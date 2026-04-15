4 nước Trung Đông thúc đẩy nỗ lực ngoại giao chấm dứt chiến tranh

Thứ Tư, 07:28, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quan chức ngoại giao cấp cao của 4 nước Pakitan, Arab Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đã gặp nhau tại Islamabad, thảo luận các bước đi cần thiết để vãn hồi hòa bình.

Đây là cuộc họp ngoại giao cấp cao thứ 3 liên tiếp của 4 nước trong chưa đầy một tháng qua, nhằm tìm kiểm giải pháp chấm dứt cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống Iran cuối tháng 2.

Cuộc gặp mới nhất trước đó cũng được tổ chức tại Islamabad hôm 29/3 vừa qua, thảo luận các diễn biến liên quan trong xung đột. Các nội dung trao đổi trong cuộc họp hôm qua chưa được công bố, nhưng dự kiến sẽ được tiếp tục thảo luận tại cuộc họp giữa Ngoại trưởng 4 nước ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ 6 tuần này, bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya (ADF).

4 nuoc trung Dong thuc day no luc ngoai giao cham dut chien tranh hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters.

Trong nhóm 4 nước trên, Pakistan là bên đã đưa ra đề xuất ngừng bắn 2 tuần có hiệu lực ngày 8/4 giữa Mỹ và Iran. Islamabad tiếp đó đã làm chủ nhà của cuộc đàm phán lịch sử trực tiếp Mỹ-Iran hôm 11/4. Dự kiến, cuộc đối thoại Mỹ-Iran tiếp theo sẽ vẫn do Pakistan hỗ trợ, nhiều khả năng diễn ra vào cuối tuần này.

Về phản ứng của quốc tế với tiến trình thương lượng đặc biệt này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ tin tưởng rằng các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh sẽ được khởi động trở lại.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Mỹ triển khai hơn 10.000 binh sĩ tham gia phong tỏa cảng Iran
Mỹ triển khai hơn 10.000 binh sĩ tham gia phong tỏa cảng Iran

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 14/4 cho biết chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran đã huy động hơn 10 nghìn binh sĩ cùng nhiều tàu chiến và máy bay.

Mỹ triển khai hơn 10.000 binh sĩ tham gia phong tỏa cảng Iran

Mỹ triển khai hơn 10.000 binh sĩ tham gia phong tỏa cảng Iran

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 14/4 cho biết chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran đã huy động hơn 10 nghìn binh sĩ cùng nhiều tàu chiến và máy bay.

Lệnh phong tỏa của ông Trump đặt ra phép thử: Mỹ hay Iran chịu đòn đau lâu hơn?
Lệnh phong tỏa của ông Trump đặt ra phép thử: Mỹ hay Iran chịu đòn đau lâu hơn?

VOV.VN - Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump phong tỏa toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng hóa của Iran qua eo biển Hormuz từ sáng 13/4 đang mở ra một phép thử mới trong cuộc chiến hiện nay: Đó là liệu giới lãnh đạo của Tehran hay ông Trump chịu áp lực kinh tế tốt hơn.

Lệnh phong tỏa của ông Trump đặt ra phép thử: Mỹ hay Iran chịu đòn đau lâu hơn?

Lệnh phong tỏa của ông Trump đặt ra phép thử: Mỹ hay Iran chịu đòn đau lâu hơn?

VOV.VN - Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump phong tỏa toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng hóa của Iran qua eo biển Hormuz từ sáng 13/4 đang mở ra một phép thử mới trong cuộc chiến hiện nay: Đó là liệu giới lãnh đạo của Tehran hay ông Trump chịu áp lực kinh tế tốt hơn.

Mỹ - Iran có thể nối lại đàm phán trong vài ngày tới
Mỹ - Iran có thể nối lại đàm phán trong vài ngày tới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/4 cho biết các cuộc đàm phán với Iran có thể được nối lại trong vòng hai ngày tới, trong bối cảnh hai bên vẫn duy trì tiếp xúc hậu trường và thị trường dầu mỏ có dấu hiệu hạ nhiệt.

Mỹ - Iran có thể nối lại đàm phán trong vài ngày tới

Mỹ - Iran có thể nối lại đàm phán trong vài ngày tới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/4 cho biết các cuộc đàm phán với Iran có thể được nối lại trong vòng hai ngày tới, trong bối cảnh hai bên vẫn duy trì tiếp xúc hậu trường và thị trường dầu mỏ có dấu hiệu hạ nhiệt.

