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Trứng cá tầm đen có gì đặc biệt mà được ví như “vàng đen”?

Thứ Ba, 09:28, 22/09/2026
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VOV.VN - Trứng cá tầm đen không chỉ có hương vị đặc trưng mà còn giàu dưỡng chất, được ví như “vàng đen” trong ẩm thực. Tuy nhiên, giá trị sức khỏe của thực phẩm này cần được nhìn nhận trong tổng thể chế độ ăn, không nên xem là “siêu thực phẩm” có khả năng phòng hay chữa bệnh.

Trứng cá tầm nổi tiếng với các dòng Beluga, Osetra và Sevruga. Quy trình thu hoạch, bảo quản nghiêm ngặt khiến thực phẩm này có giá trị cao.

Trứng thường có màu đen hoặc xám đen, hạt bóng, khá đồng đều, vị mặn nhẹ, béo và đậm đà. Ngoài giá trị ẩm thực, trứng cá tầm cung cấp protein, chất béo, vitamin và khoáng chất nhưng nên dùng với lượng phù hợp trong chế độ ăn cân đối.

Lợi ích của trứng cá tầm đen với sức khỏe

Tốt cho tim mạch

Trứng cá tầm chứa các axit béo omega-3 như EPA và DHA. Đây là những chất béo không bão hòa được nghiên cứu về vai trò đối với sức khỏe tim mạch.

Một chế độ ăn có đủ omega-3 có thể hỗ trợ duy trì sức khỏe tim và mạch máu. Tuy nhiên, không nên xem riêng trứng cá tầm là thực phẩm có tác dụng điều trị cholesterol xấu, huyết áp hoặc xơ vữa động mạch. Hiệu quả phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn và lối sống.

Tăng cường chức năng não bộ

DHA là một axit béo omega-3 quan trọng, tham gia vào cấu trúc và hoạt động của não bộ. Trứng cá tầm có chứa DHA, qua đó góp phần bổ sung chất béo này cho chế độ ăn.

Tuy nhiên, việc ăn trứng cá tầm không đồng nghĩa với khả năng trực tiếp cải thiện trí nhớ hay phòng ngừa Alzheimer. Để duy trì sức khỏe não bộ, cần kết hợp chế độ ăn cân bằng với vận động, ngủ đủ và kiểm soát các yếu tố nguy cơ liên quan.

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Trứng cá tầm đen không chỉ có hương vị đặc trưng mà còn giàu dưỡng chất, được ví như “vàng đen” trong ẩm thực

Chống lão hóa và dưỡng da

Trứng cá tầm cung cấp một số vitamin và chất chống oxy hóa, trong đó có vitamin A và E. Những dưỡng chất này tham gia vào nhiều quá trình sinh học của cơ thể và góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Tuy nhiên, hiện chưa có đủ bằng chứng để khẳng định việc ăn trứng cá tầm ở lượng thông thường có tác dụng chống lão hóa rõ rệt. Sức khỏe làn da vẫn phụ thuộc chủ yếu vào chế độ dinh dưỡng tổng thể, chăm sóc da, giấc ngủ và việc hạn chế các tác nhân gây hại từ môi trường.

Hỗ trợ hệ miễn dịch và chống viêm tự nhiên

Trứng cá tầm cung cấp selen, kẽm và vitamin D, những dưỡng chất cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Tuy nhiên, không nên xem đây là thực phẩm phòng bệnh; quan trọng là duy trì chế độ ăn đa dạng, cân đối.

Hỗ trợ hồi phục sức khỏe

Với hàm lượng protein cùng một số chất béo và vi chất, trứng cá tầm có thể góp phần bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể.

Tuy nhiên, người sau phẫu thuật, người mới ốm dậy hoặc người cần phục hồi thể trạng nên lựa chọn thực phẩm dựa trên tình trạng sức khỏe và nhu cầu dinh dưỡng cụ thể. Trứng cá tầm không có tác dụng thay thế thuốc hoặc chế độ dinh dưỡng được bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng chỉ định.

Hỗ trợ sản xuất hồng cầu và ngăn ngừa thiếu máu

Vitamin B12 là dưỡng chất cần thiết cho quá trình hình thành tế bào hồng cầu và hoạt động bình thường của hệ thần kinh. Trứng cá tầm có chứa vitamin B12, qua đó góp phần bổ sung dưỡng chất này cho cơ thể.

Tuy nhiên, để phòng thiếu máu, chế độ ăn cần cung cấp đầy đủ nhiều dưỡng chất khác, đặc biệt là sắt, folate và vitamin B12. Người có dấu hiệu thiếu máu nên được xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Cách dùng trứng cá tầm đen hiệu quả

Trứng cá tầm nên thưởng thức lạnh hoặc ở nhiệt độ phù hợp để giữ hương vị, hạn chế đun nấu ở nhiệt độ cao. Có thể dùng cùng bánh mì, bơ, salad hoặc lòng trắng trứng, nhưng cần lưu ý tổng lượng muối và chất béo.

Không có khẩu phần cố định cho mọi người; lượng ăn nên phù hợp với nhu cầu và chế độ ăn tổng thể, nhất là người cần hạn chế muối, chất béo. Trứng cá tầm cũng cần được bảo quản đúng cách, dùng trong thời gian phù hợp sau khi mở hộp và bảo đảm nguồn gốc. Người dị ứng hải sản cần thận trọng khi sử dụng.

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Trứng cá lóc và những lợi ích sức khỏe không phải ai cũng biết

VOV.VN - Không chỉ phần thịt, trứng cá lóc từ lâu đã được người dân xem là món ăn dân dã nhưng giàu giá trị dinh dưỡng. Với vị béo bùi đặc trưng, dễ chế biến, trứng cá lóc không chỉ làm phong phú bữa cơm gia đình mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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