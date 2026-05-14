中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Uống nước râu ngô liên tục cơ thể sẽ thay đổi ra sao?

Thứ Năm, 15:15, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Râu ngô là thức uống giải nhiệt quen thuộc trong mùa hè nhờ tác dụng thanh nhiệt, mát gan. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn liệu uống nước râu ngô thường xuyên có thực sự tốt hay có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu lạm dụng.

Thành phần dinh dưỡng của râu ngô

Theo Đông y, râu ngô có vị ngọt, tính bình, tác động đến kinh thận và bàng quang, thường được dùng hỗ trợ điều trị các vấn đề như tiểu buốt, bí tiểu, nhiễm trùng đường tiết niệu, tiểu ra máu hay sỏi thận, sỏi mật. Loại dược liệu này cũng được cho là có tác dụng hỗ trợ hạ huyết áp, thông mật và tốt cho sức khỏe gan.

Liều dùng khuyến nghị khoảng 30-60g râu ngô khô hoặc 100-200g râu ngô tươi mỗi ngày. Ngoài ra, râu ngô chứa nhiều vitamin A, C, K, vitamin nhóm B cùng flavonoid, saponin và nhiều vi chất có lợi. Nhờ đó, đây được xem là thảo dược tự nhiên dễ tìm, giá rẻ và khá lành tính nếu sử dụng đúng cách.

Nước râu ngô có công dụng gì?

Nước râu ngô được cho là mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tăng tiết mật, giảm độ đặc của dịch mật và giúp mật lưu thông dễ dàng hơn. Loại nước này cũng có thể hỗ trợ hạ đường huyết, lợi tiểu, thúc đẩy quá trình đông máu và giúp giảm tình trạng phù nề liên quan đến bệnh tim mạch.

uong nuoc rau ngo lien tuc co the se thay doi ra sao hinh anh 1
Râu ngô là thức uống giải nhiệt quen thuộc trong mùa hè nhờ tác dụng thanh nhiệt, mát gan

Ngoài ra, nước râu ngô thường được sử dụng để hỗ trợ người bị ứ mật, sỏi túi mật, sỏi thận, sỏi bàng quang hoặc sỏi niệu quản. Trong một số trường hợp, râu ngô còn được dân gian dùng để hỗ trợ cầm máu, chẳng hạn như chảy máu tử cung.

Uống nước râu ngô thường xuyên có tốt không?

Theo kinh nghiệm dân gian, uống nước râu ngô hàng ngày là thói quen phổ biến vì dễ làm, chi phí thấp và tương đối lành tính. Tuy nhiên, người dùng vẫn cần thận trọng vì râu ngô có thể tồn dư thuốc bảo vệ thực vật nếu không được làm sạch kỹ trước khi sử dụng.

Các chuyên gia khuyến khích nên ưu tiên râu ngô tươi vì giữ được nhiều dưỡng chất hơn râu ngô khô. Khi chọn mua, nên chọn loại có sợi to, bóng, mềm và màu nâu nhung. Một số người cũng kết hợp râu ngô với mã đề, cỏ xước, rễ tranh, rễ sậy hoặc kim tiền thảo để tăng hiệu quả lợi tiểu.

Các chuyên gia khuyến cáo người đang dùng thuốc điều trị, đặc biệt là thuốc lợi tiểu, không nên tự ý kết hợp với râu ngô nếu chưa tham khảo ý kiến bác sĩ. Khi dùng để hỗ trợ điều trị bệnh, chỉ nên sử dụng liên tục khoảng 10 ngày rồi nghỉ một tuần để tránh mất cân bằng điện giải.

Ngoài ra, không nên uống quá nhiều nước râu ngô vào buổi tối vì dễ gây tiểu đêm, ảnh hưởng giấc ngủ. Với trẻ nhỏ, không nên dùng thường xuyên trong thời gian dài do có thể làm mất cân bằng điện giải và giảm hấp thu canxi, kali. Liều phù hợp cho trẻ là khoảng 20g râu ngô tươi hoặc 10g râu ngô khô mỗi ngày, tương đương 1-2 cốc nhỏ (200-300ml).

Cách sử dụng râu ngô đúng cách

Để râu ngô phát huy hiệu quả tốt cho sức khỏe, nên ưu tiên sử dụng râu ngô tươi vì giữ được nhiều dưỡng chất hơn râu ngô khô. Khi chọn mua, cần ưu tiên nguồn nguyên liệu sạch, rõ nguồn gốc, tốt nhất là râu ngô trồng hữu cơ với sợi to, bóng, mềm và có màu nâu nhung. Ngoài ra, có thể kết hợp với các thảo dược lợi tiểu khác như mã đề, cỏ xước, rễ tranh, rễ sậy hoặc kim tiền thảo để tăng hiệu quả sử dụng.

tac_dung_cua_rau_ngo_2.png

Việt Nam có vị thuốc dễ tìm lại "rẻ như cho", được coi là "tiên dược" bổ thận

VOV.VN - Râu ngô, tưởng chừng là phần bỏ đi của bắp ngô, lại chứa đựng vô vàn công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Từ xa xưa, loại thảo dược này đã được sử dụng trong y học cổ truyền để điều trị nhiều loại bệnh. Ngày nay, khoa học hiện đại cũng chứng minh những lợi ích đáng kinh ngạc mà râu ngô mang lại. 

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: nước râu ngô uống nước râu ngô nước râu ngô tốt cho sức khỏe
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Việt Nam có vị “thuốc bổ tự nhiên” giòn dai mọng nước, ăn vào tốt ngang nhân sâm
Việt Nam có vị “thuốc bổ tự nhiên” giòn dai mọng nước, ăn vào tốt ngang nhân sâm

VOV.VN - Rau càng cua không chỉ là loại rau dại quen thuộc trong các món gỏi mà còn được mệnh danh là "thảo dược vàng" trong y học cổ truyền. Với đặc tính mọng nước, vị chua nhẹ và giòn dai, rau càng cua chứa hàm lượng dinh dưỡng cực cao, từ vitamin đến các khoáng chất thiết yếu.

Việt Nam có vị “thuốc bổ tự nhiên” giòn dai mọng nước, ăn vào tốt ngang nhân sâm

Việt Nam có vị “thuốc bổ tự nhiên” giòn dai mọng nước, ăn vào tốt ngang nhân sâm

VOV.VN - Rau càng cua không chỉ là loại rau dại quen thuộc trong các món gỏi mà còn được mệnh danh là "thảo dược vàng" trong y học cổ truyền. Với đặc tính mọng nước, vị chua nhẹ và giòn dai, rau càng cua chứa hàm lượng dinh dưỡng cực cao, từ vitamin đến các khoáng chất thiết yếu.

Việt Nam có "vị thuốc bổ tự nhiên” rẻ tiền, đa công dụng lại hay bị đổ bỏ
Việt Nam có "vị thuốc bổ tự nhiên” rẻ tiền, đa công dụng lại hay bị đổ bỏ

VOV.VN - Từ lâu, râu ngô đã trở thành một thực phẩm giúp giải nhiệt quen thuộc. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong y học cổ truyền và hiện đại, râu ngô được xem là một loại dược liệu giàu vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe mà râu ngô mang lại cho cơ thể.

Việt Nam có "vị thuốc bổ tự nhiên” rẻ tiền, đa công dụng lại hay bị đổ bỏ

Việt Nam có "vị thuốc bổ tự nhiên” rẻ tiền, đa công dụng lại hay bị đổ bỏ

VOV.VN - Từ lâu, râu ngô đã trở thành một thực phẩm giúp giải nhiệt quen thuộc. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong y học cổ truyền và hiện đại, râu ngô được xem là một loại dược liệu giàu vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe mà râu ngô mang lại cho cơ thể.

Việt Nam có đặc sản được ví như "thuốc bổ tự nhiên", lễ tết thiếu là mất ngon
Việt Nam có đặc sản được ví như "thuốc bổ tự nhiên", lễ tết thiếu là mất ngon

VOV.VN - Măng từ lâu đã là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Việt, từ những bát canh măng mọc ngày Tết đến món măng xào dân dã hàng ngày. Không chỉ mang lại hương vị giòn ngọt, thanh mát, măng còn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ hàm lượng dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe.

Việt Nam có đặc sản được ví như "thuốc bổ tự nhiên", lễ tết thiếu là mất ngon

Việt Nam có đặc sản được ví như "thuốc bổ tự nhiên", lễ tết thiếu là mất ngon

VOV.VN - Măng từ lâu đã là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Việt, từ những bát canh măng mọc ngày Tết đến món măng xào dân dã hàng ngày. Không chỉ mang lại hương vị giòn ngọt, thanh mát, măng còn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ hàm lượng dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe