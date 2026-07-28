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Trứng vịt lộn giàu dinh dưỡng nhưng người men gan cao có nên ăn?

Thứ Ba, 15:11, 28/07/2026
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VOV.VN - Trứng vịt lộn giàu protein, vitamin và khoáng chất nhưng cũng chứa lượng cholesterol cao. Với người bị men gan cao, việc ăn loại thực phẩm này cần cân nhắc để tránh gây thêm áp lực cho gan. Vậy có nên đưa trứng vịt lộn vào chế độ ăn khi men gan tăng?

Bị men gan cao có ăn được trứng vịt lộn không?

Trứng vịt lộn cung cấp nhiều protein, vitamin và khoáng chất như sắt, kẽm, selen, omega-3, hỗ trợ quá trình chuyển hóa và bảo vệ tế bào. Tuy nhiên, loại thực phẩm này chứa lượng cholesterol cao (khoảng 600 mg/100 g), nên người bị men gan cao cần ăn với mức độ phù hợp.

Các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên dùng khoảng 1-2 quả/tuần, tránh ăn liên tục nhiều ngày hoặc vào buổi tối để giảm áp lực cho gan và hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, người bệnh cần duy trì chế độ ăn giàu rau xanh, chất xơ, đạm nạc và chất béo tốt để hỗ trợ chức năng gan.

Nguy cơ khi người men gan cao ăn nhiều trứng vịt lộn

Làm tăng gánh nặng cho gan

Hàm lượng cholesterol và chất béo cao khiến gan phải hoạt động nhiều hơn để chuyển hóa. Khi chức năng gan đang suy giảm, điều này có thể làm chậm quá trình phục hồi của tế bào gan.

trung vit lon giau dinh duong nhung nguoi men gan cao co nen an hinh anh 1
Trứng vịt lộn giàu protein, vitamin và khoáng chất nhưng cũng chứa lượng cholesterol cao

Nếu ăn thường xuyên, cholesterol dư thừa còn có nguy cơ tích tụ trong gan, làm tăng khả năng gan nhiễm mỡ hoặc khiến bệnh tiến triển nặng hơn, kéo theo nguy cơ xơ gan, suy gan hoặc ung thư gan.

Tăng nguy cơ bệnh tim mạch

Gan là cơ quan tham gia điều hòa cholesterol trong cơ thể. Khi chức năng gan suy giảm, việc tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu cholesterol như trứng vịt lộn có thể làm tăng mỡ máu, đặc biệt là LDL-cholesterol.

Điều này góp phần hình thành mảng xơ vữa động mạch, làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Người bị men gan cao nên kiểm soát lượng cholesterol nạp vào, tốt nhất không vượt quá khoảng 200 mg mỗi ngày.

Có thể làm tổn thương gan nghiêm trọng hơn

Khi gan đang bị tổn thương, việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu đạm và chất béo có thể khiến cơ quan này phải hoạt động quá mức, làm gia tăng phản ứng viêm và stress oxy hóa. Điều đó có thể kéo dài thời gian hồi phục và ảnh hưởng đến chức năng gan.

Lợi ích của trứng vịt lộn đối với người men gan cao

Cung cấp protein chất lượng cao

Trứng vịt lộn chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu, giúp tái tạo mô và hỗ trợ phục hồi tế bào, trong đó có tế bào gan. Việc bổ sung lượng protein phù hợp còn góp phần tăng cường miễn dịch và hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây hại.

Bổ sung vitamin và khoáng chất

Trứng vịt lộn cung cấp nhiều vitamin A, D, E, nhóm B cùng các khoáng chất như sắt, kẽm, phốt pho, selen, giúp hỗ trợ chuyển hóa, tăng khả năng chống oxy hóa và bảo vệ tế bào gan. Ngoài ra, hàm lượng choline trong trứng còn tham gia chuyển hóa chất béo, góp phần hạn chế tích tụ mỡ ở gan khi sử dụng hợp lý.

Bổ sung năng lượng

Với khoảng 180-190 kcal/100 g, trứng vịt lộn là nguồn cung cấp năng lượng khá tốt, phù hợp với người thường xuyên mệt mỏi hoặc suy nhược do bệnh lý gan. Sự kết hợp giữa protein, vitamin và khoáng chất cũng góp phần hỗ trợ quá trình hồi phục của cơ thể.

Cách ăn trứng vịt lộn an toàn cho người men gan cao

Để hạn chế ảnh hưởng đến gan, người bị men gan cao nên ăn trứng vịt lộn với lượng vừa phải, khoảng 1-2 quả/tuần, tránh ăn quá nhiều trong một lần. Nên ưu tiên cách chế biến đơn giản như luộc, hầm chín kỹ, hạn chế món chiên, xào nhiều dầu mỡ hoặc gia vị cay nóng.

Có thể ăn kèm rau răm, gừng để hỗ trợ tiêu hóa và nên dùng vào buổi sáng hoặc trưa, tránh ăn tối muộn. Đồng thời, cần kết hợp chế độ ăn bảo vệ gan với nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, đạm nạc; hạn chế rượu bia, đồ chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn và đồ ngọt.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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