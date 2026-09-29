Loại lá tưởng chỉ bỏ đi, biết dùng lại là vị thuốc bổ gan, tăng cường miễn dịch

Tăng cường hệ miễn dịch

Nước ép lá đu đủ rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin A, C và E, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Các chất dinh dưỡng này giúp chống lại các gốc tự do, giảm viêm và tăng cường khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể.

Thường xuyên uống nước ép lá đu đủ có thể hỗ trợ sản sinh tế bào bạch cầu, rất cần thiết để bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Sự tăng cường miễn dịch này giúp giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của các bệnh thông thường, thúc đẩy sức khỏe tổng thể và khả năng chống lại bệnh tật.

Lá đu đủ từ lâu đã được y học dân gian sử dụng như một vị thuốc tự nhiên giàu dưỡng chất. (Ảnh: VTC News)

Cải thiện tiêu hóa

Nước ép lá đu đủ chứa các enzyme như papain và chymopapain giúp phân giải protein và cải thiện tiêu hóa. Các enzyme này giúp tiêu hóa dễ dàng hơn, giảm đầy hơi và giúp ngăn ngừa táo bón.

Ngoài ra, nước ép này còn có đặc tính chống viêm giúp làm dịu niêm mạc ruột, có lợi cho những người mắc các rối loạn tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích (IBS). Uống nước ép lá đu đủ thường xuyên hỗ trợ hấp thụ chất dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe đường ruột và giúp duy trì hệ tiêu hóa cân bằng.

Tăng cường số lượng tiểu cầu trong máu

Nước ép lá đu đủ được biết đến với khả năng tăng số lượng tiểu cầu, đặc biệt có lợi cho những người mắc sốt xuất huyết hoặc các bệnh lý khác gây giảm tiểu cầu. Nước ép này chứa các hợp chất kích thích tủy xương sản sinh nhiều tiểu cầu hơn, giúp phục hồi nhanh hơn.

Phương pháp tự nhiên này giúp giảm nguy cơ chảy máu và tăng cường sức khỏe máu nói chung. Uống nước ép lá đu đủ dưới sự hướng dẫn của bác sĩ có thể hỗ trợ quá trình phục hồi của cơ thể trong các bệnh liên quan đến giảm tiểu cầu.

Hỗ trợ sức khỏe gan

Nước ép lá đu đủ có đặc tính giải độc giúp thanh lọc gan bằng cách loại bỏ độc tố và thúc đẩy tái tạo tế bào gan. Nó chứa các chất chống oxy hóa bảo vệ gan khỏi tổn thương do stress oxy hóa và các chất có hại gây ra.

Thường xuyên sử dụng có thể cải thiện chức năng gan và giảm nguy cơ mắc các bệnh về gan như gan nhiễm mỡ và viêm gan. Nước ép lá đu đủ hỗ trợ vai trò quan trọng của gan trong quá trình trao đổi chất và giải độc, góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể và mức năng lượng.

Giảm viêm

Nước ép lá đu đủ chứa các hợp chất chống viêm mạnh mẽ giúp giảm viêm khắp cơ thể. Điều này làm cho nó hữu ích trong việc kiểm soát các bệnh viêm mãn tính như viêm khớp, hen suyễn và các bệnh tự miễn khác. Nước ép giúp giảm đau và sưng bằng cách ức chế các con đường viêm và thúc đẩy quá trình lành bệnh.

Bổ sung nước ép lá đu đủ vào chế độ ăn uống có thể hỗ trợ sức khỏe khớp, cải thiện khả năng vận động và nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người đang phải đối mặt với sự khó chịu liên quan đến viêm nhiễm.

Tăng cường khả năng lành vết thương

Các đặc tính chống viêm và kháng khuẩn của nước ép lá đu đủ giúp vết thương mau lành hơn bằng cách ngăn ngừa nhiễm trùng và giảm sưng tấy. Hàm lượng dinh dưỡng phong phú của nó giúp kích thích tái tạo mô và phục hồi làn da bị tổn thương.

Bôi nước ép lá đu đủ lên vết thương hoặc uống có thể đẩy nhanh quá trình lành vết cắt, vết bầm tím và các tổn thương da khác. Phương pháp tự nhiên này thúc đẩy quá trình phục hồi lành mạnh và giảm thiểu nguy cơ để lại sẹo.

Mặc dù lá đu đủ có thể đem lại nhiều lợi ích sức khoẻ, tuy nhiên không nên tự ý sử dụng hoặc lạm dụng loại lá này khi chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc các chuyên gia y tế, đặc biệt là đối với người già, trẻ nhỏ, người đang điều trị bệnh và phụ nữ mang thai.