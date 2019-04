Tìm hiểu nguyên nhân gây ra những cơn đau mắt cá chân dai dẳng

Bong gân: Những vết bầm tím hoặc sưng do chấn thương, va chạm gây ra cơn đau mắt cá chân và có thể báo hiệu việc bạn bị bong gân. Căng thẳng: Đây cũng là một nguyên nhân phổ biến dẫn đến đau mắt cá chân. Đi kèm với triệu trứng đau vùng mắt cá chân là việc bạn bị chuột rút. Chấn thương vùng lưng: Những chấn thương xảy ra ở vùng lưng, đầu gối hoặc ở chân có thể gây ra cơn đau mắt cá chân do sự lan truyền của sung thần kinh. Bệnh gút: Gút là một dạng viêm khớp do sự tích tụ acid uric trong máu, hình thành các tinh thể ở khớp dẫn đến đau ngón chân, mắt cá chân … Gãy xương: Đây là nguyên nhân dẫn đến việc đau mắt cá chân, khiến các bộ phận xung quanh phần xương gãy bị ảnh hưởng, sưng và đau đớn. Gãy xương do căng thẳng: Thường xảy ra với các vận động viên, xương bị gãy do áp lực và căng thẳng đồng thời dẫn đến cơn đau vùng mắt cá chân. Viêm khớp: Với những cơn đau thường xuyên, chứng viêm khớp ảnh hưởng đến mắt cá chân và nhiều vùng khác trên cơ thể bạn./.

