Uống nước râu ngô liên tục cơ thể sẽ thay đổi ra sao?

Thành phần dinh dưỡng của râu ngô

Theo Đông y, râu ngô có vị ngọt, tính bình, tác động đến kinh thận và bàng quang, thường được dùng hỗ trợ điều trị các vấn đề như tiểu buốt, bí tiểu, nhiễm trùng đường tiết niệu, tiểu ra máu hay sỏi thận, sỏi mật. Loại dược liệu này cũng được cho là có tác dụng hỗ trợ hạ huyết áp, thông mật và tốt cho sức khỏe gan.

Liều dùng khuyến nghị khoảng 30-60g râu ngô khô hoặc 100-200g râu ngô tươi mỗi ngày. Ngoài ra, râu ngô chứa nhiều vitamin A, C, K, vitamin nhóm B cùng flavonoid, saponin và nhiều vi chất có lợi. Nhờ đó, đây được xem là thảo dược tự nhiên dễ tìm, giá rẻ và khá lành tính nếu sử dụng đúng cách.

Nước râu ngô có công dụng gì?

Nước râu ngô được cho là mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tăng tiết mật, giảm độ đặc của dịch mật và giúp mật lưu thông dễ dàng hơn. Loại nước này cũng có thể hỗ trợ hạ đường huyết, lợi tiểu, thúc đẩy quá trình đông máu và giúp giảm tình trạng phù nề liên quan đến bệnh tim mạch.

Râu ngô là thức uống giải nhiệt quen thuộc trong mùa hè nhờ tác dụng thanh nhiệt, mát gan

Ngoài ra, nước râu ngô thường được sử dụng để hỗ trợ người bị ứ mật, sỏi túi mật, sỏi thận, sỏi bàng quang hoặc sỏi niệu quản. Trong một số trường hợp, râu ngô còn được dân gian dùng để hỗ trợ cầm máu, chẳng hạn như chảy máu tử cung.

Uống nước râu ngô thường xuyên có tốt không?

Theo kinh nghiệm dân gian, uống nước râu ngô hàng ngày là thói quen phổ biến vì dễ làm, chi phí thấp và tương đối lành tính. Tuy nhiên, người dùng vẫn cần thận trọng vì râu ngô có thể tồn dư thuốc bảo vệ thực vật nếu không được làm sạch kỹ trước khi sử dụng.

Các chuyên gia khuyến khích nên ưu tiên râu ngô tươi vì giữ được nhiều dưỡng chất hơn râu ngô khô. Một số người cũng kết hợp râu ngô với mã đề, cỏ xước, rễ tranh, rễ sậy hoặc kim tiền thảo để tăng hiệu quả lợi tiểu.

Các chuyên gia khuyến cáo người đang dùng thuốc điều trị, đặc biệt là thuốc lợi tiểu, không nên tự ý kết hợp với râu ngô nếu chưa tham khảo ý kiến bác sĩ. Khi dùng để hỗ trợ điều trị bệnh, chỉ nên sử dụng liên tục khoảng 10 ngày rồi nghỉ một tuần để tránh mất cân bằng điện giải.

Ngoài ra, không nên uống quá nhiều nước râu ngô vào buổi tối vì dễ gây tiểu đêm, ảnh hưởng giấc ngủ. Với trẻ nhỏ, không nên dùng thường xuyên trong thời gian dài do có thể làm mất cân bằng điện giải và giảm hấp thu canxi, kali. Liều phù hợp cho trẻ là khoảng 20g râu ngô tươi hoặc 10g râu ngô khô mỗi ngày, tương đương 1-2 cốc nhỏ (200-300ml).

Cách sử dụng râu ngô đúng cách

Để râu ngô phát huy hiệu quả tốt cho sức khỏe, nên ưu tiên sử dụng râu ngô tươi vì giữ được nhiều dưỡng chất hơn râu ngô khô. Khi chọn mua, cần ưu tiên nguồn nguyên liệu sạch, rõ nguồn gốc, tốt nhất là râu ngô trồng hữu cơ với sợi to, bóng, mềm và có màu nâu nhung. Ngoài ra, có thể kết hợp với các thảo dược lợi tiểu khác như mã đề, cỏ xước, rễ tranh, rễ sậy hoặc kim tiền thảo để tăng hiệu quả sử dụng.