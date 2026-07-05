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Vị thuốc bình dân nhìn tưởng chỉ bỏ đi, hoá ra lại bổ chẳng kém nhân sâm, tổ yến

Chủ Nhật, 05:45, 05/07/2026
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VOV.VN - Trái quách có vẻ ngoài xù xì, mùi hương nồng đậm và hương vị "thử một lần là nhớ mãi". Không chỉ là món giải khát trứ danh ngày hè, loại quả này còn là một vị thuốc dân gian với nhiều công dụng chữa bệnh vô cùng quý giá.

Nguồn giàu chất chống oxy hóa

Trái quách chứa nhiều chất chống oxy hóa như flavonoid và các hợp chất phenolic giúp trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể. Những chất chống oxy hóa này bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như ung thư và bệnh tim mạch.

Thường xuyên ăn trái quách hỗ trợ hệ miễn dịch và thúc đẩy sức khỏe tế bào tổng thể. Đặc tính chống oxy hóa của nó cũng giúp làm chậm quá trình lão hóa bằng cách giảm tổn thương tế bào da, từ đó duy trì làn da trẻ trung và cải thiện kết cấu da theo thời gian.

Hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa 

Trái quách nổi tiếng với những lợi ích tuyệt vời cho hệ tiêu hóa nhờ hàm lượng chất xơ cao. Nó giúp điều hòa nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón bằng cách thúc đẩy quá trình tiêu hóa trơn tru. Loại quả này chứa các chất nhuận tràng tự nhiên giúp giải độc đường tiêu hóa.

Ngoài ra, đặc tính kháng khuẩn của quả trái quách giúp chống lại vi khuẩn có hại trong ruột, giảm nguy cơ nhiễm trùng và cải thiện sự cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Điều này làm cho nó trở thành một phương thuốc tự nhiên tuyệt vời cho chứng khó tiêu, đầy hơi và các vấn đề về đường tiêu hóa khác.

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Trái quách nổi tiếng với những lợi ích tuyệt vời cho hệ tiêu hóa nhờ hàm lượng chất xơ cao.

Tăng cường hệ miễn dịch

Các vitamin và khoáng chất trong trái quách, đặc biệt là vitamin C, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C rất cần thiết cho việc sản xuất bạch cầu, giúp chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Trái quách cũng chứa các chất dinh dưỡng khác như vitamin A và sắt hỗ trợ chức năng miễn dịch.

Thường xuyên ăn loại quả này có thể làm giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của cảm lạnh, cúm và các bệnh nhiễm trùng thông thường khác bằng cách tăng cường cơ chế phòng vệ tự nhiên của cơ thể.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Trái quách có lợi cho sức khỏe tim mạch bằng cách giúp điều hòa huyết áp và mức cholesterol. Hàm lượng kali trong loại quả này giúp duy trì huyết áp khỏe mạnh bằng cách cân bằng lượng natri trong cơ thể. Chất xơ trong trái quách giúp giảm cholesterol LDL, thường được gọi là cholesterol "xấu", do đó làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim.

Ngoài ra, chất chống oxy hóa trong trái quách ngăn ngừa tổn thương mạch máu và giảm viêm, thúc đẩy sức khỏe tim mạch tổng thể và giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Tăng cường chức năng gan

Trái quách hỗ trợ sức khỏe gan bằng cách giúp giải độc và thúc đẩy sự tái tạo tế bào gan. Nó chứa các hợp chất hoạt tính sinh học bảo vệ gan khỏi tổn thương do độc tố và stress oxy hóa gây ra. Loại quả này giúp đào thải các chất độc hại, cải thiện tiết mật và tăng cường chức năng gan tổng thể.

Thúc đẩy sức khỏe đường hô hấp

Theo truyền thống, trái quách được sử dụng để giảm các vấn đề về đường hô hấp như ho, hen suyễn và viêm phế quản. Đặc tính chống viêm và long đờm của loại quả này giúp làm dịu đường hô hấp, giảm nghẹt mũi và làm sạch chất nhầy. Hàm lượng vitamin C trong quả giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống lại các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp.

Thường xuyên sử dụng có thể làm giảm các triệu chứng của bệnh đường hô hấp và cải thiện chức năng phổi, giúp thở dễ dàng hơn và giảm tần suất khó chịu về đường hô hấp.

Hỗ trợ quản lý cân nặng

Nhờ hàm lượng chất xơ cao và lượng calo thấp, quả trái quách là một loại trái cây tuyệt vời để kiểm soát cân nặng. Chất xơ giúp tạo cảm giác no, giảm lượng calo tổng thể bằng cách kiềm chế cơn đói và ngăn ngừa ăn quá nhiều. Nó cũng hỗ trợ tiêu hóa và trao đổi chất khỏe mạnh, rất quan trọng để duy trì cân nặng lý tưởng. Việc bổ sung trái quách vào chế độ ăn uống cân bằng có thể giúp kiểm soát cân nặng một cách tự nhiên mà không ảnh hưởng đến lượng dinh dưỡng nạp vào.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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