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Mỹ hủy diễu hành Quốc khánh vì nắng nóng, hàng loạt sự kiện bị đảo lộn

Thứ Bảy, 11:19, 04/07/2026
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VOV.VN - Đợt nắng nóng cực đoan bao trùm phần lớn miền Trung và miền Đông đã làm đảo lộn các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ, buộc nhiều địa phương phải hủy hoặc điều chỉnh hàng chục cuộc diễu hành, buổi hòa nhạc và màn bắn pháo hoa do lo ngại rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng.

 

Tại thủ đô Washington, Ban tổ chức cuộc diễu hành mừng Quốc khánh thông báo hủy sự kiện dự kiến diễn ra lúc 10 giờ 30 sáng (giờ miền Đông) ngày 4/7. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), khu vực Washington nằm trong diện cảnh báo nắng nóng cực đoan với chỉ số nhiệt cảm nhận có thể lên tới 43-46 độ C, mức có thể gây nguy hiểm nếu tiếp xúc ngoài trời trong thời gian dài.

my huy dieu hanh quoc khanh vi nang nong, hang loat su kien bi dao lon hinh anh 1
Các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh Mỹ bị huỷ hoặc hoãn do nắng nóng

Ban tổ chức cho biết quyết định được đưa ra sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng, đặt sự an toàn của người tham gia, khán giả và lực lượng phục vụ lên hàng đầu. Người dân cũng được khuyến cáo hạn chế các hoạt động ngoài trời trong thời điểm nắng nóng cao nhất, uống đủ nước và tìm nơi có điều hòa nếu xuất hiện các dấu hiệu kiệt sức hoặc sốc nhiệt.

Nắng nóng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ. Hội chợ các Bang trên Quảng trường Quốc gia (National Mall) ở Washington, một trong những sự kiện trọng tâm trong chương trình kỷ niệm do chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy, đã phải tạm đóng cửa vào chiều 3/7 khi nhiệt độ ngoài trời lên tới khoảng 38 độ C. Hội chợ được tổ chức để giới thiệu các sản phẩm, văn hóa và đặc trưng của toàn bộ 50 bang nước Mỹ.

Theo các nhà khí tượng, nguyên nhân của đợt nắng nóng là hiện tượng “vòm nhiệt”, khi một vùng áp suất cao giữ khối không khí nóng và ẩm trên diện rộng trong nhiều ngày liên tiếp. Vòm nhiệt đã khiến nhiệt độ tăng cao trên khắp miền Trung và miền Đông nước Mỹ, với nhiều thành phố ghi nhận hoặc tiến sát các mức nhiệt kỷ lục trong tháng 7.

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Thời tiết nắng nóng cực đoan khiến nhiều hoạt động bị đảo lộn

Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết hơn 185 triệu người, tương đương hơn một nửa dân số Hoa Kỳ, đang nằm trong vùng cảnh báo nắng nóng. Nhiều khu vực được dự báo có chỉ số nhiệt cảm nhận lên tới 46 độ C, làm gia tăng nguy cơ say nắng, kiệt sức do nhiệt và các trường hợp cấp cứu liên quan đến thời tiết.

Nắng nóng kéo dài cũng tạo sức ép lớn đối với hệ thống điện. PJM Interconnection, đơn vị vận hành lưới điện lớn nhất nước Mỹ phục vụ khoảng 67 triệu người tại khu vực Trung Đại Tây Dương, miền Nam và thủ đô Washington, đã kích hoạt chương trình tiết kiệm điện khẩn cấp, kêu gọi khách hàng giảm tiêu thụ điện trong giờ cao điểm nhằm hạn chế nguy cơ quá tải lưới điện khi nhu cầu sử dụng điều hòa tăng đột biến.

Tại New York, công ty điện lực Con Edison cho biết khoảng 17.000 khách hàng bị mất điện trong chiều 3/7 và tiếp tục kêu gọi người dân tiết kiệm điện để giảm áp lực lên hệ thống.

Đợt nắng nóng cũng khiến hàng loạt sự kiện truyền thống trên khắp Bờ Đông bị gián đoạn. Thành phố Philadelphia hủy cuộc diễu hành đường phố sau khi nhiệt độ lên tới 39 độ C, ngang mức cao kỷ lục ghi nhận hơn một thế kỷ trước. Thị trấn Haddon ở bang New Jersey hủy cuộc diễu hành Quốc khánh thường niên; thành phố Watertown ở bang New York hủy buổi hòa nhạc và màn bắn pháo hoa; còn Boston lùi thời gian mở cửa lễ hội pháo hoa bên bờ sông thêm bốn giờ để tránh khoảng thời gian nắng nóng nhất trong ngày.

Giới chức liên bang và chính quyền các địa phương tiếp tục cảnh báo người dân theo dõi sát các bản tin thời tiết, hạn chế ở ngoài trời trong thời gian nắng nóng cao điểm và chuẩn bị các biện pháp phòng tránh sốc nhiệt trong suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Quang Trung/VOV-Washington
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