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Trẻ mắc teo đường mật chiếm phần lớn các ca ghép gan

Thứ Bảy, 21:10, 14/11/2026
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VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM, vừa thực hiện thành công ca ghép gan thứ 80 cho bé gái 22 tháng tuổi bị xơ gan giai đoạn cuối do teo đường mật, với nguồn gan hiến từ cha ruột.

Thông tin được Thầy thuốc ưu tú, PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, chia sẻ tại Hội nghị Ghép tạng Nhi, với sự tham gia của các chuyên gia ghép gan, gây mê hồi sức trong nước và quốc tế cùng gần 200 nhân viên y tế.

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Hội nghị Ghép tạng nhi, do bệnh viện Nhi đồng 2 phối hợp Tổ chức Christina Noble (CNCF) và Operation Childlife tổ chức. (Ảnh: BVCC)

Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết ê-kíp bệnh viện vừa thực hiện thành công ca ghép gan thứ 80 cho bé gái 22 tháng tuổi, nặng 11,6 kg. Bệnh nhi bị xơ gan giai đoạn cuối trên nền teo đường mật, đã phẫu thuật Kasai và được ghép gan từ người hiến sống là cha ruột.

Theo đó, ca ghép gan thứ 80 là bệnh nhi nặng 11,6 kg, được chẩn đoán xơ gan giai đoạn cuối trên nền teo đường mật đã phẫu thuật Kasai. Ca ghép nâng tổng số trường hợp ghép tạng tại bệnh viện lên 120, gồm 80 ca ghép gan và 40 ca ghép thận, tính từ năm 2005.

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Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM vừa thực hiện thành công ca ghép gan thứ 80 cho bé gái 22 tháng tuổi bị xơ gan giai đoạn cuối do teo đường mật, với nguồn gan hiến từ cha ruột. (Ảnh: BVCC)

Một thực trạng đáng lo ngại đằng sau ca ghép gan thứ 80 thành công là nỗi trăn trở về số trẻ cần được ghép tiếp tục tăng. Theo lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 2, chứng teo đường mật chiếm khoảng 73% các trường hợp trong chương trình ghép gan của bệnh viện.

Mỗi năm, khu vực phía Nam có khoảng 100-150 trẻ mắc teo đường mật bẩm sinh. Riêng Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận, thực hiện phẫu thuật Kasai cho gần 100 trẻ mỗi năm.

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Thầy thuốc ưu tú, PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, chia sẻ tại Hội nghị. (Ảnh: BVCC)

Theo Thầy thuốc ưu tú, PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, phẫu thuật Kasai không thể điều trị dứt điểm teo đường mật. Nhu cầu ghép gan vì thế tiếp tục tích lũy qua các năm. Phần lớn bệnh nhi được ghép gan tại Bệnh viện Nhi đồng 2 nhận tạng từ người thân còn sống.

Chương trình ghép gan của Bệnh viện Nhi đồng 2 bắt đầu từ năm 2005 với sự hỗ trợ của Bệnh viện Đại học Saint-Luc, Bỉ. Giai đoạn 2005-2019, bệnh viện thực hiện 13 ca; giai đoạn 2021-2022 thêm 12 ca với sự phối hợp của các đơn vị trong nước. Từ năm 2023 đến nay, bệnh viện thực hiện thêm 55 ca.

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Các chuyên gia y tế trong nước và quốc tế chia sẻ thực trạng về vấn đề ghép tạng nói chung và ghép gan nói riêng đang đặt ra những thách thức trong bối cảnh mới. (Ảnh: BVCC)

Tại hội nghị, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã trao đổi, thảo luận những vấn đề chuyên sâu về ghép gan cho trẻ sơ sinh, kỹ thuật xử lý động mạch trong ghép gan, hồi phục sau phẫu thuật và sử dụng mảnh gan chia từ người hiến chết não.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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