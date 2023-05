Thực phẩm này làm trầm trọng thêm mùi âm đạo

Tuyệt đối không sưởi ấm bằng bếp than trong phòng kín

VOV.VN - Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận bệnh nhân bị ngộ độc khí CO do dùng bếp than tổ ong để sưởi. Các bác sỹ khuyến cáo, người dân không nên đốt củi để sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín.