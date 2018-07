Trà bạc hà và những công dụng tuyệt vời

Cân bằng mức độ hormone: Trà bạc hà có tác động đến sự cân bằng nội tiết tố trong cơ thể. Có vô số các hormone nội tiết tố khác nhau ảnh hưởng đến tâm trạng, hành vi và năng lượng hàng ngày của bạn. Và uống trà bạc hà đã được chứng minh có tác dụng điều chỉnh và cân bằng nội tiết tố. Ngăn ngừa các bệnh mãn tính: Các gốc tự do là nguyên nhân chính gây ra các bệnh mãn tính trong cơ thể. Ví dụ, nguyên nhân của ung thư chủ yếu do các gốc tự do kích thích sự đột biến tế bào. Sự hiện diện của chất chống oxy hóa trong trà bạc hà có thể loại bỏ các gốc tự do này và tăng cường sức khỏe. Tăng cường hệ thống miễn dịch: Tinh dầu bạc hà có chất kháng khuẩn mạnh mẽ. Những chất kháng khuẩn này có thể chống lại vi trùng tấn công hệ miễn dịch. Để thúc đẩy hệ thống miễn dịch khoẻ mạnh, trà bạc hà là một thức uống tuyệt vời. Cải thiện trí nhớ: Trà bạc hà chứa limonene có thể chống lại tác động tiêu cực của các gốc tự do và tăng hoạt động dẫn truyền thần kinh trong cơ thể. Điều này giúp cải thiện trí nhớ, tập trung và tập trung. Chống buồn nôn: Trà bạc hà có tác dụng chống viêm có thể giúp dạ dày dễ chịu, do đó làm giảm buồn nôn hoặc đau bụng. Nó làm dịu niêm mạc dạ dày bằng cách tối ưu hóa tiêu hóa của bạn; nó cũng cải thiện lượng dinh dưỡng và loại bỏ chuột rút, táo bón và đầy hơi. Trà bạc hà cũng có thể ngăn ngừa các tình trạng tiêu hóa khác. Giảm viêm: Bản chất chống viêm của trà bạc hà có thể loại bỏ đau đầu và các cơn đau khác trên khắp cơ thể. Nó cũng có thể làm giảm đau khớp. Sự hiện diện của các hợp chất chống viêm có thể giúp làm dịu cổ họng bị đau và khó nuốt. Ngăn ngừa nhiễm nấm: Trà bạc hà có đặc tính chống nấm mạnh mẽ, đây là một trong những lợi ích sức khỏe lớn nhất. Nhiễm nấm và ký sinh trùng đường ruột rất phổ biến và uống trà bạc hà là một cách hiệu quả để làm sạch đường tiêu hóa và loại bỏ các ký sinh trùng này. Các vấn đề sức khỏe khác mà trà bạc hà có thể điều trị hiệu quả là cảm lạnh thông thường, tiêu chảy, khó thở, đau răng, chuột rút, viêm khớp, đau họng, đau cơ, mệt mỏi, đau đầu và căng thẳng.

