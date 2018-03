106 người Trung Quốc tử vong do bệnh cúm trong 2 tháng đầu năm 2018

Báo cáo của Ủy ban sức khỏe y tế quốc gia Trung Quốc về tình hình các bệnh truyền nhiễm tại Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2018 cho thấy, số người tử vong do mắc bệnh cúm vẫn ở mức cao, 50 người. Người Trung Quốc đeo khẩu trang để đối phó với dịch cúm. Ảnh: That's farming.

Số người tử vong trong tháng 1 cũng do bị cúm là 56 người.

Như vậy chỉ trong 2 tháng đầu năm 2018, đã có 106 người Trung Quốc chết do cảm cúm. Con số này còn nhiều hơn so với số người tử vong do cảm cúm trong cả năm 2016 (56 người) và năm 2017 (41 người) cộng lại./.