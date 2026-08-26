Vì sao thực phẩm màu vàng cam được xem là “kho báu” dinh dưỡng?

Cà rốt, bí ngô, ớt chuông vàng và khoai lang là những thực phẩm màu vàng cam giàu carotenoid, đặc biệt là beta-carotene. Đây là tiền chất của vitamin A, có vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch và sức khỏe tế bào.

Beta-carotene cùng các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Bên cạnh đó, nhiều loại rau quả màu vàng cam còn cung cấp vitamin C, E và các dưỡng chất khác, góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch.

Thực phẩm màu vàng cam giúp tăng sinh collagen và chống lão hóa

Nhiều thực phẩm màu vàng cam giàu vitamin C, dưỡng chất cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen. Bổ sung đủ vitamin C giúp duy trì cấu trúc và độ đàn hồi của da, từ đó góp phần hạn chế sự xuất hiện của nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa.

Rau quả màu vàng cam giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa

Vitamin C cũng tham gia vào quá trình liên kết các amino axit để tạo collagen, qua đó hỗ trợ quá trình phục hồi mô và làm lành vết thương. Khi thiếu vitamin C, tóc, móng và làn da cũng có thể bị ảnh hưởng. Ngoài vitamin C, một số thực phẩm trong nhóm này còn cung cấp vitamin E, kẽm và các chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào và hỗ trợ sức khỏe làn da.

Ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, có lợi cho đôi mắt

Thực phẩm màu vàng cam như bí đỏ, cam, chuối giàu vitamin A, C và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào, hỗ trợ sức khỏe mắt và có thể góp phần giảm nguy cơ một số bệnh về mắt, trong đó có thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Thực phẩm màu vàng cam ngăn ngừa một số bệnh ung thư

Các loại rau quả màu vàng cam chứa vitamin C, vitamin E, carotenoid và nhiều hợp chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này giúp bảo vệ tế bào trước tổn thương do các gốc tự do và hỗ trợ cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể.

Một chế độ ăn giàu rau quả nói chung được xem là có lợi cho sức khỏe và có thể góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính. Tuy nhiên, không nên xem thực phẩm màu vàng cam như biện pháp phòng ngừa hoặc điều trị ung thư thay thế cho các phương pháp y khoa.

Tốt cho xương khớp

Thực phẩm màu vàng cam giàu vitamin C, vitamin D, K, kẽm, magie và chất chống oxy hóa, hỗ trợ tổng hợp collagen, duy trì xương, sụn và mô liên kết. Bổ sung đa dạng nhóm thực phẩm này cùng chế độ ăn cân bằng, vận động phù hợp giúp góp phần bảo vệ sức khỏe xương khớp.