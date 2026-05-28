Tỏi vỏ tím có tốt hơn vỏ trắng?

Tỏi là loại gia vị không thể thiếu trong nhà bếp. Bên cạnh việc tạo hương vị độc đáo cho các món ăn, tỏi còn chứa nhiều hoạt chất có lợi cho sức khỏe. Dựa trên màu sắc của vỏ, tỏi có thể được chia làm 2 loại chính là tỏi vỏ tím và vỏ trắng. Sự khác biệt giữa chúng ra sao? Tỏi vỏ tím hay vỏ trắng sẽ tốt cho sức khỏe hơn?

Tỏi vỏ trắng hay vỏ tím tốt hơn?

So sánh tỏi vỏ trắng và tỏi vỏ tím

Theo các chuyên gia, không chỉ khác biệt về màu sắc, tỏi vỏ tím và vỏ trắng cũng có kết cấu khác nhau. Tỏi vỏ tím thường có vị cay hơn, nồng hơn và ít nước hơn, sử dụng trong các món xào hoặc ngâm chua rất thích hợp. Thời gian bảo quản tỏi vỏ tím cũng lâu hơn vì nó chứa ít nước.

Ngược lại, tỏi vỏ trắng có độ ẩm cao hơn và ít cay hơn. Nếu không thích mùi tỏi nồng, bạn có thể chọn tỏi vỏ trắng khi nấu ăn. Ngoài ra, tỏi vỏ trắng cũng thích hợp để ăn sống.

Vì chứa nhiều nước nên tỏi vỏ trắng không bảo quản được lâu. Khi mua tỏi vỏ trắng, bạn tránh mua quá nhiều cùng một lúc, vì chúng rất dễ nảy mầm.

Về giá trị dinh dưỡng, dù cả hai loại đều mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng tỏi vỏ tím vượt trội hơn nhờ sở hữu lượng hoạt chất sinh học cao hơn hẳn. Hàm lượng cao allicin trong tỏi vỏ tím giúp nó có khả năng kháng viêm, tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh và nâng cao hệ miễn dịch hiệu quả hơn.

Sắc tố tím anthocyanin ở lớp vỏ là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào. Nhờ lượng dưỡng chất đậm đặc, tỏi tím hỗ trợ hạ huyết áp, giảm cholesterol xấu và ngừa cảm lạnh tốt hơn hẳn tỏi trắng.

Tỏi vỏ tím (hay còn gọi là tỏi tía) tốt hơn tỏi vỏ trắng về cả mặt hàm lượng dinh dưỡng lẫn dược tính.

Mẹo chọn tỏi ngon

Khi mua tỏi, bạn nên dùng tay bóp nhẹ, củ tỏi phải chắc và cứng, nếu thấy mềm hoặc móp nghĩa là tỏi đã để lâu, bị héo hoặc thối bên trong. Bạn hãy chọn củ có các tép tỏi to đều, mẩy và dính chặt vào nhau. Tránh những củ có tép bị xòe ra hoặc vỏ ngoài bị nhăn nheo.

Nhiều người nghĩ rằng vỏ tỏi càng mỏng càng tốt. Một số người thậm chí còn cố tình bóc vỏ tỏi khi chọn mua vì cho rằng điều này giúp tiết kiệm chi phí. Thực ra, một chút vỏ tỏi không nặng là bao nhưng một khi bạn bóc ra, các tép bên trong sẽ mất đi sự bảo vệ, thúc đẩy quá trình oxy hóa và khiến tỏi dễ nhiễm bẩn bởi vi sinh vật bên ngoài. Thời gian bảo quản tỏi vì vậy sẽ bị rút ngắn.

Khi mua tỏi, bạn hãy nhớ cân tỏi trên tay. Nếu thấy tỏi hơi nặng, điều đó có nghĩa là nó có đủ độ ẩm và còn tươi. Nếu bạn thấy tỏi nhẹ có nghĩa là nó đã được bảo quản trong một thời gian dài, đã mất độ ẩm và không nên mua.

Không nên chọn những củ tỏi đã nảy mầm.

Mặc dù tỏi đã nảy mầm vẫn có thể tiếp tục sử dụng và không tạo ra chất độc hại nhưng bạn vẫn không nên mua. Sau khi tỏi nảy mầm, nước và chất dinh dưỡng của nó được cung cấp cho chồi mới, do đó mùi vị của tỏi trở nên nhạt nhẽo và mất tác dụng tạo hương vị.

Hơn nữa, những chồi này sẽ phát triển nhanh chóng, gây khó khăn trong việc bảo quản tỏi. Vì vậy, khi mua, bạn nên chọn những củ tỏi tươi, nguyên vẹn, chưa nảy mầm.