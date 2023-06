Thi tốt nghiệp THPT: Đảm bảo thí sinh đi thi với tâm trạng thoải mái, cởi mở

Hôm nay (6/6), Đoàn công tác số 3 của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Ngô Thị Minh, Phó trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp tại tỉnh Kon Tum.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Kon Tum, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh, Trưởng đoàn công tác ghi nhận sự chủ động của tỉnh Kon Tum trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Thứ trưởng đề nghị tuyệt đối tránh tâm lý chủ quan; trong công tác tập huấn Quy chế thi cần đổi mới phương pháp để người được tập huấn nhận thức đầy đủ quy chế thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình; trang bị kiến thức, kỹ năng để người làm nhiệm vụ tại kỳ thi ứng phó với các tình huống nảy sinh. Kế hoạch kiểm tra của Ban chỉ đạo kỳ thi phải được xây dựng chi tiết, cụ thể.

Đề cập vấn đề an toàn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Kon Tum, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh, nhấn mạnh: “Kỳ thi phải đảm bảo tiêu chí về an toàn. An toàn về vấn đề sức khỏe, tính mạng cho các em. Chúng ta cố gắng để các em bước vào phòng thi tâm trạng thực sự thoải mái, cởi mở tâm lý ổn định. An toàn trong vấn đề thực phẩm. An toàn trong thời tiết nếu thời tiết mưa, đường trơn đi lại của các em khó khăn. An toàn trong phòng chống cháy nổ nhiều khi trời mưa rồi chập điện. An toàn trong bảo quản đề thi, bài thi. An toàn trong phòng chống dịch bệnh đảm bảo kỳ thi an toàn”.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tỉnh Kon Tum có 5.028 thí sinh, trong đó 166 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, 233 thí sinh tự do và 1.722 thí sinh dân tộc thiểu số; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã thành lập 12 điểm thi, trong đó có 5 điểm tại thành phố Kon Tum, 7 điểm thi tại các huyện và 9 điểm thi dự phòng. Đến thời điểm này công tác ôn luyện kiến thức cho thí sinh, nhất là thí sinh dân tộc thiểu số cũng như các bước chuẩn bị cho kỳ thi đã được ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum thực hiện chu đáo.

Trước khi có buổi làm việc với Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Kon Tum, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, địa điểm làm việc của ban in sao đề thi và một số trường được chọn làm điểm thi trên địa bàn thành phố Kon Tum./.