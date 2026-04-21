中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vị thuốc quý bổ dưỡng đủ đường, lại hay bị đổ bỏ vì tưởng vô dụng

Thứ Ba, 05:45, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vỏ lựu thường bị vứt bỏ sau khi ăn. Tuy nhiên ít ai biết rằng, việc tận dụng vỏ lựu dưới dạng trà hoặc bột khô không chỉ giúp bạn tận dụng tối đa giá trị của loại quả này mà còn là cách đơn giản để bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh mãn tính.

Giàu chất chống oxy hóa

Vỏ quả lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn phần thịt quả, bao gồm polyphenol, flavonoid và tannin, giúp chống lại các gốc tự do, giảm stress oxy hóa và làm chậm quá trình lão hóa.

Theo một nghiên cứ, vỏ lựu rất giàu các hợp chất polyphenol như tannin, axit gallic, axit ellagic, và đặc biệt là punicalagin, chất chịu trách nhiệm chính cho hoạt tính chống oxy hóa mạnh mẽ của lựu.

Tốt cho sức khỏe đường ruột

Vỏ quả lựu có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm tự nhiên, giúp điều trị tiêu chảy và loét, giảm viêm ruột và thúc đẩy hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh. Theo một nghiên cứu, polyphenol trong vỏ lựu (PPP) đã được chứng minh là có khả năng điều chỉnh hệ vi khuẩn đường ruột bằng cách tăng cường các vi khuẩn có lợi, giúp cải thiện sức khỏe đường ruột.

vi thuoc quy bo duong du duong, lai hay bi do bo vi tuong vo dung hinh anh 1
Việc tận dụng vỏ lựu dưới dạng trà hoặc bột khô không chỉ giúp bạn tận dụng tối đa giá trị của loại quả này mà còn là cách đơn giản để bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh mãn tính. (Ảnh minh họa)

Tăng cường hệ miễn dịch

Vỏ quả lựu giàu vitamin C và các hợp chất thực vật giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng theo mùa, cảm lạnh và ho. Các polyphenol trong vỏ quả lựu, như punicalagin và axit ellagic, có hoạt tính chống oxy hóa mạnh, giúp giảm stress oxy hóa, một yếu tố quan trọng gây rối loạn chức năng miễn dịch.

Khắc phục các vấn đề về da

Vỏ quả lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa và polyphenol mạnh mẽ, nổi tiếng với khả năng điều trị chứng tăng sắc tố da, một tình trạng đặc trưng bởi các mảng da sẫm màu.

Thường xuyên sử dụng chiết xuất vỏ lựu giúp giảm tăng sắc tố da mà không gây tác dụng phụ. Giàu chất chống oxy hóa, chiết xuất này còn giúp chống lại mụn trứng cá và làm cho da không tì vết, rạng rỡ. Bên cạnh đó, mặt nạ vỏ lựu cũng có thể bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím và làm chậm các dấu hiệu lão hóa.

Giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính

Vỏ quả lựu chứa nhiều dưỡng chất có thể giúp giảm các yếu tố nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim và tiểu đường. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi được dùng như một chất bổ sung, vỏ lựu giúp cải thiện mức cholesterol và đường huyết ở những người béo phì và thừa cân bằng cách hoạt động như một chất chống viêm mạnh mẽ.

Tăng cường chức năng não bộ

Vỏ quả lựu, một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào, có thể giúp cải thiện chất lượng cuộc sống ở những người mắc bệnh Alzheimer.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng stress oxy hóa đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của bệnh Alzheimer. Bên cạnh đó, chiết xuất vỏ quả lựu, cùng với các chất bổ sung từ hợp chất thực vật khác, đã cải thiện đáng kể khả năng nhận thức.

Chống ung thư

Sự hiện diện của punicalagin, một hợp chất polyphenol trong vỏ quả lựu, được cho là có đặc tính chống ung thư. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng chiết xuất vỏ lựu có tác dụng chống tăng sinh, giúp làm chậm hoặc ngăn chặn sự lan rộng của tế bào khối u, từ đó làm giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư miệng và ung thư đại tràng. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ và bảo vệ gan của vỏ lựu rất có giá trị trong việc chống lại ung thư gan.

Thúc đẩy sức khỏe xương

Nhờ hàm lượng khoáng chất thiết yếu và các hợp chất hoạt tính sinh học phong phú, chiết xuất vỏ quả lựu có lợi trong việc ngăn ngừa loãng xương và tái tạo mô xương mới.

Thường xuyên uống trà vỏ lựu rất có giá trị và giúp giảm nguy cơ loãng xương và gãy xương ở phụ nữ sau mãn kinh. Bên cạnh đó, vỏ lựu chứa nhiều tannin, polyphenol và flavonoid, khi được dùng như thực phẩm bổ sung có tác động tích cực đến sức khỏe xương.

trung_ga.jpg

Ăn nhiều trứng gà có “hại gan”? Sự thật và cách ăn đúng

VOV.VN - Trứng gà giàu protein, vitamin và khoáng chất, là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại việc ăn trứng thường xuyên có thể làm tăng gánh nặng cho gan, thậm chí gây gan nhiễm mỡ. Vậy ăn trứng gà nhiều có thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe lá gan?

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: vỏ lựu vỏ lựu có sử dụng được không lợi ích của việc dùng vỏ lựu quả lựu hạt lựu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Uống nước dừa có giúp giảm tiểu buốt? Sự thật không phải ai cũng biết

VOV.VN - Uống nước dừa có giúp giảm tiểu buốt là thắc mắc của nhiều người khi gặp cảm giác nóng rát, khó chịu. Dù được xem là thức uống thanh mát, nước dừa chỉ có tác dụng hỗ trợ và cần sử dụng đúng cách để đảm bảo an toàn.

VOV.VN - Uống nước dừa có giúp giảm tiểu buốt là thắc mắc của nhiều người khi gặp cảm giác nóng rát, khó chịu. Dù được xem là thức uống thanh mát, nước dừa chỉ có tác dụng hỗ trợ và cần sử dụng đúng cách để đảm bảo an toàn.

Việt Nam có loại lá rụng đầy gốc không ai ngó, lại là "thuốc quý" ngừa cả ung thư

VOV.VN - Lá ổi chứa nhiều hợp chất sinh học quý giá như polyphenols, carotenoids và flavonoids, không chỉ giúp kháng khuẩn, chống viêm mà còn hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý mãn tính. Việc sử dụng trà lá ổi đúng cách có thể mang lại những chuyển biến tích cực cho cơ thể từ bên trong lẫn bên ngoài.

VOV.VN - Lá ổi chứa nhiều hợp chất sinh học quý giá như polyphenols, carotenoids và flavonoids, không chỉ giúp kháng khuẩn, chống viêm mà còn hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý mãn tính. Việc sử dụng trà lá ổi đúng cách có thể mang lại những chuyển biến tích cực cho cơ thể từ bên trong lẫn bên ngoài.

Đắk Lắk liên tiếp phát hiện các ổ dịch bệnh truyền nhiễm

VOV.VN - Sau khi phát hiện các ổ dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết, thủy đậu, Đắk Lắk phát hiện thêm hai ổ dịch quai bị. 2 ổ dịch đều trong trường học. Ngành y tế địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, ngăn chặn nguy cơ lây lan.

VOV.VN - Sau khi phát hiện các ổ dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết, thủy đậu, Đắk Lắk phát hiện thêm hai ổ dịch quai bị. 2 ổ dịch đều trong trường học. Ngành y tế địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, ngăn chặn nguy cơ lây lan.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe