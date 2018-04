Thuốc ngủ tự nhiên bất cứ ai cũng có thể dùng

Kiwi giàu chất chống oxy hoá, làm giảm căng thẳng oxy hóa ở não có thể gây mất ngủ. Ngoài ra, kiwi có chứa serotonin giúp thư giãn tâm trí. Chuối và vỏ của nó giàu kali, magiê, tryptophan và vitamin. Những chất dinh dưỡng thiết yếu điều chỉnh hoạt động của não và cơ thể. Chúng cũng tạo ra mức độ kích thích tố tối ưu như melatonin và serotonin, do đó thư giãn não và gây buồn ngủ. Uống mật ong trước khi đi ngủ cung cấp đủ glycogen cho gan để nó có thể sử dụng qua đêm. Khi mức glycogen trong cơ thể giảm xuống, hormone căng thẳng được tạo ra. Những rối loạn giấc ngủ của bạn sẽ dẫn đến mất ngủ. Điều này có thể dễ dàng kiểm soát bằng cách dùng mật ong mỗi đêm. Ngoài ra, mật ong có đầy đủ các chất chống oxy hoá làm giảm stress oxy hóa trong cơ thể. Sữa chứa tryptophan, chất làm dịu và có thể giúp gây buồn ngủ. Tinh dầu hoa oải hương có mùi thơm dễ chịu mà hầu hết chúng ta yêu thích. Đây được coi là thuốc an thần nhẹ và cũng là chất giúp ổn định tâm trạng. Tinh chất bảo vệ thần kinh của nó làm dịu tâm trí và giúp bạn ngủ ngon hơn. Dầu dừa giàu axit béo cung cấp năng lượng tối ưu cho cơ thể. Nó cũng giúp điều chỉnh sản xuất hormone, do đó điều chỉnh chu kỳ ngủ. Dầu hạt đen làm tăng mức tryptophan trong não. Điều này là cần thiết cho việc tổng hợp serotonin và melatonin - các hormone điều hòa giấc ngủ. Dầu cá chứa axit béo omega-3. DHA, một loại axit béo omega-3, giúp giải phóng melatonin trong não. Do đó, thêm dầu cá trong chế độ ăn uống của bạn có thể giúp điều trị chứng mất ngủ. Tỏi: Chất chống oxy hoá và các đặc tính chống vi khuẩn của tỏi giữ cho cơ thể có chất lỏng, các cơ quan khỏe mạnh và không bị nhiễm khuẩn. Nó cũng hỗ trợ chức năng tim và não, do đó điều chỉnh chu kì giấc ngủ. Táo tàu từ lâu đã được sử dụng để điều trị chứng rối loạn giấc ngủ. Đây là thuốc an thần nhẹ tác động đến não và có tính chất như một loại thuốc an thần tự nhiên.

