Mỹ triển khai hơn 10.000 binh sĩ tham gia phong tỏa cảng Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 14/4 trong một bài đăng trên mạng xã hội X cho biết, chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran hiện có sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ, cùng với 12 tàu chiến và hàng trăm máy bay quân sự.

Theo CENTCOM, lực lượng gồm nhiều phương tiện quân sự hiện đại như tàu sân bay, tàu đổ bộ, tàu khu trục tên lửa dẫn đường, tàu tác chiến ven bờ, cùng máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, máy bay tiếp dầu và các hệ thống trinh sát, giám sát.

Theo thông báo, lực lượng này bao gồm hải quân, thủy quân lục chiến và không quân, phối hợp thực thi lệnh phong tỏa đối với tất cả các tàu thuyền ra vào các cảng của Iran. Trong 24 giờ đầu triển khai, quân đội Mỹ cho biết không có tàu nào vượt qua được vòng phong tỏa, đồng thời đã yêu cầu ít nhất 6 tàu thương mại quay trở lại cảng Iran.

CENTCOM nhấn mạnh chiến dịch được thực hiện “không phân biệt quốc tịch”, áp dụng với mọi tàu đi đến hoặc rời khỏi các cảng và khu vực ven biển của Iran. Tuy nhiên, Mỹ khẳng định vẫn đảm bảo tự do hàng hải đối với các tàu không liên quan đến Iran khi đi qua khu vực.

Trong khi đó, dữ liệu vận tải cho thấy trong ngày 14/4, ngày đầu thực thi lệnh phong tỏa của Mỹ, ít nhất 8 tàu đã đi qua eo biển Hormuz, trong đó có 3 tàu chở dầu có liên hệ với Iran. Dù vậy, lưu lượng tàu hiện chỉ còn ở mức rất thấp. Trước khi xung đột nổ ra ngày 28/2, có hơn 130 lượt tàu/ngày đi qua eo biển Hormuz, trong khi hiện nay chỉ còn dưới 10 tàu/ngày, tức giảm hơn 90% lưu lượng.