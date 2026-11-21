Tổng thống Mỹ, Donald Trump ngày 20/11 khẳng định, Washington muốn đạt được một thỏa thuận thực chất với Iran, đồng thời cho biết vấn đề ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân đã được thảo luận trong cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 20/11, Tổng thống Trump cho rằng Iran muốn đạt được một thỏa thuận với Mỹ nhưng chưa sẵn sàng chấp nhận những điều kiện mà Washington đưa ra.

Ông nhấn mạnh Mỹ cần một thỏa thuận thực sự có hiệu quả, thay vì một thỏa thuận chỉ mang tính hình thức, đồng thời cáo buộc Tehran thiếu thiện chí trong quá trình thương lượng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng (Ảnh Reuters)

Tổng thống Mỹ cũng tiết lộ vấn đề hạt nhân Iran là một trong những nội dung quan trọng được thảo luận trong cuộc gặp ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Trung Quốc trước đó một ngày. Theo ông Trump, ba nhà lãnh đạo đã trao đổi về trách nhiệm của các cường quốc hạt nhân trong việc ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân trên toàn cầu, đặc biệt là mục tiêu bảo đảm Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong một diễn biến liên quan, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, ngày 19/11 đã gặp các quan chức cấp cao Qatar tại thủ đô Berlin của Đức để thảo luận những nỗ lực trung gian nhằm đạt được một thỏa thuận với Iran.

Qatar lâu nay đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa Washington và Tehran. Thủ tướng Qatar Al Thani đã duy trì liên lạc thường xuyên với các quan chức Mỹ trong quá trình thương lượng. Tuần trước, ông cũng tới Washington và có các cuộc gặp với Tổng thống Trump cùng Phó Tổng thống JD Vance.

Cuộc tiếp xúc tại Berlin diễn ra khi Thủ tướng Qatar có mặt tại Đức để làm việc với các quan chức nước chủ nhà, trong khi hai đại diện Mỹ tham dự cuộc họp của Liên minh các nước sẵn sàng hỗ trợ Ukraine. Nhà Trắng chưa xác nhận chính thức nội dung cuộc gặp và các bên chưa công bố kết quả đàm phán cụ thể.

Trước đó, trong cuộc trao đổi với Axios ngày 19/11, Tổng thống Trump cho biết ông chưa vội đưa ra quyết định tiếp theo đối với Iran và sẽ đánh giá tình hình sau khi bước sang năm mới.

Trong khi đó, tình hình an ninh tại khu vực eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngày 20/11, hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin một tên lửa đã bắn trúng đảo Qeshm, nằm tại vị trí chiến lược ở eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác bỏ thông tin quân đội Mỹ tiến hành bất kỳ cuộc tấn công mới nào vào hòn đảo này.