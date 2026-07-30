Uống sữa đậu nành tưởng bổ, 3 thói quen này có thể khiến bạn tăng cân

Thường xuyên uống sữa đậu nành có đường

Nhiều người có thói quen uống sữa đậu nành đóng hộp hoặc pha sẵn mỗi ngày mà không để ý lượng đường bổ sung. Mỗi ly có thể chứa khoảng 8-15 g đường; nếu uống 2-3 ly/ngày, lượng đường nạp vào tương đương một lon nước ngọt, làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, kháng insulin và rối loạn chuyển hóa. Vì vậy, nên ưu tiên sữa đậu nành không đường hoặc ít đường, hạn chế thêm đường khi tự nấu và chỉ uống khoảng 200-400 ml mỗi ngày, tùy nhu cầu dinh dưỡng.

Sữa đậu nành giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Uống quá nhiều sữa đậu nành trong thời gian dài

Sữa đậu nành tốt cho sức khỏe nhưng không nên uống quá nhiều hoặc thay thế hoàn toàn các nguồn đạm khác. Việc lạm dụng trong thời gian dài có thể làm tăng gánh nặng cho thận, đặc biệt ở người có bệnh lý về thận, đồng thời dễ gây mất cân bằng dinh dưỡng và ảnh hưởng đến nội tiết ở người nhạy cảm. Người trưởng thành khỏe mạnh không nên uống quá 500 ml mỗi ngày, nên kết hợp đa dạng nguồn đạm từ cá, thịt, trứng và các loại đậu; người mắc bệnh thận cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Uống không đúng thời điểm, kết hợp thực phẩm chưa phù hợp

Thời điểm uống và cách kết hợp thực phẩm cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hấp thu dinh dưỡng. Uống sữa đậu nành khi bụng đói khiến protein chủ yếu được dùng để tạo năng lượng thay vì nuôi dưỡng cơ thể. Bên cạnh đó, uống cùng trứng hoặc dùng sữa có đường sát giờ đi ngủ có thể gây khó tiêu, đầy bụng và tăng lượng calo nạp vào. Nên uống sữa sau bữa ăn nhẹ hoặc cùng bữa sáng, nếu dùng buổi tối hãy chọn loại không đường và uống trước khi ngủ ít nhất 2 giờ.

Những lưu ý khi uống sữa đậu nành

Để sử dụng sữa đậu nành an toàn, nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng hoặc tự nấu từ đậu sạch và nấu chín kỹ. Không uống sữa sống, không dùng sữa đậu nành để thay thế hoàn toàn các thực phẩm khác và cần theo dõi phản ứng của cơ thể. Nếu xuất hiện đầy bụng, khó tiêu hoặc mệt mỏi sau khi uống, nên giảm lượng sử dụng hoặc tạm ngừng để theo dõi.