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Tuổi càng cao, càng nên hạn chế 6 nhóm thực phẩm này

Thứ Bảy, 14:59, 19/09/2026
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VOV.VN - Tuổi càng cao, nhu cầu dinh dưỡng và khả năng hấp thu của cơ thể càng thay đổi. Vì vậy, người cao tuổi cần lựa chọn thực phẩm phù hợp, chú ý cách chế biến và hạn chế những nhóm thực phẩm có thể gây bất lợi cho sức khỏe.

Những nhóm thực phẩm không tốt cho người cao tuổi

Những món ăn sống hoặc chưa nấu chín kỹ

Thực phẩm sống hoặc chưa được nấu chín hoàn toàn có thể chứa vi khuẩn, ký sinh trùng và các tác nhân gây bệnh khác. Khi hệ miễn dịch và chức năng tiêu hóa suy giảm theo tuổi, người cao tuổi có thể dễ gặp vấn đề hơn nếu ăn phải thực phẩm nhiễm khuẩn.

Những món ăn này có thể làm tăng nguy cơ đau bụng, rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm và các biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, người cao tuổi nên ưu tiên thực phẩm được nấu chín kỹ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Những món ăn được nấu quá lâu

Nấu chín thực phẩm là cần thiết, nhưng chế biến quá lâu ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một số vitamin và dưỡng chất. Rau củ nếu nấu quá kỹ cũng có thể bị giảm giá trị dinh dưỡng và mất độ ngon tự nhiên.

Bên cạnh đó, các món chiên rán trong thời gian dài thường chứa nhiều chất béo và năng lượng, đồng thời có thể khó tiêu đối với người có chức năng tiêu hóa suy giảm. Nếu ăn thường xuyên, nhóm thực phẩm này có thể góp phần làm tăng cân, tích mỡ và ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe tim mạch, chuyển hóa.

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Tuổi càng cao, nhu cầu dinh dưỡng và khả năng hấp thu của cơ thể càng thay đổi

Thực phẩm có nhiều calo và chất béo

Thịt đỏ nhiều mỡ, đồ chiên rán, bánh kẹo, đồ ngọt và nước ngọt có ga là những thực phẩm có thể cung cấp nhiều năng lượng nhưng không phải lúc nào cũng mang lại giá trị dinh dưỡng tương xứng.

Sử dụng thường xuyên với lượng lớn dễ dẫn đến dư thừa năng lượng, tăng cân và béo phì. Đây cũng là những yếu tố liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như bệnh tim mạch, đột quỵ và đái tháo đường.

Thực phẩm chế biến quá mặn

Chế độ ăn nhiều muối làm tăng lượng natri đưa vào cơ thể, có thể góp phần làm tăng huyết áp. Huyết áp cao kéo dài là một trong những yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch, đau tim và đột quỵ. Do đó, người cao tuổi nên hạn chế các món ăn quá mặn, thực phẩm chế biến sẵn và những sản phẩm chứa nhiều natri.

Thực phẩm chứa nhiều cholesterol

Những thực phẩm giàu chất béo bão hòa và cholesterol nếu được sử dụng quá mức có thể làm tăng cholesterol trong máu ở một số người. Tình trạng này liên quan đến nguy cơ hình thành mảng xơ vữa và các bệnh lý tim mạch. Người cao tuổi, đặc biệt những người đã có rối loạn mỡ máu hoặc bệnh tim mạch, nên kiểm soát lượng chất béo bão hòa và cholesterol trong khẩu phần ăn.

Thực phẩm chứa nhiều đường

Bánh ngọt, kẹo, nước ngọt và nhiều loại đồ uống có đường chứa lượng đường cao, có thể làm tăng nhanh lượng đường trong máu. Việc tiêu thụ thường xuyên cũng dễ khiến khẩu phần ăn dư thừa năng lượng, tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và đái tháo đường type 2.

Người cao tuổi nên hạn chế thực phẩm nhiều đường, ưu tiên nguồn carbohydrate giàu chất xơ và lựa chọn trái cây nguyên quả thay vì đồ uống có đường.

Các bệnh lý người cao tuổi có thể mắc phải 

Bệnh tiểu đường

Tiêu thụ quá nhiều đồ ngọt và thực phẩm giàu năng lượng có thể góp phần làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và rối loạn chuyển hóa đường. Đây là những yếu tố liên quan đến nguy cơ mắc đái tháo đường type 2.

Người cao tuổi nên kiểm soát lượng đường trong khẩu phần, hạn chế bánh kẹo, nước ngọt và các loại thực phẩm chứa nhiều đường bổ sung.

Bệnh tim mạch

Chế độ ăn nhiều muối, chất béo bão hòa và thực phẩm chế biến sẵn có thể ảnh hưởng đến huyết áp, mỡ máu và sức khỏe tim mạch. Vì vậy, người cao tuổi nên ưu tiên thực phẩm tươi, hạn chế đồ ăn nhanh, món chiên rán nhiều dầu mỡ và các sản phẩm chứa nhiều muối.

Bệnh về hệ tiêu hóa

Chế độ ăn thiếu chất xơ có thể khiến hoạt động của đường ruột kém hiệu quả, làm tăng nguy cơ táo bón. Một số người cũng có thể gặp đầy hơi hoặc rối loạn tiêu hóa khi chế độ ăn uống thiếu cân đối.

Rau xanh, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt là những nguồn cung cấp chất xơ phù hợp, giúp hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa.

Cách chọn lựa thực phẩm tốt cho người cao tuổi

Người cao tuổi nên xây dựng chế độ ăn đa dạng, cân đối, ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt để hỗ trợ tiêu hóa, tim mạch và kiểm soát cân nặng; hạn chế muối và thực phẩm chế biến sẵn, đồ muối để giảm nguy cơ tăng huyết áp; bổ sung thực phẩm giàu kali như chuối, khoai lang, rau xanh, các loại đậu nhưng người mắc bệnh thận cần tham khảo bác sĩ trước khi tăng lượng kali. Bên cạnh đó, thực đơn nên kết hợp đầy đủ rau củ, trái cây, protein, tinh bột và chất béo lành mạnh, phù hợp với khẩu phần và tình trạng sức khỏe.

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Dinh dưỡng phù hợp cho người cao tuổi

VOV.VN - Khi tuổi tác càng cao cơ thể con người sẽ thay đổi, sức khỏe cũng dần yếu đi. Tuy nhiên, nếu biết ăn uống đúng cách người cao tuổi vẫn có thể sống vui khỏe mỗi ngày.

 

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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