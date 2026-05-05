Bộ Y tế cảnh báo khẩn virus Hanta lây truyền từ chuột

Thứ Ba, 11:00, 05/05/2026
VOV.VN - Bộ Y tế vừa phát cảnh báo khẩn về nguy cơ lây nhiễm virus Hanta từ chuột, tác nhân gây viêm hô hấp cấp tính nặng và tỷ lệ tử vong rất cao với thời gian ủ bệnh thường từ 2-4 tuần, có thể tới 8 tuần kèm sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy.

Động thái này diễn ra hôm 5/5, ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo chùm ca bệnh nghiêm trọng trên một tàu du lịch ở Nam Đại Tây Dương. Hồi đầu tháng 5, con tàu xuất phát từ Argentina chở 147 hành khách bùng phát 7 ca viêm hô hấp cấp, trong đó hai người dương tính với Hanta và 5 trường hợp nghi ngờ. Dịch bệnh cướp đi sinh mạng 3 người và đẩy một bệnh nhân vào nguy kịch. Nhà chức trách chưa ghi nhận công dân Việt Nam tham gia chuyến hải trình này.

Tàu du lịch MV Hondius ở ngoài khơi cảng Praia, thủ đô của Cape Verde, vào ngày 3/5. 

Virus Hanta là nhóm virus có thể gây bệnh nặng ở người, như hội chứng phổi do virus Hanta hoặc sốt xuất huyết kèm hội chứng suy thận. Bệnh có thể diễn biến nhanh, gây khó thở, suy hô hấp, tụt huyết áp và có thể tử vong. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh do virus Hanta, điều trị chủ yếu là theo dõi, chăm sóc hỗ trợ và hồi sức kịp thời tại cơ sở y tế.

Bệnh do virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm (đặc biệt là chuột) sang người. Đường lây truyền chủ yếu qua nước tiểu, phân, nước bọt của chuột nhiễm bệnh và tại nơi chuột nhiễm bệnh làm tổ hay trú ẩn, bị chuột cắn hoặc tiếp xúc trực tiếp, sau đó đưa lên mắt, mũi, miệng. Khi quét dọn, hút bụi hoặc dọn nhà, dọn kho nơi có chuột nhiễm bệnh trú ẩn, chất thải khô của chuột có thể phát tán thành bụi rất nhỏ trong không khí, người hít phải bụi có chứa mầm bệnh có thể bị nhiễm virus Hanta. Lây truyền từ người sang người rất hiếm, nhưng đã được ghi nhận trên y văn.

Thời gian ủ bệnh thường từ 2-4 tuần, có thể tới 8 tuần. Người bệnh có thể sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy; sau đó có thể đột ngột ho, tức ngực, khó thở, mệt lả, tụt huyết áp.

Virus Hanta thường lây lan qua phân khô của động vật gặm nhấm. (Ảnh: BSIP)

Đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Hanta trên người. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh do virus Hanta và các bệnh dịch khác lây truyền từ chuột sang người, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không chạm tay trực tiếp vào chuột sống, chuột chết, phân, nước tiểu, nước bọt hoặc ổ chuột.

Dọn dẹp nơi có dấu vết của chuột, mở cửa cho thông thoáng, đeo găng tay và khẩu trang, phun ướt khu vực có phân, nước tiểu hoặc nơi chuột làm tổ bằng dung dịch khử khuẩn hoặc nước tẩy rửa thông thường trước khi lau dọn. Không quét khô, không dùng máy hút bụi hoặc máy thổi, vì có thể làm bụi nhỏ chứa mầm bệnh bay trong không khí, người hít phải bụi này có thể bị nhiễm bệnh. Rửa tay bằng xà phòng sau khi dọn vệ sinh, xử lý rác, tiếp xúc với chuột hoặc khu vực có nguy cơ.

Bịt kín khe hở để chuột không vào nhà đặt bẫy khi cần, cất thức ăn, nước uống trong đồ chứa kín, thu gom rác hàng ngày để không thu hút chuột. Sau khi tiếp xúc với chuột hoặc nơi có phân, nước tiểu, nơi chuột làm tổ, nếu xuất hiện sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy, người dân cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo rõ nguy cơ tiếp xúc với chuột để được khám, điều trị kịp thời.

Virus Hanta bùng phát trên tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế Nam Phi ngày 3/5 cho biết, ba người đã thiệt mạng và một trường hợp nhiễm virus Hanta đã được xác nhận trong số hành khách trên một tàu du lịch mang cờ Hà Lan đang đang neo đậu tại Praia của Cape Verde, một quốc gia ngoài khơi Tây Phi.

 

Linh Thương/VOV.VN
Bộ Y tế yêu cầu rà soát, thu hồi 3 lô sữa a2 Platinum Premium cho trẻ nhỏ
Bệnh "sốt đất" khiến 23 người ở Thái Lan tử vong: Bộ Y tế khuyến cáo
Cảnh giác với "sốt đất" khi mầm bệnh ẩn trong bùn đất và nước tù đọng
