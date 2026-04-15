4 nước Trung Đông thúc đẩy nỗ lực ngoại giao chấm dứt chiến tranh

Đây là cuộc họp ngoại giao cấp cao thứ 3 liên tiếp của 4 nước trong chưa đầy một tháng qua, nhằm tìm kiểm giải pháp chấm dứt cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống Iran cuối tháng 2.

Cuộc gặp mới nhất trước đó cũng được tổ chức tại Islamabad hôm 29/3 vừa qua, thảo luận các diễn biến liên quan trong xung đột. Các nội dung trao đổi trong cuộc họp hôm qua chưa được công bố, nhưng dự kiến sẽ được tiếp tục thảo luận tại cuộc họp giữa Ngoại trưởng 4 nước ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ 6 tuần này, bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya (ADF).

Trong nhóm 4 nước trên, Pakistan là bên đã đưa ra đề xuất ngừng bắn 2 tuần có hiệu lực ngày 8/4 giữa Mỹ và Iran. Islamabad tiếp đó đã làm chủ nhà của cuộc đàm phán lịch sử trực tiếp Mỹ-Iran hôm 11/4. Dự kiến, cuộc đối thoại Mỹ-Iran tiếp theo sẽ vẫn do Pakistan hỗ trợ, nhiều khả năng diễn ra vào cuối tuần này.

Về phản ứng của quốc tế với tiến trình thương lượng đặc biệt này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ tin tưởng rằng các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh sẽ được khởi động trở lại.