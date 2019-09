Thực phẩm tốt cho làn da

Thực phẩm giàu vitamin C có liên quan đến việc sản xuất collagen và còn giúp bảo vệ tế bào khỏi bị các gốc tự do tấn công. Cần bổ sung thêm lượng vitamin C bằng cách ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C như: ớt, bông cải, cam, chanh, dâu tây, đu đủ, cải hoa, cải xoăn...