Thông báo vừa công bố của Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết đơn vị này đã nhận được báo cáo về một tàu chở dầu bị tập kích tại vị trí cách cảng Khasab của Oman khoảng 27km về phía Đông. Khoang máy của con tàu bị đánh trúng bởi một vũ khí chưa xác định.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Trước đó ít giờ, UKMTO cũng thông báo đã nhận được báo cáo về việc một tàu dầu bị tấn công bởi vũ khí chưa xác định tại vị trí cách cảng Khasab của Oman gần 18km về phía Bắc. Cuộc tập kích cũng không gây thương vong.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy 24h qua, UKMTO đã nhận được báo cáo về 3 tàu dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quốc tịch các tàu không được nhắc đến. Bên thực hiện cuộc tấn công, cũng chưa được xác định.

Thời gian gần đây, Iran thường xuyên thông báo việc tàu dầu va trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz. Tehran khẳng định toàn bộ các tàu gặp nạn, do đã đi vào tuyến không an toàn và không được cấp phép ở phía Nam eo biển.