English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vì sao có người sốt sau tiêm vắc xin, có người lại không?

Thứ Tư, 06:00, 28/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cùng tiêm vắc xin, mỗi người có thể phản ứng khác nhau, và hệ vi sinh đường ruột được xác định là một yếu tố đáng chú ý.

Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng hệ vi sinh vật đường ruột của mỗi người có thể là yếu tố quyết định lý do tại sao một số người bị sốt sau khi tiêm vắc xin, trong khi những người khác lại không gặp phải triệu chứng nào. Cụ thể, một số người có thể bị sốt cao và cảm thấy khó chịu, trong khi những người khác lại gần như không có phản ứng gì.

vi sao co nguoi sot sau tiem vac xin, co nguoi lai khong hinh anh 1

Nhóm nghiên cứu quốc tế do Ruth Ley tại Viện Sinh học Max Planck Tübingen (Đức) dẫn đầu đã phát hiện rằng những người có phản ứng sốt cao hơn sau khi tiêm chủng thường có dấu hiệu viêm nhiễm gia tăng và hoạt động vi khuẩn đường ruột đặc trưng trước khi tiêm.

Nhóm đã cấy ghép hệ vi khuẩn đường ruột của những người này vào chuột, và những con vật này cũng phát triển phản ứng viêm mạnh hơn đối với vắc xin. Phát hiện này cho thấy protein vi khuẩn có tên là flagellin có thể góp phần vào phản ứng miễn dịch và đặt ra câu hỏi liệu chế độ ăn uống có ảnh hưởng đến cách cơ thể phản ứng với vắc xin hay không.

Được biết, tiêm chủng là một biện pháp quan trọng để ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, lo ngại về sốt và các triệu chứng giống cúm có thể khiến nhiều người do dự trong việc tiêm phòng. Hiểu rõ nguyên nhân gây ra sự khác biệt trong phản ứng này có thể giúp các nhà nghiên cứu tìm ra cách giảm thiểu các triệu chứng không mong muốn.

Để điều tra vấn đề này, nhóm nghiên cứu đã tuyển chọn những người trẻ khỏe mạnh tiêm vắc xin SARS-CoV-2 vào năm 2021 và 2022, thu thập mẫu phân và máu để phân tích. Kết quả cho thấy những người có phản ứng sốt cao hơn có hoạt động mạnh hơn ở các gen liên quan đến sự di chuyển của vi khuẩn, đặc biệt là các gen tạo ra cấu trúc roi bơi (flagella). Hệ miễn dịch nhận diện flagellin như một tín hiệu nguy hiểm, dẫn đến phản ứng viêm.

Chế độ ăn có ảnh hưởng đến phản ứng với vắc xin ở người?

Nhằm kiểm tra kỹ hơn, nhóm nghiên cứu đã cấy hệ vi sinh vật đường ruột của những người tham gia vào chuột không có vi sinh vật đường ruột. Kết quả cho thấy những con chuột nhận vi sinh vật từ những người có phản ứng sốt mạnh hơn đã phát triển tình trạng viêm nặng hơn.

Nhóm nghiên cứu cũng đã xem xét chế độ ăn uống của những người tham gia. Những người ăn chế độ ăn dựa trên thực vật có xu hướng phản ứng sốt yếu hơn, cho thấy chế độ ăn có thể là yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng miễn dịch. Trong khi đó, chế độ ăn nhiều chất béo kiểu phương Tây làm tăng phản ứng viêm do vắc xin gây ra.

Mặc dù chưa thể khẳng định chế độ ăn uống quyết định phản ứng với vắc xin ở người, nhưng nghiên cứu mở ra khả năng rằng chế độ ăn có thể điều chỉnh hệ vi sinh vật gây viêm. Các thử nghiệm trong tương lai có thể tìm hiểu xem liệu can thiệp vào hệ vi sinh vật đường ruột có thể giảm thiểu sốt cao sau tiêm chủng hay không.

Nghiên cứu này không chỉ giúp hiểu rõ hơn về phản ứng miễn dịch mà còn mở ra cơ hội mới để cải thiện cách dự đoán, từ đó ngăn ngừa và quản lý sự khác biệt cá nhân trong phản ứng miễn dịch.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo SciTech Daily
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhờ ChatGPT thiết kế vắc-xin cứu sống chó mắc ung thư ác tính
Nhờ ChatGPT thiết kế vắc-xin cứu sống chó mắc ung thư ác tính

VOV.VN - ChatGPT đã giúp thiết kế vắc-xin mRNA cá nhân hóa để điều trị khối u ác tính trên chú chó Rosie (8 tuổi) mà ông nuôi, nhờ vậy khối u được thu nhỏ đáng kể.

Nhờ ChatGPT thiết kế vắc-xin cứu sống chó mắc ung thư ác tính

Nhờ ChatGPT thiết kế vắc-xin cứu sống chó mắc ung thư ác tính

VOV.VN - ChatGPT đã giúp thiết kế vắc-xin mRNA cá nhân hóa để điều trị khối u ác tính trên chú chó Rosie (8 tuổi) mà ông nuôi, nhờ vậy khối u được thu nhỏ đáng kể.

Vác đao đe dọa nhân viên để "xin" bánh trung thu
Vác đao đe dọa nhân viên để "xin" bánh trung thu

VOV.VN - Mới đây, nhóm đối tượng đi xe ô tô và xe máy cầm đao đe dọa nhân viên để "xin đểu" bánh trung thu tại TP. Bình Dương.

Vác đao đe dọa nhân viên để "xin" bánh trung thu

Vác đao đe dọa nhân viên để "xin" bánh trung thu

VOV.VN - Mới đây, nhóm đối tượng đi xe ô tô và xe máy cầm đao đe dọa nhân viên để "xin đểu" bánh trung thu tại TP. Bình Dương.

Vắc xin tay chân miệng, mơ ước 1 thập kỷ sắp thành hiện thực
Vắc xin tay chân miệng, mơ ước 1 thập kỷ sắp thành hiện thực

Suốt 1 thập kỷ qua khi bệnh tay chân miệng xuất hiện, nhiều trẻ em tử vong thương tâm.

Vắc xin tay chân miệng, mơ ước 1 thập kỷ sắp thành hiện thực

Vắc xin tay chân miệng, mơ ước 1 thập kỷ sắp thành hiện thực

Suốt 1 thập kỷ qua khi bệnh tay chân miệng xuất hiện, nhiều trẻ em tử vong thương tâm.

 
Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe