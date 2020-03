38 nước châu Phi ghi nhận ca mắc Covid-19

Các số liệu cập nhật của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, dù tỉ lệ các ca nhiễm Covid-19 tại châu Phi tăng chậm hơn so với châu Âu và châu Á, nhưng những ngày qua, châu Phi ghi nhận thêm các ca tử vong do Covid-19 và các ca nhiễm mới của loại virus này ở nhiều nước trong châu lục.

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: WHO.

Đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở một số khu vực trên thế giới. Đến nay, toàn châu Phi đã ghi nhận hơn 800 ca nhiễm Covid-19 tại 38 quốc gia và số người tử vong được xác nhận là trên 20 người. Khu vực Bắc Phi ghi nhận 467 ca nhiễm Covid-19 tại các nước Algeria, Morocco, Tunisia và Ai Cập.



Tính đến ngày 20/3, tại Tây Phi, có 148 ca nhiễm tại 13 nước như Benin, Burkina Faso, Ghana, Guinea, Ivory Coast, Liberia, Mauritania, Nigeria, Senegal... Trong khi đó, khu vực Trung Phi ghi nhận 44 ca nhiễm tại các nước Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Congo, Cộng hòa Dân chủ Congo, Guinea Xích đạo, Gabon và Chad. Khu vực Đông Phi có 55 ca nhiễm tại các nước Ethiopia, Kenya, Rwanda, Seychelles, Somalia, Sudan, Tanzania, Djibouti và Mauritius. Khu vực Nam Phi có 209 ca nhiễm Covid-19 tại các nước Eswatini, Namibia, Nam Phi, Zambia và Zimbabwe.

Để đối phó với đại dịch, hầu hết chính phủ của các nước châu Phi đã và đang áp dụng hàng loạt các biện pháp quyết liệt nhất nhằm phòng ngừa và kiểm soát sự lây lan của đại dịch Covid-19 như đóng cửa biên giới, hủy toàn bộ sự kiện tu tập động người, tạm dừng khai thác các chuyến bay quốc tế hai chiều, tạm đóng cửa trường học, đóng cửa các trung tâm mua sắm, dừng khai thác các khu du lịch, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhằm năng cao ý thức vệ sinh phòng dịch của người dân.

Phát biểu trước đó vào ngày 18/3, Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã kêu gọi các nước châu Phi tăng cường cảnh giác với đại dịch Covid-19 và cảnh báo rằng châu Phi cần chuẩn bị cho các tình huống xấu nhất ngay từ lúc này vì điều kiện khó khăn ở các nước trong châu lục có thể khiến đại dịch này lan nhanh hơn./.