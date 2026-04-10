Việt Nam có loại lá rụng đầy gốc không ai ngó, lại là "thuốc quý" ngừa cả ung thư

Thứ Sáu, 05:45, 10/04/2026
VOV.VN - Lá ổi chứa nhiều hợp chất sinh học quý giá như polyphenols, carotenoids và flavonoids, không chỉ giúp kháng khuẩn, chống viêm mà còn hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý mãn tính. Việc sử dụng trà lá ổi đúng cách có thể mang lại những chuyển biến tích cực cho cơ thể từ bên trong lẫn bên ngoài.

Hỗ trợ điều trị tiêu chảy và các vấn đề đường ruột

Đây là công dụng kinh điển nhất của lá ổi nhờ hàm lượng tannin đậm đặc. Các hoạt chất này có khả năng làm se niêm mạc ruột, ức chế sự phát triển của vi khuẩn Staphylococcus aureus và Salmonella gây ngộ độc thực phẩm. Việc uống nước sắc lá ổi giúp giảm đau bụng, cầm tiêu chảy nhanh chóng và sát khuẩn đường tiêu hóa một cách tự nhiên mà không gây tác dụng phụ như nhiều loại thuốc tây.

Hỗ trợ giảm cân và đốt cháy mỡ thừa hiệu quả

Lá ổi giúp ngăn chặn các loại tinh bột phức tạp chuyển hóa thành đường, vốn là nguyên nhân chính gây tích tụ mỡ thừa trong cơ thể. Bằng cách điều chỉnh quá trình trao đổi chất, trà lá ổi giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và hạn chế cảm giác thèm ăn đồ ngọt. Đây là một nguyên liệu tự nhiên tuyệt vời để bổ sung vào chế độ ăn kiêng, giúp bạn duy trì vóc dáng thon gọn mà vẫn đảm bảo cung cấp đủ chất chống oxy hóa.

Lá ổi chứa nhiều hợp chất sinh học quý giá không chỉ giúp kháng khuẩn, chống viêm mà còn hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý mãn tính. (Ảnh minh họa)

Tăng cường sức khỏe tim mạch và giảm cholesterol xấu

Chiết xuất từ lá ổi có khả năng làm giảm nồng độ cholesterol xấu (LDL) và triglyceride mà không gây ảnh hưởng đến cholesterol tốt (HDL). Việc kiểm soát tốt các chỉ số mỡ máu này giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch và giảm thiểu nguy cơ đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa trong lá ổi còn giúp làm giãn mạch máu, hỗ trợ hạ huyết áp cho những người bị cao huyết áp mãn tính.

Khả năng phòng chống ung thư mạnh mẽ

Lá ổi rất giàu lycopene, quercetin và vitamin C – những chất chống oxy hóa cực mạnh giúp trung hòa các gốc tự do gây hại cho tế bào. Nhiều nghiên cứu lâm sàng cho thấy chiết xuất lá ổi có tác dụng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư khoang miệng. Bổ sung trà lá ổi vào thói quen hàng ngày là một cách đơn giản để bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các tế bào ác tính.

Hỗ trợ miễn dịch

Lá ổi được coi là "trợ thủ" đắc lực cho hệ miễn dịch nhờ sở hữu hàm lượng vitamin C và các chất chống oxy hóa như quercetin, lycopene cực kỳ dồi dào. Những hoạt chất này không chỉ kích thích sản sinh tế bào bạch cầu để tiêu diệt vi khuẩn, virus mà còn tạo ra lớp màng bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do gây hại

Cải thiện chất lượng làn da

Nhờ đặc tính kháng khuẩn và kháng viêm vượt trội, lá ổi là giải pháp tuyệt vời cho các vấn đề về da như mụn trứng cá hay thâm nám. Các hoạt chất trong lá giúp tiêu diệt vi khuẩn gây mụn, làm dịu vùng da bị sưng tấy và se khít lỗ chân lông hiệu quả.

Lá ổi được đánh giá là lành tính song việc sử dụng vẫn cần sự cẩn trọng để đảm bảo an toàn, luôn tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia để có liều lượng phù hợp với thể trạng cá nhân. Không thể sử dụng lá ổi thay thuốc chữa bệnh.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tin liên quan

Cảnh báo nguy cơ đột quỵ, đau tim tăng 67% do loại thực phẩm vạn người mê

VOV.VN - Một nghiên cứu mới do Hội Tim mạch Mỹ (ACC) thực hiện cảnh báo rằng ăn quá nhiều một nhóm thực phẩm có thể làm tăng mạnh nguy cơ đột quỵ, đau tim.

Tỏi ngâm giấm có thực sự là “thần dược”? Sự thật không phải ai cũng biết

VOV.VN - Tỏi ngâm giấm giúp tăng cường hoạt chất có lợi cho sức khỏe và làm đẹp, nhưng cần sử dụng đúng cách để phát huy hiệu quả và tránh tác dụng không mong muốn.

Món ăn bánh trứng kiến vào mùa, tuy nhiên có thể gây dị ứng, sốc phản vệ tùy người

VOV.VN - Trứng kiến được nhiều người săn lùng vì lời đồn bổ dưỡng, nhưng thực tế đã có không ít ca nhập viện với biểu hiện mẩn ngứa, khó thở, thậm chí sốc phản vệ chỉ sau khi ăn ít giờ.

