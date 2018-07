Thực phẩm giúp lấy lại sức khỏe cho người thức đêm xem World Cup

1. Cá hồi: Được cho là thức ăn tốt cho não bởi chứa axit béo omega-3, giúp cải thiện trí nhớ và giảm trầm cảm cũng như tăng năng lượng và thúc đẩy tâm trạng, giảm huyết áp và cholesterol xấu làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. 2. Chuối: Chứa nhiều kali, vitamin và khoáng chất,... tất cả các hợp chất tìm thấy trong chuối như vitamin B6 chuyển đổi tryptophan thành serotonin, hormone giúp bạn có được một giấc ngủ ngon hơn và sớm cải thiện sức khỏe một cách nhanh nhất. 3. Trà hoa cúc: Vị ngọt dịu thanh mát, trà hoa cúc có tác dụng cải thiện mỏi mắt, trị mất ngủ nên rất tốt cho người thức đêm. Một số công dụng khác như phòng ung thư, giải nhiệt, giải độc gan, phòng bệnh tim mạch... đều rất có lợi cho sức khỏe nếu bạn sử dụng thường xuyên. 4. Thực phẩm giàu vitamin A: Thức khuya nhiều sẽ khiến mắt dễ bị khô, nhức mỏi và ảnh hưởng đến thị lực. Thêm các thực phẩm giàu vitamin A như cá hồi, cà rốt… sẽ giúp cung cấp dưỡng chất có lợi cho mắt. Cà rốt có tác dụng phòng cao huyết áp, chống ung thư, ngoài ra cà rốt giúp tăng cường thị lực sau một đêm dài thức xem đá bóng. 5. Nước chanh: Thử tưởng tượng sau một đêm dài thức muộn, làn da bạn sẽ khô, các cơ quan nội tạng suy giảm chức năng, tâm trạng mệt mỏi, cơ thể thiếu dưỡng chất... uống nước chanh chính là bạn đã bù đắp tất cả những tác hại kể trên. 6. Chè đậu xanh bí đỏ: Tác dụng của đậu xanh là chống suy nhược, thanh nhiệt giải độc, điều hòa cơ thể, còn bí đỏ giúp cải thiện giấc ngủ, bổ sung vitamin và khoáng chất. Kết hợp cả 2 loại thực phẩm này là giải pháp tuyệt vời dành cho mùa World Cup của bạn. 7. Hạt sen, tâm sen: Tâm sen bên trong hạt sen có nhiều tác dụng tốt với cơ thể như điều trị tăng huyết áp, ổn định nhịp tim, lợi tiểu. Đặc biệt tốt với những bạn thức đêm là khi kết hợp cả hạt sen và tâm sen còn có tác dụng giúp an thần, chữa mất ngủ. 8. Thực phẩm giàu chất xơ: Thúc đẩy tiêu hóa và hạn chế tình trạng đầy bụng, khó tiêu do ăn khuya. Ngoài ra có tác dụng bổ sung nước, tăng cường đốt cháy chất béo dư thừa gây hại. 9. Táo tàu: Có tác dụng bổ ích tỳ vị, chuyên chữa các bệnh mất ngủ, mệt mỏi, giúp an thần. Ngoài ra còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tim mạch, phòng ngừa ung thư. 10. Uống nhiều nước tinh khiết: Giúp bạn thanh lọc cơ thể, loại bỏ độc tố, trị mụn trứng cá... Nên uống nước kết hợp ăn chút trái cây, sau đó hãy tranh thủ ngủ bù càng sâu càng tốt. 11. Cà rốt: Có tác dụng tốt cho sức khỏe như phòng cao huyết áp, chống ung thư, ngoài ra cà rốt giúp tăng cường thị lực sau một đêm dài thức xem đá bóng khiến mắt bạn trĩu mỏi. Giải độc gan và bệnh tim mạch, những cơ quan bị tác hại khi bạn thức đêm.

