Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cân nặng

Nhờ sở hữu mật độ calo cực kỳ thấp kết hợp với tỷ lệ nước chiếm phần lớn trong cấu trúc, việc uống một ly nước ép cần tây thay thế cho các loại đồ uống có đường, nước ngọt có ga hay cà phê sữa nhiều calo sẽ giúp bạn cắt giảm một lượng năng lượng dư thừa đáng kể nạp vào cơ thể mỗi ngày.

Hàm lượng chất xơ dồi dào sẽ đóng vai trò như một chất làm chậm quá trình tiêu hóa, từ đó kéo dài thời gian no, hạn chế cảm giác thèm ăn vặt và giúp bạn dễ dàng kiểm soát khẩu phần ăn trong các bữa chính.

Chống viêm mạnh mẽ và hỗ trợ giảm đau khớp

Nước ép cần tây chứa đựng các dưỡng chất thực vật quý giá bao gồm luteolin và apigenin, nổi tiếng với đặc tính kháng viêm và chống oxy hóa cực mạnh. Khi được hấp thụ đều đặn, các hoạt chất này sẽ hoạt động như một tấm khiên bảo vệ, giúp làm giảm thiểu các phản ứng viêm trong cơ thể, từ đó hỗ trợ làm thuyên giảm các triệu chứng đau nhức xương khớp, gout hay các bệnh lý viêm mô mềm khác, mang lại cho bạn sự dẻo dai và thoải mái trong vận động.

Nước ép cần tây nổi tiếng với đặc tính kháng viêm và chống oxy hóa cực mạnh. (Ảnh: VTC News)

Cải thiện hệ tiêu hóa

Đối với những ai thường xuyên gặp rắc rối với các vấn đề về tiêu hóa như ăn chậm tiêu, hay bị đầy hơi, chướng bụng hay khó tiêu sau bữa ăn, nước ép cần tây có thể xem là một vị cứu tinh tự nhiên. Loại nước ép này có khả năng kích thích dạ dày sản xuất ra một lượng axit clohydric (HCl) thích hợp, từ đó thúc đẩy quá trình phân giải và tiêu hóa thức ăn diễn ra nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Nuôi dưỡng làn da sáng mịn

Nhiều người thường quên mất tầm quan trọng của việc cấp ẩm cho cơ thể từ bên trong, trong khi làn da chỉ thực sự căng mọng khi được "tưới nước" đầy đủ. Với thành phần chủ yếu là nước cùng các khoáng chất điện giải như kali, nước ép cần tây giúp cấp ẩm hiệu quả cho cơ thể từ bên trong. Hàm lượng Vitamin A, C, K cao hỗ trợ kích thích sản sinh collagen, làm sáng da và đẩy lùi quá trình lão hóa.

Thúc đẩy quá trình thanh lọc, giải độc tự nhiên

Việc bổ sung nước ép cần tây sẽ cung cấp một lượng lớn các chất chống oxy hóa, nước sạch và các vi chất kích thích hoạt động sinh lý của gan, thận, từ đó tối ưu hóa khả năng lọc máu và bài tiết chất cặn bã ra ngoài cơ thể. Quá trình này không chỉ giúp cơ thể bạn trở nên nhẹ nhõm, thanh thoát hơn mà còn góp phần tăng cường sức đề kháng tổng thể, giúp bạn tránh xa cảm giác mệt mỏi, ì ạch kéo dài.

Bảo vệ và tăng cường sức khỏe tim mạch

Các hợp chất flavonoid dồi dào có trong cần tây có khả năng ngăn chặn quá trình oxy hóa cholesterol xấu (LDL) trong máu – một trong những thủ phạm chính gây ra tình trạng xơ vữa động mạch nguy hiểm.

Bằng cách giữ cho thành mạch máu luôn mềm mại, sạch sẽ và duy trì mức mỡ máu ở ngưỡng an toàn, nước ép cần tây giúp bạn phòng ngừa hiệu quả các nguy cơ đột quỵ và bệnh lý tim mạch, mang đến một trái tim khỏe mạnh để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

Để khai thác trọn vẹn những giá trị dinh dưỡng tuyệt vời mà nước ép cần tây mang lại mà không gây áp lực ngược lại cho cơ thể, bạn cần nắm rõ một số nguyên tắc vàng trong cách sử dụng.

Thời điểm lý tưởng nhất trong ngày để uống nước ép cần tây là vào buổi sáng, ngay khi thức dậy và trước bữa ăn khoảng 30 phút, lúc này dạ dày đang trống giúp cơ thể hấp thụ tối đa các dưỡng chất mà không bị cản trở bởi thực phẩm khác.

Về liều lượng, một lượng từ 250 - 475ml mỗi ngày là hoàn toàn phù hợp đối với người trưởng thành khỏe mạnh.

Nếu bạn mới bắt đầu làm quen và cảm thấy vị hăng đặc trưng của cần tây khó uống, đừng ngần ngại kết hợp ép chung với táo xanh, một vài lát dứa, dưa chuột, một chút nước cốt chanh hoặc một lát gừng tươi để tạo nên một hương vị thanh mát, dễ chịu và kích thích vị giác hơn rất nhiều.