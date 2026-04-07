Cảnh báo nguy cơ đột quỵ, đau tim tăng 67% do loại thực phẩm vạn người mê

Thứ Ba, 14:00, 07/04/2026
VOV.VN - Một nghiên cứu mới do Hội Tim mạch Mỹ (ACC) thực hiện cảnh báo rằng ăn quá nhiều một nhóm thực phẩm có thể làm tăng mạnh nguy cơ đột quỵ, đau tim.

SciTech Daily đưa tin, một nghiên cứu mới từ Hội Tim mạch Mỹ (ACC) đã chỉ ra rằng thường xuyên tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến (UPF) có thể làm tăng tới 67% nguy cơ đột quỵ và đau tim.

Thực phẩm siêu chế biến là những sản phẩm công nghiệp được chế tạo từ các thành phần chiết xuất (đường, chất béo, tinh bột) kết hợp với nhiều phụ gia như chất nhũ hóa, hương liệu và màu nhân tạo.

Các thực phẩm phổ biến bao gồm các loại thực phẩm ăn liền, ăn nhanh, nước ngọt có gas, ngũ cốc ăn sáng, bánh kẹo công nghiệp, các suất ăn đông lạnh, các loại snacks....

canh bao nguy co dot quy, dau tim tang 67 do loai thuc pham van nguoi me hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Trong nghiên cứu trên, nhóm tác giả đã phân tích dữ liệu từ hơn 6.800 người Mỹ trong độ tuổi từ 45 đến 84. Các tình nguyện viên không có tiền sử bệnh tim mạch trước khi bắt đầu nghiên cứu và được theo dõi sức khỏe trung bình trong 10 năm.

Những người tình nguyện tham gia nghiên cứu được chia thành 4 nhóm dựa trên chế độ ăn có nhiều thực phẩm trải qua quá trình chế biến công nghiệp hay không. Kết quả cho thấy những người tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến nhiều nhất (khoảng 9 khẩu phần mỗi ngày) có nguy cơ đột quỵ và đau tim cao hơn tới 67% so với những người ăn ít nhất (không quá 1 phần mỗi ngày) bao gồm nhiều trường hợp không thể cứu sống.

"Thực phẩm chế biến siêu kỹ có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn, và mặc dù nhiều sản phẩm này có vẻ là lựa chọn bữa ăn hoặc đồ ăn nhẹ tiện lợi khi di chuyển, nhưng kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chúng nên được tiêu thụ ở mức độ vừa phải", Tiến sĩ Amier Haidar, nghiên cứu sinh chuyên khoa tim mạch tại Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas ở Houston và là tác giả chính của nghiên cứu cho biết.  

Nghiên cứu đồng thời cũng cho thấy rằng những mối nguy hiểm liên quan đến tthực phẩm siêu chế biến có thể không chỉ dừng lại ở lượng calo dư thừa hoặc dinh dưỡng kém. Cách thức chế biến thực phẩm có thể đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch, bên cạnh hàm lượng dinh dưỡng cơ bản của chúng. 

Nhóm tác giả của nghiên cứu khuyến cáo nên cố gắng tiêu thụ chúng càng ít càng tốt, thay vào đó nên ưu tiên những bữa ăn tươi ngon, giàu dinh dưỡng.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Trước 9h sáng, làm điều này để phòng ngừa đột quỵ
Uống rượu tỏi để lâu, coi chừng sai lầm nhiều người mắc phải
Ăn lá hẹ xào trứng mỗi tuần, cơ thể thay đổi ra sao?
