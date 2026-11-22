Uống vào bữa sáng để bổ sung protein thực vật

Uống sữa đậu nành vào bữa sáng giúp bổ sung protein thực vật, vitamin và khoáng chất, đặc biệt phù hợp với người ăn chay hoặc muốn hạn chế đạm động vật. Để bữa ăn cân đối hơn, nên kết hợp sữa với bánh mì nguyên cám, ngũ cốc hoặc trái cây. Lượng dùng cần điều chỉnh theo nhu cầu dinh dưỡng và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Uống giữa các bữa ăn như một bữa phụ

Khoảng 10h sáng hoặc 3h chiều, một ly sữa đậu nành có thể là bữa phụ tiện lợi, giúp bổ sung protein và kéo dài cảm giác no. Nên ưu tiên loại không đường hoặc ít đường để kiểm soát năng lượng nạp vào. Người mắc bệnh tiểu đường hoặc rối loạn chuyển hóa cần chú ý hàm lượng carbohydrate, đường và lựa chọn khẩu phần phù hợp.

Sữa đậu nành giàu protein thực vật và nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe

Uống sau khi tập luyện để bổ sung protein

Sau khi tập luyện, sữa đậu nành giúp bổ sung protein thực vật, hỗ trợ sửa chữa và phục hồi mô cơ. Có thể kết hợp thức uống này với thực phẩm giàu tinh bột để bù năng lượng đã tiêu hao. Không nhất thiết phải uống ngay sau buổi tập, bởi tổng lượng protein và chế độ dinh dưỡng cả ngày cũng ảnh hưởng đến quá trình phục hồi cơ bắp. Người tập cường độ cao hoặc muốn tăng cơ nên điều chỉnh lượng protein theo nhu cầu cá nhân.

Uống trước bữa ăn để hỗ trợ cảm giác no

Uống một lượng sữa đậu nành vừa phải trước bữa ăn khoảng 30 phút có thể giúp tạo cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát khẩu phần và cân nặng. Tuy nhiên, không nên dùng sữa thay thế bữa chính vì cơ thể vẫn cần được cung cấp đa dạng dưỡng chất. Người dễ đầy hơi, khó tiêu nên điều chỉnh lượng uống hoặc dùng cùng bữa ăn nếu cảm thấy khó chịu.