Đắk Lắk liên tiếp phát hiện các ổ dịch bệnh truyền nhiễm

3 trường hợp mắc quai bị đầu tiên được phát hiện vào ngày 6/4 tại Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Qua rà soát mở rộng, nhà trường phát hiện thêm 8 trường hợp có cùng triệu chứng sốt, sưng đau vùng mang tai, khó nhai nuốt và mệt mỏi. Cũng trong ngày 6/4, tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám, phường Buôn Ma Thuột ngành y tế ghi nhận 9 ca mắc khác, nâng tổng số ca mắc lên 12 bệnh nhân. Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, Trạm Y tế phường Buôn Ma Thuột đã báo cáo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, đồng thời khẩn trương truy vết nguồn lây, giám sát các ca bệnh; phối hợp với nhà trường và gia đình tổ chức chăm sóc, theo dõi học sinh tại nhà. Song song đó, đơn vị cấp phát hóa chất Cloramin B, phối hợp với các trường triển khai vệ sinh, khử khuẩn môi trường; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho phụ huynh và học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch.

Lực lượng y tế cơ sở ở Đắk Lắk tổ chức khử khuẩn tại một trường học, nơi ghi nhận các trường hợp mắc quai bị.

Ông Trương Tiến Phát, Giám đốc Trạm Y tế phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết: “Các trường học khác ở phường Buôn Ma Thuột, chúng tôi phối hợp với nhà trường xây dựng kế hoạch đồng bộ trong công tác giám sát, kiểm tra các bệnh truyền nhiễm, đồng thời tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các trường. Bên cạnh đó, bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, chúng ta cần đẩy mạnh tuyên truyền tới phụ huynh học sinh chủ động theo dõi sức khỏe con em; nếu phát hiện có triệu chứng bất thường, cần đưa đến cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời”.

Cán bộ y tế Đắk Lắk hướng dẫn sử dụng thuốc diệt muỗi, phòng bệnh sốt xuất huyết.

Từ đầu năm đến nay, các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu… diễn biến phức tạp tại Đắk Lắk. Bệnh tay chân miệng đã ghi nhận 5 ổ dịch với hơn 700 ca; bệnh thủy đậu có 26 ca, và sốt xuất huyết gần 600 ca. Ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đang chỉ đạo hệ thống y tế cơ sở tăng cường giám sát, tầm soát dịch bệnh trong cộng đồng; đồng thời phối hợp với ngành Giáo dục, tổ chức đoàn thể… đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức phòng, chống dịch trong nhân dân, đặc biệt là đối với các bệnh truyền nhiễm ở trẻ em.

Một cô giáo mầm non ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn trẻ vệ sinh sạch sẽ, phòng, chống dịch chân tay miệng.