Uống nước lá ổi thường xuyên có làm tụt huyết áp?

Lá ổi chứa nhiều hợp chất thực vật như polyphenol, tannin, carotenoid và flavonoid. Đây là những chất có hoạt tính chống oxy hóa và đã được nghiên cứu về khả năng kháng khuẩn, chống viêm. Trong y học dân gian, lá ổi thường được dùng để hỗ trợ giảm tiêu chảy. Một số thành phần trong lá có thể ảnh hưởng đến hoạt động của vi khuẩn và hệ tiêu hóa. Ngoài ra, lá ổi còn cung cấp một lượng nhất định vitamin C, vitamin A và kali.

Tác dụng của nước lá ổi lên sức khỏe tim mạch

Giảm cholesterol máu

Cholesterol LDL tăng cao là một trong những yếu tố liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Các hợp chất chống oxy hóa trong lá ổi, đặc biệt là polyphenol và flavonoid, đang được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ cải thiện một số chỉ số mỡ máu.

Một số nghiên cứu nhỏ ghi nhận việc sử dụng trà lá ổi trong thời gian nhất định có thể giúp cải thiện cholesterol. Tuy nhiên, cần thêm bằng chứng để xác định rõ mức độ và hiệu quả lâu dài.

Các hợp chất chống oxy hóa trong lá ổi có thể giúp bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa

Ổn định huyết áp

Các hợp chất chống oxy hóa trong lá ổi có thể giúp bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa. Lá ổi cũng chứa kali, khoáng chất tham gia vào hoạt động của cơ tim và điều hòa huyết áp.

Tuy nhiên, lượng kali trong một khẩu phần nước lá ổi không đồng nghĩa với tác dụng hạ huyết áp rõ rệt. Việc duy trì huyết áp ổn định vẫn phụ thuộc chủ yếu vào chế độ ăn uống, vận động, thuốc điều trị khi được chỉ định và các yếu tố sức khỏe khác.

Giảm nguy cơ đột quỵ và tai biến

Các hợp chất chống oxy hóa trong lá ổi được quan tâm về khả năng hỗ trợ sức khỏe mạch máu. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định uống nước lá ổi có thể trực tiếp phòng ngừa đột quỵ hoặc tai biến.

Để giảm nguy cơ các bệnh lý này, cần kiểm soát những yếu tố nguy cơ quan trọng như tăng huyết áp, cholesterol cao, hút thuốc, thừa cân và ít vận động.

Uống nước lá ổi có bị tụt huyết áp không?

Hiện chưa có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy nước lá ổi ở lượng thông thường gây tụt huyết áp ở người khỏe mạnh, nhưng tác động lên huyết áp chưa được nghiên cứu đầy đủ. Người huyết áp thấp, đang dùng thuốc hạ áp hoặc có bệnh nền nên thận trọng; nếu chóng mặt, hoa mắt, mệt mỏi, choáng sau khi uống, cần ngừng sử dụng. Nước lá ổi không thay thế thuốc điều trị, người có bệnh tim mạch hoặc huyết áp nên hỏi bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

Cách sử dụng nước lá ổi để bảo vệ sức khỏe

Để dùng nước lá ổi hợp lý, rửa sạch lá ổi non hoặc búp ổi, cho vào nồi với khoảng 1 lít nước và đun nhỏ lửa 15-20 phút. Sau đó để nguội bớt, lọc bỏ lá và dùng nước. Nếu vị chát, có thể thêm một ít mật ong, nhưng không nên dùng nhiều, nhất là người cần kiểm soát đường.