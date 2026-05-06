WHO trấn an nguy cơ hantavirus thấp, đẩy mạnh truy vết trên nhiều quốc gia

Phát biểu tại Nam Phi, đại diện WHO Shenaaz El-Halabi cho biết đánh giá hiện nay vẫn cho thấy nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu ở mức thấp, đồng thời kêu gọi những người có nguy cơ tiếp xúc cần đặc biệt cảnh giác và theo dõi sức khỏe chặt chẽ.

“Công chúng cần phải cảnh giác, đặc biệt là những người được xác định có khả năng tiếp xúc, cần bảo đảm được theo dõi. Ngay cả với những người tiếp xúc gần, cần giám sát sát sao. Nếu cảm thấy không khỏe hoặc có triệu chứng, hãy đến gặp bác sĩ hoặc thông báo cho cơ sở y tế càng sớm càng tốt”, bà Shenaaz El-Halabi cho biết.

Một bệnh nhân nhiễm Virus hanta (ảnh Reuters)

Theo WHO, hơn 60% số trường hợp tiếp xúc đã được liên hệ và việc truy vết vẫn đang tiếp tục cho đến khi hoàn tất. Kết quả giải trình tự gen cho thấy virus liên quan là hantavirus Andes, song chưa có bằng chứng cho thấy chủng này biến đổi theo hướng dễ lây lan hơn. Việc lây truyền chủ yếu vẫn xảy ra qua tiếp xúc gần hoặc nguồn lây từ loài gặm nhấm.

Đợt bùng phát được xác định có liên quan đến tàu du lịch MV Hondius, với gần 150 người trên tàu. Đến nay ghi nhận 8 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 3 ca tử vong.

Con tàu dự kiến sẽ cập cảng tại quần đảo Canary của Tây Ban Nha trong những ngày tới. Chính quyền Tây Ban Nha cho biết toàn bộ hành khách không có triệu chứng sẽ được kiểm tra y tế và hồi hương.

“Tất cả hành khách và thành viên thủy thủ đoàn hiện không có triệu chứng. Sau khi tàu cập cảng Canary, họ sẽ được đánh giá y tế và hồi hương theo các quy trình của châu Âu, trừ khi có lý do y tế không cho phép”, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Monica Garcia nhấn mạnh.

Hiện các nỗ lực ứng phó quốc tế đang được triển khai đồng bộ. Hai chuyến bay sơ tán bệnh nhân đã rời quốc đảo Cabo Verde ngoài khơi Tây Phi để đưa các ca bệnh tới châu Âu điều trị. Leiden University Medical Center cho biết đang chuẩn bị tiếp nhận bệnh nhân từ con tàu, trong khi một trường hợp khác có liên quan cũng đang được điều trị và cách ly tại Thụy Sĩ.