中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vì sao lá hẹ được xem là tốt cho nam giới?

Thứ Bảy, 15:16, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dù thuộc họ hành tỏi nhưng lá hẹ có mùi vị khá nhẹ, không quá hăng nồng nên dễ sử dụng trong nhiều món ăn. Loại rau này có thể ăn sống hoặc chế biến cùng thực phẩm khác. Đáng chú ý, lá hẹ còn được cho là có khả năng hỗ trợ cải thiện sinh lý nam, vì vậy ngày càng được nhiều người quan tâm.

Tác dụng của lá hẹ với nam giới trong vấn đề cải thiện sinh lý

Một số nghiên cứu cho thấy, lá hẹ có tiềm năng hỗ trợ cải thiện sinh lý nam. Nghiên cứu đăng trên Thư viện Trực tuyến Wiley (Trung Quốc) ghi nhận chiết xuất lá hẹ có thể làm tăng testosterone và oxit nitric (NO) trên chuột thí nghiệm, nhờ các hợp chất như n-butanol và adenosine.

Theo Đông y, lá hẹ có tính ấm, vị cay, giúp bổ thận, tráng dương, hỗ trợ kiểm soát xuất tinh sớm và cải thiện sinh lý. Ngoài ra, các dưỡng chất như metylanilin, sulfide, carbohydrate, odorin… cũng góp phần thúc đẩy trao đổi chất.

Cách sử dụng lá hẹ tăng cường sinh lý

Lá hẹ chứa nhiều dưỡng chất có lợi và có thể sử dụng linh hoạt trong bữa ăn hàng ngày. Nam giới có thể bổ sung loại rau này bằng cách chế biến cùng các món quen thuộc như tôm xào lá hẹ, canh hẹ, bún riêu ăn kèm lá hẹ hoặc các món xào khác.

vi sao la he duoc xem la tot cho nam gioi hinh anh 1
Dù thuộc họ hành tỏi nhưng lá hẹ có mùi vị khá nhẹ, không quá hăng nồng nên dễ sử dụng trong nhiều món ăn

Ngoài ra, nước ép lá hẹ cũng được một số người sử dụng như thức uống hỗ trợ sức khỏe. Tuy nhiên, nên dùng với lượng vừa phải và kết hợp chế độ ăn uống cân đối để đạt hiệu quả tốt.

Các tác dụng khác của lá hẹ

Không chỉ hỗ trợ cải thiện sinh lý nam, lá hẹ còn mang lại nhiều lợi ích cho những nhóm đối tượng khác:

Người có nguy cơ ung thư: Lá hẹ chứa các hợp chất lưu huỳnh có thể hỗ trợ kiểm soát sự phát triển của tế bào bất thường. Việc bổ sung loại rau này vào chế độ ăn có thể góp phần bảo vệ sức khỏe.

Người mất ngủ, căng thẳng: Choline trong lá hẹ giúp bảo vệ màng tế bào, hỗ trợ trí nhớ và góp phần giảm căng thẳng, giúp cải thiện giấc ngủ.

Người thiếu vitamin K: Lá hẹ là nguồn cung cấp vitamin K dồi dào, giúp duy trì chức năng đông máu và hỗ trợ sức khỏe xương.

Người có nguy cơ sa sút trí tuệ: Hàm lượng folate (vitamin B9) trong lá hẹ đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của não bộ, hỗ trợ phòng ngừa suy giảm nhận thức.

Người có nguy cơ thoái hóa điểm vàng: Các carotenoid như lutein và zeaxanthin trong lá hẹ có thể giúp bảo vệ mắt, hạn chế nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Người có nguy cơ loãng xương: Lá hẹ chứa canxi, magie, kali, photpho cùng vitamin K - những dưỡng chất quan trọng giúp duy trì mật độ xương và hỗ trợ phòng ngừa loãng xương.

Cần lưu ý gì khi dùng lá hẹ?

Lá hẹ là rau gia vị quen thuộc nhưng cần lưu ý khi sử dụng: người dị ứng hành, tỏi nên tránh dùng; người hay nóng trong, mắc bệnh về mắt hoặc dễ tiêu chảy, chướng bụng nên hạn chế.

Nên chọn lá hẹ tươi sạch, rửa kỹ trước khi ăn và tránh tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Không tự ý kết hợp với thảo dược khác khi chưa có hướng dẫn chuyên môn. Nếu dùng như bài thuốc hỗ trợ điều trị, cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

la_he.jpg

Ăn lá hẹ xào trứng mỗi tuần, cơ thể thay đổi ra sao?

VOV.VN - Lá hẹ xào trứng là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt, không chỉ dễ chế biến mà còn giàu dinh dưỡng. Sự kết hợp giữa hai nguyên liệu này được đánh giá mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi sử dụng hợp lý.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: lá hẹ tốt cho nam giới công dụng của lá hẹ cải thiện sinh lý nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lá hẹ chữa ho: Thực hư hiệu quả và cách dùng đúng
Lá hẹ chữa ho: Thực hư hiệu quả và cách dùng đúng

VOV.VN - Không chỉ được dùng trong ẩm thực, lá hẹ từ lâu đã có mặt trong các bài thuốc dân gian chữa ho. Tuy nhiên, việc dùng lá hẹ trị ho có thực sự hiệu quả và an toàn hay không vẫn là câu hỏi cần được làm rõ.

Lá hẹ chữa ho: Thực hư hiệu quả và cách dùng đúng

Lá hẹ chữa ho: Thực hư hiệu quả và cách dùng đúng

VOV.VN - Không chỉ được dùng trong ẩm thực, lá hẹ từ lâu đã có mặt trong các bài thuốc dân gian chữa ho. Tuy nhiên, việc dùng lá hẹ trị ho có thực sự hiệu quả và an toàn hay không vẫn là câu hỏi cần được làm rõ.

Loại lá là “vua bổ thận”, người Việt hay lấy làm gia vị mà không biết công dụng
Loại lá là “vua bổ thận”, người Việt hay lấy làm gia vị mà không biết công dụng

VOV.VN - Lá hẹ, một loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, không chỉ làm tăng hương vị cho món ăn mà còn ẩn chứa nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Với hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào, lá hẹ được ví như "thần dược" từ thiên nhiên, hỗ trợ phòng ngừa và điều trị nhiều bệnh lý.

Loại lá là “vua bổ thận”, người Việt hay lấy làm gia vị mà không biết công dụng

Loại lá là “vua bổ thận”, người Việt hay lấy làm gia vị mà không biết công dụng

VOV.VN - Lá hẹ, một loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, không chỉ làm tăng hương vị cho món ăn mà còn ẩn chứa nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Với hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào, lá hẹ được ví như "thần dược" từ thiên nhiên, hỗ trợ phòng ngừa và điều trị nhiều bệnh lý.

Bài thuốc từ cây hẹ
Bài thuốc từ cây hẹ

VOV.VN - Lá hẹ vị cay, tính ấm, thường được luộc ăn sáng lúc đói để chữa ợ hơi, bổ thận, tăng sinh lý, hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý từ hen suyễn đến rối loạn nội tiết.

Bài thuốc từ cây hẹ

Bài thuốc từ cây hẹ

VOV.VN - Lá hẹ vị cay, tính ấm, thường được luộc ăn sáng lúc đói để chữa ợ hơi, bổ thận, tăng sinh lý, hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý từ hen suyễn đến rối loạn nội tiết.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe