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Trời chuyển lạnh, 4 loại củ quả giúp bảo vệ hệ hô hấp

Chủ Nhật, 09:22, 08/11/2026
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VOV.VN - Củ cải trắng, củ mã thầy, khoai từ và quả lê giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ, có thể bổ sung vào thực đơn mùa lạnh. Chế độ dinh dưỡng cân đối giúp duy trì sức đề kháng, hỗ trợ sức khỏe hệ hô hấp và phục hồi thể lực.

 

Củ cải trắng

Củ cải trắng là loại rau củ phổ biến vào mùa đông, chứa chất xơ, carbohydrate, vitamin B1, B2, C cùng các khoáng chất như kali, magiê và phốt pho. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, củ cải có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, tiêu đờm, giảm ho và lợi tiểu, thường được dùng trong các trường hợp đầy bụng, khó tiêu, ho có đờm hoặc cảm lạnh.

Chất xơ và enzyme amylase trong củ cải góp phần hỗ trợ tiêu hóa, kích thích cảm giác ngon miệng. Ngoài ra, theo kinh nghiệm dân gian, có thể ép 150g củ cải trắng cùng 50g củ mã thầy lấy nước uống. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng khoa học khẳng định công thức này có khả năng điều trị viêm đường hô hấp hoặc ho có đờm.

troi chuyen lanh, 4 loai cu qua giup bao ve he ho hap hinh anh 1
Củ cải có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, tiêu đờm, giảm ho và lợi tiểu

Củ mã thầy

Củ mã thầy (hạt dẻ nước) có vị ngọt, chứa nhiều nước và một số dưỡng chất. Theo y học cổ truyền, loại củ này có tác dụng thanh nhiệt, làm dịu cổ họng, giảm ho và hỗ trợ tiêu hóa.

Một số nghiên cứu ghi nhận mã thầy chứa hợp chất có hoạt tính kháng khuẩn trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng khẳng định ăn mã thầy có thể phòng ngừa hoặc điều trị nhiễm trùng phổi, viêm họng ở người. Theo kinh nghiệm dân gian, có thể nấu 10 củ mã thầy với 50g đầu sứa thành món ăn hỗ trợ thanh nhiệt, giảm ho, tiêu đờm. Sau khi hồi phục, có thể ép 10 củ mã thầy cùng 150g củ cải tươi, thêm chút mật ong để bổ sung nước và dưỡng chất. Các công thức này chỉ mang tính tham khảo, không thay thế thuốc điều trị bệnh hô hấp.

troi chuyen lanh, 4 loai cu qua giup bao ve he ho hap hinh anh 2
Củ mã thầy có tác dụng thanh nhiệt, làm dịu cổ họng, giảm ho và hỗ trợ tiêu hóa.

Củ khoai từ

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, khoai từ có tác dụng bổ khí, dưỡng âm, hỗ trợ sức khỏe phổi và giảm ho. Loại củ này chứa chất xơ, tinh bột, protein và polysaccharide, giúp bổ sung năng lượng, hỗ trợ tiêu hóa, phù hợp với người thể trạng yếu hoặc đang hồi phục sau bệnh.

Khoai từ có thể hấp chín, mỗi lần dùng khoảng 50-100g hoặc nấu cháo cùng gạo để tạo thành món ăn mềm, dễ tiêu, phù hợp khi cơ thể mệt mỏi, ăn uống kém. Tuy nhiên, khoai từ không có tác dụng điều trị hen suyễn hay các bệnh lý về phổi, thận.

Quả lê tươi

Lê chứa nhiều nước, vitamin, khoáng chất và chất xơ, giúp bổ sung nước cho cơ thể. Theo y học cổ truyền, lê có tính mát, thường được dùng để thanh nhiệt, dưỡng âm và làm dịu cổ họng, phù hợp với người bị khô họng, ho khan.

Ngoài ăn trực tiếp, có thể ép hai quả lê lấy nước, thêm chút mật ong hoặc hấp cùng 10g bột xuyên bối mẫu và đường phèn trong khoảng 30 phút. Đây là những cách chế biến theo kinh nghiệm dân gian, giúp đa dạng thực đơn và bổ sung nước cho cơ thể.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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