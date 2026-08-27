Tỏi tốt cho sức khỏe nhưng 6 nhóm người này cần thận trọng

Người mắc bệnh dạ dày hoặc trào ngược dạ dày thực quản

Tỏi sống hoặc dùng với lượng lớn có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, làm tăng cảm giác nóng rát ở một số người. Người bị viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản có thể gặp đau bụng, ợ nóng hoặc khó chịu sau khi ăn nhiều tỏi. Nếu triệu chứng trở nên rõ rệt, nên giảm lượng tỏi, ưu tiên tỏi đã nấu chín và tránh ăn khi bụng đói.

Người mắc hội chứng ruột kích thích

Tỏi chứa fructan, một loại carbohydrate thuộc nhóm FODMAP có khả năng lên men trong đường ruột, từ đó làm tăng sinh khí. Người mắc hội chứng ruột kích thích vì vậy có thể bị đầy hơi, chướng bụng, đau bụng hoặc thay đổi thói quen đi tiêu khi ăn nhiều tỏi.

Người đang áp dụng chế độ ăn FODMAP nên hạn chế tỏi theo hướng dẫn chuyên môn, đồng thời điều chỉnh lượng sử dụng phù hợp với khả năng dung nạp.

Tỏi có nhiều hợp chất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng nên ăn nhiều

Người đang dùng thuốc chống đông

Các chế phẩm tỏi liều cao có thể tác động đến quá trình đông máu và làm tăng nguy cơ chảy máu, đặc biệt khi dùng cùng thuốc chống đông hoặc thuốc có tác dụng tương tự.

Nguy cơ đáng lưu ý hơn với viên tỏi, chiết xuất tỏi và thực phẩm bổ sung chứa hàm lượng hoạt chất cao. Người đang dùng thuốc chống đông nên trao đổi với bác sĩ trước khi sử dụng các sản phẩm này và không tự ý tăng liều.

Người chuẩn bị phẫu thuật

Người sắp phẫu thuật cần thận trọng với tỏi, nhất là khi sử dụng dưới dạng thực phẩm bổ sung hoặc với lượng lớn trong thời gian dài. Một số chế phẩm từ tỏi có thể ảnh hưởng đến quá trình đông máu, làm tăng nguy cơ chảy máu trong hoặc sau phẫu thuật.

Người bệnh nên thông báo đầy đủ cho bác sĩ về thuốc và thực phẩm bổ sung đang sử dụng để được hướng dẫn cụ thể về việc tiếp tục hay ngừng dùng.

Người có huyết áp thấp

Tỏi có thể góp phần làm giảm huyết áp ở một số người, do đó người vốn có huyết áp thấp không nên sử dụng quá nhiều, đặc biệt dưới dạng chế phẩm bổ sung.

Người đang điều trị tăng huyết áp cũng cần thận trọng khi kết hợp với sản phẩm chứa tỏi, bởi tác động hạ huyết áp cộng dồn có thể gây chóng mặt, choáng váng hoặc mệt mỏi. Tỏi dùng làm gia vị với lượng vừa phải khác với chế phẩm tỏi liều cao, nhưng người đang điều trị huyết áp nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung.

Người dị ứng với tỏi

Dị ứng với tỏi có thể biểu hiện qua ngứa, nổi mề đay, phát ban, sưng môi hoặc lưỡi sau khi ăn hoặc tiếp xúc. Trường hợp nặng có thể gây khó thở và phản ứng toàn thân, cần được cấp cứu kịp thời.

Nếu từng có phản ứng dị ứng với tỏi, nên tránh sử dụng và thông báo cho nhân viên y tế khi dùng thuốc hoặc sản phẩm có thành phần từ tỏi.

Phụ nữ mang thai và cho con bú khi dùng tỏi liều cao

Việc sử dụng tỏi làm gia vị với lượng thông thường khác với dùng viên tỏi, chiết xuất hoặc thực phẩm bổ sung có hàm lượng cao. Hiện dữ liệu về độ an toàn của các chế phẩm tỏi liều cao trong thai kỳ và thời gian cho con bú còn hạn chế.

Với đa số phụ nữ khỏe mạnh, lượng tỏi thông thường trong chế độ ăn được xem là phù hợp. Tuy nhiên, không nên tự ý dùng tỏi liều cao với mục đích phòng bệnh hoặc tăng cường sức khỏe. Phụ nữ mang thai và cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các chế phẩm bổ sung từ tỏi.