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Trứng gà vữa có thực sự bổ dưỡng như lời đồn?

Thứ Năm, 15:13, 25/06/2026
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VOV.VN - Trứng gà vữa được nhiều người ưa chuộng nhờ hương vị đặc biệt và quan niệm có tác dụng bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, liệu loại trứng này có thực sự giàu dinh dưỡng và an toàn khi sử dụng?

Trứng vữa là gì?

Trứng vữa là cách gọi dân gian của những quả trứng có lòng đỏ hoặc lòng trắng bị thay đổi kết cấu, trở nên mềm nhão, loãng hoặc dễ vỡ khi đập ra. Tình trạng này có thể xảy ra do trứng để quá lâu, bảo quản không đúng cách, bị va đập, nhiễm khuẩn hoặc chất lượng trứng từ gà mái không đảm bảo. Dấu hiệu nhận biết trứng vữa gồm lòng đỏ dễ vỡ, lòng trắng loãng bất thường, màu sắc thay đổi, xuất hiện mùi lạ hoặc các đốm bất thường bên trong trứng.

Trứng vữa có nên ăn không?

Sau khi hiểu rõ trứng vữa là gì, nhiều người băn khoăn liệu loại trứng này có thể tiếp tục sử dụng hay nên bỏ đi. Trên thực tế, điều này phụ thuộc vào mức độ biến đổi và tình trạng cụ thể của quả trứng.

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Trứng gà vữa được nhiều người ưa chuộng nhờ hương vị đặc biệt và quan niệm có tác dụng bồi bổ sức khỏe

Trường hợp có thể sử dụng

Nếu trứng còn mới, không có mùi hôi, không xuất hiện dấu hiệu đổi màu bất thường và chỉ có kết cấu mềm hơn so với trứng thông thường, người dùng vẫn có thể sử dụng sau khi nấu chín kỹ. Tuy nhiên, chỉ nên ăn khi chắc chắn trứng còn tươi và đảm bảo an toàn.

Trường hợp không nên ăn

Không nên sử dụng trứng nếu có dấu hiệu hư hỏng như mùi hôi, màu sắc bất thường (xanh, đen, xám), xuất hiện nấm mốc, chất nhầy lạ hoặc vỏ trứng nứt vỡ và để lâu ngày. Những quả trứng này có thể chứa vi khuẩn gây đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm và đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi hoặc người có sức đề kháng kém.

Những lưu ý khi ăn trứng gà

Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng và hạn chế rủi ro cho sức khỏe, khi sử dụng trứng gà cần lưu ý lựa chọn trứng tươi, vỏ nguyên vẹn, không nứt vỡ và có nguồn gốc rõ ràng. Trứng nên được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, không rửa trước khi cất giữ và để riêng với thực phẩm khác nhằm tránh nhiễm khuẩn chéo. Trong chế biến, cần làm sạch vỏ và nấu chín kỹ, hạn chế ăn trứng sống hoặc chưa chín để phòng nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella, đồng thời đảm bảo vệ sinh các nguyên liệu đi kèm. Bên cạnh đó, nên sử dụng trứng với lượng hợp lý theo độ tuổi và tình trạng sức khỏe để cân bằng dinh dưỡng, tránh lạm dụng.

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Ăn nhiều trứng gà có “hại gan”? Sự thật và cách ăn đúng

VOV.VN - Trứng gà giàu protein, vitamin và khoáng chất, là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại việc ăn trứng thường xuyên có thể làm tăng gánh nặng cho gan, thậm chí gây gan nhiễm mỡ. Vậy ăn trứng gà nhiều có thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe lá gan?

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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