Việt Nam có cây thuốc quý, bổ ngang nhân sâm, không chăm vẫn tươi tốt quanh năm

Tăng cường hệ miễn dịch

Với hàm lượng Vitamin C dồi dào, rau tầm bóp là "trợ thủ" đắc lực giúp nâng cao sức đề kháng. Vitamin C kích thích sản xuất tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn và virus. Thường xuyên ăn rau tầm bóp giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh cảm lạnh thông thường, viêm họng và hạ sốt hiệu quả.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Rau tầm bóp chứa một lượng đáng kể Vitamin A và các hợp chất flavonoid giúp kiểm soát nồng độ cholesterol trong máu. Những dưỡng chất này ngăn ngừa quá trình oxy hóa lipid, giúp mạch máu thông suốt và giảm áp lực lên thành mạch. Nhờ đó, loại rau này góp phần giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh lý về xơ vữa động mạch.

Rau tầm bóp từ lâu đã quen thuộc trong bữa cơm dân dã của người Việt. (Ảnh minh họa)

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Một trong những lợi ích quý giá nhất của rau tầm bóp là khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ác tính. Các nghiên cứu y học hiện đại cho thấy trong rau tầm bóp có chứa các hợp chất tự nhiên có khả năng tiêu diệt một số loại tế bào ung thư (như ung thư gan, phổi, tử cung). Các chất chống oxy hóa tại đây bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do – nguyên nhân chính gây ung thư.

Cải thiện thị lực

Nhờ nguồn Vitamin A cực kỳ phong phú, rau tầm bóp là thực phẩm lý tưởng cho đôi mắt. Vitamin A giúp võng mạc khỏe mạnh, ngăn ngừa tình trạng khô mắt và quáng gà. Đặc biệt, đối với người lớn tuổi, các dưỡng chất trong rau tầm bóp giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do lão hóa.

Hỗ trợ tiêu hóa và giảm táo bón

Giống như nhiều loại rau xanh khác, rau tầm bóp cung cấp lượng chất xơ dồi dào. Chất xơ giúp nhuận tràng, kích thích nhu động ruột và tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn có lợi phát triển. Nếu bạn thường xuyên gặp vấn đề về tiêu hóa hoặc táo bón, hãy thử thêm rau tầm bóp vào thực đơn nấu canh hoặc xào hàng ngày.

Giảm đau và chống viêm khớp

Trong Đông y, rau tầm bóp có tính mát, giúp thanh nhiệt và giải độc. Các hợp chất chống viêm tự nhiên trong rau có khả năng làm dịu các cơn đau khớp, giảm sưng tấy và hỗ trợ điều trị các bệnh về sỏi thận hay viêm đường tiết niệu. Đây là thực phẩm hỗ trợ rất tốt cho những người thường xuyên bị đau nhức xương khớp khi thời tiết thay đổi.