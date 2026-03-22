Việt Nam có vị “thuốc bổ tự nhiên” giòn dai mọng nước, ăn vào tốt ngang nhân sâm

Chủ Nhật, 05:45, 22/03/2026
VOV.VN - Rau càng cua không chỉ là loại rau dại quen thuộc trong các món gỏi mà còn được mệnh danh là "thảo dược vàng" trong y học cổ truyền. Với đặc tính mọng nước, vị chua nhẹ và giòn dai, rau càng cua chứa hàm lượng dinh dưỡng cực cao, từ vitamin đến các khoáng chất thiết yếu.

Chống oxy hóa và ngăn ngừa lão hóa

Rau càng cua chứa hàm lượng lớn các chất chống oxy hóa như beta-carotene và vitamin C. Những hợp chất này giúp trung hòa các gốc tự do trong cơ thể, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, từ đó ngăn ngừa quá trình lão hóa sớm và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính nguy hiểm.

Kháng khuẩn và giảm viêm nhiễm

Từ lâu, dân gian đã dùng rau càng cua để điều trị các bệnh viêm nhiễm hoặc các vết thương ngoài da. Nhờ đặc tính kháng khuẩn tự nhiên, loại rau này giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn, làm dịu các triệu chứng sưng tấy và đẩy nhanh quá trình hồi phục của cơ thể.

viet nam co vi thuoc bo tu nhien gion dai mong nuoc, an vao tot ngang nhan sam hinh anh 1
Hỗ trợ điều trị bệnh Gout

Đây là một trong những lợi ích nổi bật nhất của rau càng cua. Các hoạt chất trong rau có khả năng làm giảm nồng độ axit uric trong máu, tương tự như cơ chế của một số loại thuốc điều trị Gút. Thêm rau càng cua vào chế độ ăn giúp giảm các cơn đau nhức tại khớp và ngăn ngừa bệnh tái phát.

Ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng chiết xuất từ lá rau càng cua có khả năng ức chế sự phát triển của một số tế bào ung thư. Các hợp chất sinh học trong rau tác động trực tiếp vào chu kỳ tế bào lỗi, giúp tăng cường hàng rào phòng thủ của cơ thể chống lại sự hình thành của các khối u.

Bảo vệ hệ tim mạch và ổn định huyết áp

Nhờ hàm lượng kali và magie dồi dào, rau càng cua giúp điều hòa nhịp tim và làm giãn mạch máu, từ đó hỗ trợ ổn định huyết áp. Việc ăn rau càng cua thường xuyên giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL), bảo vệ thành mạch và giảm thiểu nguy cơ đột quỵ hoặc xơ vữa động mạch.

Thanh nhiệt, giải độc và trị mụn nhọt

Với tính bình và khả năng thanh lọc cơ thể, rau càng cua là "vị thuốc" giải nhiệt lý tưởng, đặc biệt là trong những ngày hè oi bức. Nó giúp đào thải độc tố qua hệ bài tiết, làm mát gan, từ đó hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng nóng trong, mụn nhọt, lở loét miệng và rôm sảy ở trẻ nhỏ.

Giúp chắc khỏe xương khớp

Rau càng cua cung cấp một lượng canxi và phốt pho đáng kể, giúp củng cố mật độ xương và ngăn ngừa loãng xương ở người lớn tuổi. Ngoài ra, tác dụng chống viêm của rau còn giúp giảm các cơn đau do viêm khớp, giúp khớp vận động linh hoạt hơn.

Lưu ý khi sử dụng rau càng cua

- Do có tác dụng hạ huyết áp và kháng viêm mạnh, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng liều lượng lớn.

- Rau thường mọc sát đất ở những nơi ẩm ướt, nên cần rửa thật sạch và ngâm nước muối loãng để loại bỏ ký sinh trùng trước khi ăn sống.  

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
