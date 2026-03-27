Việt Nam có “nữ hoàng thảo mộc”, bổ ngang nhân sâm lại chỉ được trồng làm cảnh

Thứ Sáu, 05:45, 27/03/2026
VOV.VN - Hương nhu tía được mệnh danh là "nữ hoàng thảo mộc" và là vị thuốc tốt cho sức khỏe đã được sử dụng từ lâu đời. Với mùi thơm nồng đặc trưng và hàm lượng tinh dầu dồi dào, hương nhu tía không chỉ là loại cây cảnh trong vườn mà còn mang lại những giá trị sức khỏe vô giá.

Kháng khuẩn và tăng cường hệ miễn dịch

Hương nhu tía chứa các hợp chất quý như eugenol, camphene và vitamin C, tạo nên một hàng rào bảo vệ cơ thể mạnh mẽ. Những hoạt chất này có đặc tính kháng nấm, kháng khuẩn và chống virus vượt trội, giúp ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm. Sử dụng trà hương nhu thường xuyên giúp kích thích sản sinh tế bào miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các gốc tự do và các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài.

Giảm căng thẳng, lo âu và cải thiện tâm trạng

Hương nhu tía có khả năng giúp cơ thể đối phó với stress một cách hiệu quả. Các hoạt chất trong lá giúp cân bằng nồng độ hormone cortisol (hormone gây căng thẳng), từ đó làm dịu hệ thần kinh, giảm lo âu và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Chỉ cần nhâm nhi một tách trà hương nhu ấm, bạn sẽ cảm thấy tinh thần thư thái, minh mẫn và giảm bớt áp lực tâm lý sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Hương nhu tía được mệnh danh là "nữ hoàng thảo mộc" và là vị thuốc tốt cho sức khỏe. (Ảnh minh họa)

Chăm sóc sức khỏe răng miệng toàn diện

Nhờ đặc tính sát khuẩn cực mạnh, hương nhu tía là khắc tinh của các loại vi khuẩn gây sâu răng và hôi miệng. Tinh dầu từ lá giúp tiêu diệt vi khuẩn trong khoang miệng, làm sạch mảng bám và bảo vệ nướu chắc khỏe. Việc súc miệng bằng nước sắc hương nhu tía không chỉ giúp hơi thở thơm tho tự nhiên mà còn hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng nhiệt miệng, viêm lợi và chảy máu chân răng.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và giảm đầy bụng

Hương nhu tía có tác dụng kích thích tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn và ngăn ngừa các chứng rối loạn dạ dày. Với đặc tính kháng viêm, nó giúp làm dịu niêm mạc dạ dày, giảm tình trạng đầy hơi, khó tiêu và co thắt ruột. Những người thường xuyên bị chướng bụng hoặc đau dạ dày co thắt có thể sử dụng nước lá hương nhu để ổn định hệ tiêu hóa và mang lại cảm giác dễ chịu sau bữa ăn.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp

Hợp chất eugenol trong hương nhu tía đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tim mạch bằng cách làm giảm nồng độ cholesterol xấu (LDL) và ngăn ngừa sự hình thành các mảng xơ vữa động mạch. Ngoài ra, loại thảo mộc này còn giúp điều hòa huyết áp, cải thiện lưu thông máu và giảm áp lực cho tim. Sử dụng hương nhu tía đúng cách là giải pháp tự nhiên giúp duy trì một hệ tim mạch khỏe mạnh và bền bỉ.

Kích thích mọc tóc và chăm sóc da đầu

Trong kinh nghiệm dân gian, hương nhu tía là thành phần không thể thiếu trong các loại nước gội đầu thảo dược. Tinh dầu hương nhu giúp kích thích lưu thông máu dưới da đầu, nuôi dưỡng nang tóc khỏe mạnh và thúc đẩy tóc mọc nhanh, dày hơn. Đồng thời, đặc tính kháng nấm của nó còn giúp loại bỏ gàu, làm sạch da đầu và giảm tình trạng ngứa ngáy, mang lại mái tóc bóng mượt và chắc khỏe.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: hương nhu tía cây hương nhu lợi ích của cây hương tác dụng của cây hương nhu cây thuốc cây hương nhu có tác dụng gì
Thu hồi nhiều lô sữa công thức: Cảnh báo rủi ro từ vi khuẩn Bacillus cereus

7 món ăn không vị ngọt nhưng có thể khiến đường huyết tăng vọt

Mật ong “đóng đường” là do đâu? Sự thật không phải ai cũng biết

