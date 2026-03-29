Vị thuốc đa công dụng, ngừa được cả ung thư, nhiều người vẫn đang bỏ đi mỗi ngày

Chủ Nhật, 05:45, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vỏ chanh thường bị bỏ đi sau khi vắt lấy nước, nhưng ít ai biết rằng phần vỏ này chứa hàm lượng chất dinh dưỡng vượt trội. Dưới đây là những lợi ích đáng kinh ngạc từ vỏ chanh mà không phải ai cũng biết.

Hỗ trợ trị ho, viêm họng và tiêu đờm 

Vỏ chanh chứa hàm lượng tinh dầu cực cao cùng các hoạt chất kháng viêm tự nhiên, đóng vai trò như một lớp màng bảo vệ niêm mạc họng khỏi sự tấn công của vi khuẩn. Khi được kết hợp với đường phèn hoặc mật ong thông qua phương pháp hấp cách thủy, các tinh chất trong vỏ chanh sẽ tiết ra, giúp làm dịu nhanh chóng cảm giác đau rát cổ họng và hỗ trợ long đờm hiệu quả.

Tăng cường hệ miễn dịch

Chiết xuất vỏ chanh có thể tăng cường hệ miễn dịch nhờ hàm lượng flavonoid và vitamin C.  Vỏ chanh cũng có thể có một số đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm. Đáng chú ý, trong một nghiên cứu trong ống nghiệm, lớp vỏ này đã gây hại đáng kể và làm giảm sự phát triển của vi khuẩn kháng kháng sinh. Một nghiên cứu trong ống nghiệm khác cho thấy chiết xuất vỏ chanh có khả năng chống lại một loại nấm kháng thuốc gây nhiễm trùng da.

vi thuoc da cong dung, ngua duoc ca ung thu, nhieu nguoi van dang bo di moi ngay hinh anh 1
(Ảnh minh họa).

Đặc tính chống ung thư

Vỏ chanh có thể có một số đặc tính chống ung thư. Ví dụ, việc bổ sung flavonoid trong vỏ trannh có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, và vitamin C có thể thúc đẩy sự phát triển của bạch cầu, giúp loại bỏ các tế bào ung thư đột biến.

D-limonene trong vỏ chanh cũng có thể có đặc tính chống ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày. Một nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy hợp chất này giúp tiêu diệt tế bào ung thư dạ dày. Tương tự, một nghiên cứu kéo dài 52 tuần trên chuột cho thấy các nồng độ khác nhau của D-limonene ức chế ung thư dạ dày bằng cách tăng tỷ lệ chết của các tế bào đột biến. Tuy nhiên, không nên coi vỏ chanh là phương pháp điều trị hay chữa khỏi ung thư.

Hỗ trợ giảm cân và ức chế cơn thèm ăn tự nhiên

Vỏ chanh là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan pectin vô cùng quý giá, có tác dụng làm chậm quá trình hấp thụ đường và chất béo vào máu sau bữa ăn. Bằng cách đun sôi vỏ chanh với nước và uống đều đặn trong ngày, bạn đang tạo ra một liệu pháp thúc đẩy trao đổi chất mạnh mẽ, giúp cơ thể đốt cháy năng lượng dư thừa hiệu quả hơn. 

Thanh lọc độc tố và phục hồi chức năng gan

Sự hiện diện của các flavonoid như naringin trong vỏ chanh giúp kích thích enzyme giải độc trong gan hoạt động mạnh mẽ hơn, hỗ trợ quá trình loại bỏ các kim loại nặng và hóa chất ra khỏi cơ thể. Việc duy trì thói quen uống trà vỏ chanh ấm vào mỗi buổi sáng giúp làm sạch hệ thống tiêu hóa, thúc đẩy sản sinh mật và giảm bớt áp lực cho gan. Đây là cách thanh lọc cơ thể tự nhiên nhất, giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm, tràn đầy năng lượng và cải thiện đáng kể tình trạng nóng trong, mụn nhọt do độc tố tích tụ lâu ngày.

Chăm sóc sức khỏe răng miệng và khử mùi hôi miệng

Nhờ đặc tính kháng khuẩn và sát trùng mạnh, vỏ chanh là "khắc tinh" của các loại vi khuẩn gây mùi và mảng bám trong khoang miệng. Sử dụng nước sắc từ vỏ chanh pha thêm một chút muối hạt để súc miệng mỗi ngày sẽ giúp bạn ngăn ngừa hiệu quả các bệnh về nướu, viêm lợi và sâu răng. Tinh dầu thơm mát từ vỏ chanh không chỉ giúp hơi thở luôn thơm tho một cách tự nhiên mà còn cung cấp vitamin C trực tiếp cho vùng lợi, giúp răng chắc khỏe và giảm tình trạng chảy máu chân răng thường gặp.

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng vỏ chanh

Do vỏ chanh là phần tiếp xúc trực tiếp với môi trường, bạn cần đặc biệt lưu ý về nguồn gốc để tránh dư lượng thuốc trừ sâu bằng cách chọn mua chanh hữu cơ và ngâm rửa kỹ với nước muối loãng. Vỏ chanh có tính tẩy mạnh và vị đắng nồng, vì vậy những người có tiền sử loét dạ dày nặng hoặc nhạy cảm với vị đắng nên bắt đầu với liều lượng nhỏ hoặc chần sơ qua nước sôi trước khi dùng. Ngoài ra, do chứa một lượng nhỏ oxalates, những người bị sỏi thận hoặc sỏi mật nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có ý định sử dụng vỏ chanh thường xuyên với liều lượng lớn.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
