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250 năm lập quốc: Ngày hội của nước Mỹ

Thứ Bảy, 17:45, 04/07/2026
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VOV.VN - Từ Washington, Philadelphia, New York đến Núi Rushmore, không khí kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ diễn ra sôi động với nhiều hoạt động lễ hội. Cột mốc lịch sử này không chỉ thu hút hàng triệu người dân tham gia mà còn đánh dấu hành trình hai thế kỷ rưỡi hình thành và phát triển của nước Mỹ.

Những ngày đầu tháng 7, khắp nước Mỹ rực rỡ trong sắc đỏ, trắng và xanh của quốc kỳ. Tại New York, hàng chục tàu buồm và tàu hải quân từ Mỹ cùng nhiều quốc gia đã nối nhau tiến qua cảng hướng về Tượng Nữ thần Tự do, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm quốc khánh. 

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Màn biểu diễn của máy bay chiến đấu nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, hàng triệu người dân đổ về Quảng trường Quốc gia National Mall ở thủ đô Washington, Hội trường Độc lập tại Philadelphia hay các quảng trường trung tâm để hòa mình vào không khí lễ hội. Những màn trình diễn của Không quân, các cuộc diễu hành, hội chợ cộng đồng và những màn pháo hoa rực rỡ được tổ chức liên tục, tái hiện chặng đường lịch sử kéo dài 250 năm của nước Mỹ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm ở Khu tưởng niệm Quốc gia Núi Rushmore, bang Nam Dakota ngày 3/7, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh quyết tâm tiếp tục xây dựng một nước Mỹ hùng mạnh và phát huy những thành quả mà các thế hệ đi trước đã gây dựng.

“Tối nay, chúng ta tái khẳng định cam kết trở thành một quốc gia vĩ đại, mạnh mẽ, cao quý và tuyệt vời”, Tổng thống Trump nhấn mạnh. 

Không chỉ các nhà lãnh đạo, với nhiều người dân Mỹ, lễ kỷ niệm 250 năm còn là dịp để nhìn lại những chặng đường mà đất nước đã đi qua và giá trị đã tạo nên quốc gia này.

Không khí kỷ niệm cũng lan tỏa ra ngoài biên giới nước Mỹ. Tại Paris, Tháp Eiffel được thắp sáng với dòng chữ "US 250", gợi nhắc mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa Pháp và Mỹ, bắt nguồn từ cuộc chiến giành độc lập cách đây hai thế kỷ rưỡi.

Không chỉ là ngày hội của một quốc gia, lễ kỷ niệm năm nay còn phản ánh sự gắn kết của nhiều thế hệ người dân với những giá trị đã làm nên nước Mỹ suốt hai thế kỷ rưỡi qua.

Hồng Nhung/VOV1
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