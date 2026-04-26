“Thuốc bổ tự nhiên” có sẵn ở Việt Nam, bổ thận dưỡng tim, cực tốt cho phái đẹp

Chủ Nhật, 05:45, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hoa chuối, hay bắp chuối từ lâu đã là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Việt. Thế nhưng, ít ai biết rằng loại hoa này còn được ví như một vị thuốc quý cực tốt cho sức khỏe.

Giúp ngăn ngừa nhiễm trùng

Hoa chuối được chứng minh là có hiệu quả trong việc điều trị nhiễm trùng bằng phương pháp tự nhiên. Chiết xuất trong hoa chuối có chứa ethanol, chất này ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh.

Hỗ trợ sức khỏe kinh nguyệt

Hoa chuối nấu rất tốt cho phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt. Ăn hoa chuối nấu chín giúp tăng nồng độ hormone progesterone, từ đó điều hòa chu kỳ kinh nguyệt không đều, giảm tình trạng ra máu quá nhiều (rong kinh), làm dịu các cơn co thắt tử cung gây đau bụng.

Cải thiện tâm trạng và giảm lo âu

Nếu bạn thường xuyên cảm thấy căng thẳng, hoa chuối có thể là giải pháp. Hoa chuối chứa magie, giúp giảm lo âu và cải thiện tâm trạng. Chúng hoạt động có thể như một loại thuốc chống trầm cảm tự nhiên.

thuoc bo tu nhien co san o viet nam, bo than duong tim, cuc tot cho phai dep hinh anh 1
Hoa chuối được ví như một vị thuốc quý cực tốt cho sức khỏe. (Ảnh minh họa)

Ngăn ngừa ung thư và bệnh tim mạch

Hoa chuối chứa các axit phenolic, tanin, flavonoid và nhiều chất chống oxy hóa khác. Những chất chống oxy hóa này trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương do oxy hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư.

Cải thiện khả năng tiết sữa

Hoa chuối có thể giúp kích thích tiết sữa, giúp tăng lượng sữa mẹ cho các bà mẹ đang cho con bú, hỗ trợ tử cung và giảm chảy máu sau sinh. Các dưỡng chất trong hoa chuối không chỉ giúp tuyến sữa hoạt động mạnh mẽ hơn mà còn cung cấp các vitamin thiết yếu giúp mẹ nhanh chóng phục hồi sức khỏe sau khi vượt cạn.

Làm chậm quá trình lão hóa

Hoa chuối, giàu vitamin C và là nguồn chất chống oxy hóa mạnh mẽ, rất cần thiết cho sức khỏe vì chúng giúp giảm căng thẳng cho tế bào và làm chậm quá trình lão hóa.

Thúc đẩy chức năng thận

Vô số dưỡng chất có trong hoa chuối giúp kích thích chức năng thận khỏe mạnh. Thêm hoa chuối non vào chế độ ăn uống có tác dụng như một phương pháp tự nhiên giúp làm tan sỏi thận gây đau đớn và ngăn ngừa nguy cơ viêm nhiễm cũng như các vấn đề về đường tiết niệu.

Tăng cường hàm lượng sắt

Hàm lượng sắt dồi dào trong hoa chuối có thể giúp bổ sung đáng kể lượng sắt dự trữ và cải thiện các triệu chứng liên quan đến thiếu máu như mệt mỏi, uể oải, nhịp tim không đều, da xanh xao, tay chân lạnh.

Thường xuyên thêm hoa chuối vào bữa ăn sẽ làm tăng lượng hồng cầu và chống lại chứng thiếu máu do thiếu sắt.

Khắc phục vấn đề tiêu hóa

Hoa chuối là một loại thực phẩm có tính kiềm, giúp trung hòa hiệu quả dịch vị axit trong dạ dày, làm giảm chứng khó tiêu, loét dạ dày và đau bụng. Bên cạnh đó, hoa chuối giàu chất xơ và các dưỡng chất thiết yếu khác, hoa chuối còn hoạt động như một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên, giúp điều hòa nhu động ruột và điều trị táo bón.

Hỗ trợ giảm cân

Hoa chuối chứa ít calo, nhiều protein và giàu chất xơ. Điều này giúp kiềm chế cơn thèm ăn và giữ cho cơ thể no lâu hơn, rất lý tưởng cho bất kỳ kế hoạch ăn kiêng giảm cân nào.

Điều trị phì đại tuyến tiền liệt

Chiết xuất hoa chuối có thể ức chế sự phát triển của tế bào tuyến tiền liệt, đồng thời giúp cải thiện các loại rối loạn tiết niệu. Với khả năng tổng hợp dihydrotestosterone - một hormone liên quan đến các vấn đề sức khỏe ở nam giới, nó rất hữu ích trong điều trị phì đại tuyến tiền liệt.

Thúc đẩy sự phát triển của tóc

Hoa chuối có khả năng làm giảm stress oxy hóa bằng cách bảo vệ tóc khỏi các tác nhân gây hại từ bên ngoài, đồng thời cải thiện độ dày và kết cấu của tóc. Chiết xuất hoa chuối là thành phần chính trong các loại serum, dầu, kem và mặt nạ dưỡng tóc. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nang tóc chắc khỏe hơn và thúc đẩy sự phát triển của tóc.

Hỗ trợ sức khỏe xương

Hoa chuối chứa nhiều kali, canxi, cũng như các vitamin A, C và E, bên cạnh các flavonoid mạnh mẽ như quercetin và catechin. Những chất này có thể làm giảm đau khớp, tăng mật độ khoáng xương và giảm mức osteocalcin, do đó ngăn ngừa nguy cơ loãng xương.

Cây thuốc trường thọ không trồng vẫn mọc khắp vườn, ăn vào mát lành, bổ đủ đường

VOV.VN - Rau sam từ lâu đã được biết đến nhờ khả năng sinh tồn mãnh liệt và hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ đậm đặc. Việc bổ sung rau sam vào thực đơn không chỉ giúp đổi vị cho bữa cơm gia đình mà còn là cách thông minh để bạn nạp vào cơ thể những dưỡng chất "vàng" giúp đẩy lùi bệnh tật và kéo dài tuổi thọ.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: hoa chuối bắp chuối món ngon từ hoa chuối ăn hoa chuối có lợi ích gì tác dụng khi dùng hoa chuối cách chế biến hoa chuối
Tin liên quan

VOV.VN - Đậu xanh từ lâu đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp của người Việt. Không chỉ là thực phẩm giải nhiệt, đậu xanh còn chứa hàm lượng dinh dưỡng khổng lồ bao gồm protein, chất xơ và các vitamin thiết yếu, mang lại những tác động tích cực đáng kinh ngạc cho cơ thể.

VOV.VN - Trứng gà công nghiệp có sản lượng cao, giá rẻ và được nhiều gia đình lựa chọn nhờ sự tiện lợi. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến băn khoăn về giá trị dinh dưỡng và độ an toàn so với trứng gà ta, khiến câu hỏi “có tốt không?” luôn được quan tâm.

VOV.VN - Nước ép cà rốt không chỉ là một thức uống giải khát thơm ngon mà còn là nguồn cung cấp dồi dào các vitamin thiết yếu như A, C, K và các khoáng chất như kali, giúp bảo vệ tế bào và cải thiện sức khỏe tổng thể từ bên trong.

