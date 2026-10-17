English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tưởng tốt cho sức khỏe, nước lá đu đủ có thể không phù hợp với những người này

Thứ Bảy, 15:11, 17/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nước lá đu đủ được cho là có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng các công dụng này chưa được chứng minh đầy đủ trên người. Vậy những ai nên thận trọng khi sử dụng và cần lưu ý gì để tránh rủi ro?

 

Tác dụng của nước lá đu đủ đối với sức khỏe

Hỗ trợ tiêu hóa

Lá đu đủ chứa enzyme papain có khả năng phân giải protein, nhưng chưa đủ bằng chứng cho thấy uống nước lá đu đủ giúp làm sạch đường ruột, ngừa táo bón hay tăng hấp thu dinh dưỡng. Dù một số hợp chất được nghiên cứu về đặc tính chống viêm, nước lá đu đủ chưa được chứng minh có thể điều trị bệnh dạ dày hoặc đường ruột. Người có triệu chứng tiêu hóa kéo dài nên đi khám, tránh tự ý sử dụng để chữa bệnh.

Giảm đau bụng kinh

Đau bụng kinh thường gây co thắt vùng bụng dưới, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy nước lá đu đủ giúp giảm đau hoặc điều hòa kinh nguyệt. Nếu đau dữ dội, kéo dài hoặc ra máu bất thường, phụ nữ nên đi khám để xác định nguyên nhân.

tuong tot cho suc khoe, nuoc la du du co the khong phu hop voi nhung nguoi nay hinh anh 1

Làm sạch gan

Lá đu đủ chứa một số hợp chất chống oxy hóa, nhưng chưa có đủ bằng chứng cho thấy nước lá đu đủ giúp thải độc gan hoặc điều trị các bệnh như xơ gan, vàng da. Người mắc bệnh gan nên tuân thủ phác đồ điều trị, tránh rượu bia và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng các loại nước lá, thảo dược.

Kiểm soát đường huyết

Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy hợp chất trong lá đu đủ có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa glucose, nhưng chưa đủ bằng chứng khẳng định nước lá đu đủ giúp kiểm soát đường huyết ở người. Người mắc bệnh tiểu đường không nên dùng nước lá đu đủ thay thuốc điều trị hoặc tự ý kết hợp với thuốc khi chưa hỏi ý kiến bác sĩ.

Chăm sóc da, làm chậm lão hóa

Lá đu đủ chứa một số hợp chất chống oxy hóa, nhưng chưa có đủ bằng chứng cho thấy uống nước lá đu đủ giúp làm chậm lão hóa, tăng collagen hay xóa nếp nhăn. Để duy trì làn da khỏe mạnh, nên ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc và bảo vệ da trước ánh nắng.

Những ai không nên uống nước lá đu đủ?

Nước lá đu đủ chưa được xác lập đầy đủ về liều dùng, hiệu quả và độ an toàn, vì vậy một số nhóm người cần tránh tự ý sử dụng. Người có tiền sử dị ứng với lá hoặc cây đu đủ không nên uống; người mắc bệnh gan, thận, tiểu đường hoặc bệnh mạn tính cần hỏi ý kiến bác sĩ, nhất là khi đang dùng thuốc điều trị. Phụ nữ mang thai nên tránh sử dụng nếu chưa được bác sĩ tư vấn, còn phụ nữ cho con bú cần thận trọng do thiếu dữ liệu về độ an toàn. Nhìn chung, không nên dùng nước lá đu đủ thay thuốc hoặc tự ý uống thường xuyên với mục đích chữa bệnh khi các công dụng này chưa được chứng minh đầy đủ.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khám phá tác dụng của nước lá đu đủ đối với cơ thể
Khám phá tác dụng của nước lá đu đủ đối với cơ thể

VOV.VN - Đu đủ là loại cây quen thuộc với người Việt, không chỉ quả thơm ngon mà lá đu đủ cũng mang nhiều lợi ích sức khỏe. Nước lá đu đủ được sử dụng trong nhiều bài thuốc dân gian, giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị một số vấn đề sức khỏe.

Khám phá tác dụng của nước lá đu đủ đối với cơ thể

Khám phá tác dụng của nước lá đu đủ đối với cơ thể

VOV.VN - Đu đủ là loại cây quen thuộc với người Việt, không chỉ quả thơm ngon mà lá đu đủ cũng mang nhiều lợi ích sức khỏe. Nước lá đu đủ được sử dụng trong nhiều bài thuốc dân gian, giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị một số vấn đề sức khỏe.

Điều gì xảy ra khi bạn uống nước lá đu đủ 3 lần/tuần
Điều gì xảy ra khi bạn uống nước lá đu đủ 3 lần/tuần

VOV.VN - Uống nước lá đu đủ 3 lần/tuần có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường và tăng cường khả năng miễn dịch.

Điều gì xảy ra khi bạn uống nước lá đu đủ 3 lần/tuần

Điều gì xảy ra khi bạn uống nước lá đu đủ 3 lần/tuần

VOV.VN - Uống nước lá đu đủ 3 lần/tuần có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường và tăng cường khả năng miễn dịch.

Đây là lý do mà bạn nên uống nước ép đu đủ vào buổi sáng
Đây là lý do mà bạn nên uống nước ép đu đủ vào buổi sáng

VOV.VN - Đu đủ được biết đến là 1 loại thực phẩm mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Món ăn này cung cấp vitamin C, giúp tăng cường sản xuất collagen miễn dịch một cách tự nhiên cho sức khỏe của da và vitamin A giúp cải thiện thị lực. Sau đây là những lý do bạn nên uống nước ép đu đủ vào sáng sớm.

Đây là lý do mà bạn nên uống nước ép đu đủ vào buổi sáng

Đây là lý do mà bạn nên uống nước ép đu đủ vào buổi sáng

VOV.VN - Đu đủ được biết đến là 1 loại thực phẩm mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Món ăn này cung cấp vitamin C, giúp tăng cường sản xuất collagen miễn dịch một cách tự nhiên cho sức khỏe của da và vitamin A giúp cải thiện thị lực. Sau đây là những lý do bạn nên uống nước ép đu đủ vào sáng sớm.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe