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Đối thoại an ninh mạng Nhật - Mỹ lần thứ 11

Thứ Bảy, 06:12, 04/07/2026
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VOV.VN - Trong một thông cáo vừa đưa ra hôm nay, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, Chính phủ nước này và Chính phủ Mỹ đã tổ chức cuộc họp Đối thoại An ninh mạng lần thứ 11 tại Washington DC trong 2 ngày 30/6 và 1/7.

 

Theo tuyên bố chung được đưa ra sau Đối thoại, Cục các mối đe dọa mới nổi, Cục Đông Á - Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Ngoại giao cùng Văn phòng An ninh mạng quốc gia Nhật Bản đã đồng chủ trì sự kiện.

Tại đây, Nhật Bản và Mỹ tái khẳng định cam kết chung trong việc trực tiếp giải quyết các mối đe dọa trên không gian mạng. Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh song phương trên không gian mạng, cũng như sức mạnh bền vững của Liên minh Nhật - Mỹ bằng cách cam kết tận dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển cơ sở hạ tầng đám mây an toàn, độc lập dựa trên công nghệ đáng tin cậy để tăng cường chia sẻ thông tin và khả năng tương tác.

Doi thoai an ninh mang nhat - my lan thu 11 hinh anh 1
Các đại diện chủ trì Đối thoại an ninh mạng Nhật Bản-Hoa Kỳ lần thứ 11 (Ảnh Bộ Ngoại giao Nhật Bản)

Nhật - Mỹ cũng sẽ duy trì trao đổi thông tin về các mối đe dọa trên mạng, đánh giá về các tác nhân mạng tinh vi của khu vực nhà nước và phi nhà nước, bao gồm các mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu, vai trò ngày càng tăng của AI, để chống lại các hoạt động mạng độc hại, phối hợp các chính sách an ninh mạng quốc tế, chia sẻ các chiến lược an ninh mạng quốc gia tương ứng, chống tội phạm mạng và các trung tâm lừa đảo trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thông qua các hoạt động thực thi pháp luật, ngoại giao quốc tế và sự phối hợp chặt chẽ với khu vực tư nhân khi cần thiết.

Đồng thời, hợp tác hỗ trợ kỹ thuật về khả năng phục hồi và phòng thủ mạng tại các quốc gia thứ ba trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đẩy nhanh việc áp dụng mật mã hậu lượng tử (PQC) trong nước… Nhật Bản và Mỹ cũng thỏa thuận tiếp tục phối hợp chặt chẽ về chính sách an ninh mạng, hỗ trợ kỹ thuật và hợp tác với khu vực tư nhân, đồng thời sẽ tổ chức các cuộc tham vấn tiếp theo để thúc đẩy các ưu tiên đã được xác định trong Đối thoại An ninh mạng lần thứ 11.

Tham dự Đối thoại Đối thoại an ninh mạng Nhật Bản-Hoa Kỳ lần thứ 11 còn có Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Bộ Nội vụ và Truyền thông, Cơ quan Tình báo An ninh Công cộng, Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp, Bộ Quốc phòng Nhật Bản, trong khi phái đoàn Hoa Kỳ bao gồm các thành viên từ Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, Văn phòng Giám đốc An ninh mạng Quốc gia, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, Bộ Chiến tranh, Bộ Tư pháp, Cục Điều tra Liên bang, Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng, Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia, và Ủy ban Truyền thông Liên bang.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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