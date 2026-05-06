中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

WHO trấn an nguy cơ hantavirus thấp, đẩy mạnh truy vết trên nhiều quốc gia

Thứ Tư, 23:17, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đợt bùng phát virus hanta liên quan đến một tàu du lịch quốc tế đang được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nhiều quốc gia khẩn trương theo dõi, truy vết. Dù đã ghi nhận các ca tử vong và nghi nhiễm tại nhiều nước, WHO vẫn khẳng định nguy cơ đối với cộng đồng toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp.

Phát biểu tại Nam Phi, đại diện WHO Shenaaz El-Halabi cho biết đánh giá hiện nay vẫn cho thấy nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu ở mức thấp, đồng thời kêu gọi những người có nguy cơ tiếp xúc cần đặc biệt cảnh giác và theo dõi sức khỏe chặt chẽ.

“Công chúng cần phải cảnh giác, đặc biệt là những người được xác định có khả năng tiếp xúc, cần bảo đảm được theo dõi. Ngay cả với những người tiếp xúc gần, cần giám sát sát sao. Nếu cảm thấy không khỏe hoặc có triệu chứng, hãy đến gặp bác sĩ hoặc thông báo cho cơ sở y tế càng sớm càng tốt”, bà Shenaaz El-Halabi cho biết.

who tran an nguy co hantavirus thap, day manh truy vet tren nhieu quoc gia hinh anh 1
Một bệnh nhân nhiễm Virus hanta (ảnh Reuters)

Theo WHO, hơn 60% số trường hợp tiếp xúc đã được liên hệ và việc truy vết vẫn đang tiếp tục cho đến khi hoàn tất. Kết quả giải trình tự gen cho thấy virus liên quan là hantavirus Andes, song chưa có bằng chứng cho thấy chủng này biến đổi theo hướng dễ lây lan hơn. Việc lây truyền chủ yếu vẫn xảy ra qua tiếp xúc gần hoặc nguồn lây từ loài gặm nhấm.

Đợt bùng phát được xác định có liên quan đến tàu du lịch MV Hondius, với gần 150 người trên tàu. Đến nay ghi nhận 8 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 3 ca tử vong.

Con tàu dự kiến sẽ cập cảng tại quần đảo Canary của Tây Ban Nha trong những ngày tới. Chính quyền Tây Ban Nha cho biết toàn bộ hành khách không có triệu chứng sẽ được kiểm tra y tế và hồi hương.

“Tất cả hành khách và thành viên thủy thủ đoàn hiện không có triệu chứng. Sau khi tàu cập cảng Canary, họ sẽ được đánh giá y tế và hồi hương theo các quy trình của châu Âu, trừ khi có lý do y tế không cho phép”, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Monica Garcia nhấn mạnh.

Hiện các nỗ lực ứng phó quốc tế đang được triển khai đồng bộ. Hai chuyến bay sơ tán bệnh nhân đã rời quốc đảo Cabo Verde ngoài khơi Tây Phi để đưa các ca bệnh tới châu Âu điều trị. Leiden University Medical Center cho biết đang chuẩn bị tiếp nhận bệnh nhân từ con tàu, trong khi một trường hợp khác có liên quan cũng đang được điều trị và cách ly tại Thụy Sĩ.

Hồng Nhung/VOV1
Tag: hantavirus Andes WHO cảnh báo dịch bệnh toàn cầu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ Y tế cảnh báo khẩn virus Hanta lây truyền từ chuột
Bộ Y tế cảnh báo khẩn virus Hanta lây truyền từ chuột

VOV.VN - Bộ Y tế vừa phát cảnh báo khẩn về nguy cơ lây nhiễm virus Hanta từ chuột, tác nhân gây viêm hô hấp cấp tính nặng và tỷ lệ tử vong rất cao với thời gian ủ bệnh thường từ 2-4 tuần, có thể tới 8 tuần kèm sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy.

Bộ Y tế cảnh báo khẩn virus Hanta lây truyền từ chuột

Bộ Y tế cảnh báo khẩn virus Hanta lây truyền từ chuột

VOV.VN - Bộ Y tế vừa phát cảnh báo khẩn về nguy cơ lây nhiễm virus Hanta từ chuột, tác nhân gây viêm hô hấp cấp tính nặng và tỷ lệ tử vong rất cao với thời gian ủ bệnh thường từ 2-4 tuần, có thể tới 8 tuần kèm sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy.

Virus Hanta bùng phát trên tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương
Virus Hanta bùng phát trên tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế Nam Phi ngày 3/5 cho biết, ba người đã thiệt mạng và một trường hợp nhiễm virus Hanta đã được xác nhận trong số hành khách trên một tàu du lịch mang cờ Hà Lan đang đang neo đậu tại Praia của Cape Verde, một quốc gia ngoài khơi Tây Phi.

Virus Hanta bùng phát trên tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương

Virus Hanta bùng phát trên tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế Nam Phi ngày 3/5 cho biết, ba người đã thiệt mạng và một trường hợp nhiễm virus Hanta đã được xác nhận trong số hành khách trên một tàu du lịch mang cờ Hà Lan đang đang neo đậu tại Praia của Cape Verde, một quốc gia ngoài khơi Tây Phi.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe