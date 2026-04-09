Đắk Lắk liên tiếp phát hiện các ổ dịch bệnh truyền nhiễm

Thứ Năm, 22:19, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi phát hiện các ổ dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết, thủy đậu, Đắk Lắk phát hiện thêm hai ổ dịch quai bị. 2 ổ dịch đều trong trường học. Ngành y tế địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, ngăn chặn nguy cơ lây lan.

3 trường hợp mắc quai bị đầu tiên được phát hiện vào ngày 6/4 tại Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Qua rà soát mở rộng, nhà trường phát hiện thêm 8 trường hợp có cùng triệu chứng sốt, sưng đau vùng mang tai, khó nhai nuốt và mệt mỏi. Cũng trong ngày 6/4, tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám, phường Buôn Ma Thuột ngành y tế ghi nhận 9 ca mắc khác, nâng tổng số ca mắc lên 12 bệnh nhân. Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, Trạm Y tế phường Buôn Ma Thuột đã báo cáo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, đồng thời khẩn trương truy vết nguồn lây, giám sát các ca bệnh; phối hợp với nhà trường và gia đình tổ chức chăm sóc, theo dõi học sinh tại nhà. Song song đó, đơn vị cấp phát hóa chất Cloramin B, phối hợp với các trường triển khai vệ sinh, khử khuẩn môi trường; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho phụ huynh và học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch. 

Lực lượng y tế cơ sở ở Đắk Lắk tổ chức khử khuẩn tại một trường học, nơi ghi nhận các trường hợp mắc quai bị. 

Ông Trương Tiến Phát, Giám đốc Trạm Y tế phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết: “Các trường học khác ở phường Buôn Ma Thuột, chúng tôi phối hợp với nhà trường xây dựng kế hoạch đồng bộ trong công tác giám sát, kiểm tra các bệnh truyền nhiễm, đồng thời tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các trường. Bên cạnh đó, bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, chúng ta cần đẩy mạnh tuyên truyền tới phụ huynh học sinh chủ động theo dõi sức khỏe con em; nếu phát hiện có triệu chứng bất thường, cần đưa đến cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời”.

Cán bộ y tế Đắk Lắk hướng dẫn sử dụng thuốc diệt muỗi, phòng bệnh sốt xuất huyết.

Từ đầu năm đến nay, các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu… diễn biến phức tạp tại Đắk Lắk. Bệnh tay chân miệng đã ghi nhận 5 ổ dịch với hơn 700 ca; bệnh thủy đậu có 26 ca, và sốt xuất huyết gần 600 ca. Ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đang chỉ đạo hệ thống y tế cơ sở tăng cường giám sát, tầm soát dịch bệnh trong cộng đồng; đồng thời phối hợp với ngành Giáo dục, tổ chức đoàn thể… đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức phòng, chống dịch trong nhân dân, đặc biệt là đối với các bệnh truyền nhiễm ở trẻ em.

Một cô giáo mầm non ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn trẻ vệ sinh sạch sẽ, phòng, chống dịch chân tay miệng.
Đắk Lắk chủ động kiểm soát dịch bệnh ở trẻ em

VOV.VN - Trong bối cảnh các bệnh tay chân miệng, thủy đậu và sốt xuất huyết ở trẻ em gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng, ngành y tế Đắk Lắk đang khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát tình hình.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
Các đối tượng "tuồn" thịt lợn bệnh vào trường học đã móc nối với cán bộ kiểm dịch
Các đối tượng "tuồn" thịt lợn bệnh vào trường học đã móc nối với cán bộ kiểm dịch

VOV.VN - Công ty Cường Phát bán thịt lợn bệnh cho các công ty khác để cung cấp vào một số lớp mầm non, trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Để hợp thức hóa nguồn gốc của lợn, bị can Đỗ Văn Thanh đã thông đồng với cán bộ để cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.

Các đối tượng "tuồn" thịt lợn bệnh vào trường học đã móc nối với cán bộ kiểm dịch

Các đối tượng "tuồn" thịt lợn bệnh vào trường học đã móc nối với cán bộ kiểm dịch

VOV.VN - Công ty Cường Phát bán thịt lợn bệnh cho các công ty khác để cung cấp vào một số lớp mầm non, trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Để hợp thức hóa nguồn gốc của lợn, bị can Đỗ Văn Thanh đã thông đồng với cán bộ để cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.

Đồng Tháp chủ động ứng phó với dịch bệnh tay chân miệng bùng phát
Đồng Tháp chủ động ứng phó với dịch bệnh tay chân miệng bùng phát

VOV.VN - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.100 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng gần 121% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tuần 12 (ngày 16 đến ngày 22/3/2026), toàn tỉnh ghi nhận 121 ca mắc.

Đồng Tháp chủ động ứng phó với dịch bệnh tay chân miệng bùng phát

Đồng Tháp chủ động ứng phó với dịch bệnh tay chân miệng bùng phát

VOV.VN - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.100 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng gần 121% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tuần 12 (ngày 16 đến ngày 22/3/2026), toàn tỉnh ghi nhận 121 ca mắc.

Vụ lợn bệnh vẫn có giấy kiểm dịch: Đơn vị trung gian có phải chịu trách nhiệm?
Vụ lợn bệnh vẫn có giấy kiểm dịch: Đơn vị trung gian có phải chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Vụ đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh quy mô lớn ở Hà Nội gây chấn động dư luận, đặt dấu hỏi về hiệu quả kiểm soát ATTP. Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), Luật sư Nguyễn Văn Tuấn giám đốc công ty luật GTS cho rằng, vấn đề không phải ở luật mà ở cách thực thi trong quản lý.

Vụ lợn bệnh vẫn có giấy kiểm dịch: Đơn vị trung gian có phải chịu trách nhiệm?

Vụ lợn bệnh vẫn có giấy kiểm dịch: Đơn vị trung gian có phải chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Vụ đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh quy mô lớn ở Hà Nội gây chấn động dư luận, đặt dấu hỏi về hiệu quả kiểm soát ATTP. Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), Luật sư Nguyễn Văn Tuấn giám đốc công ty luật GTS cho rằng, vấn đề không phải ở luật mà ở cách thực thi trong quản lý.

