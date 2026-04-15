  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Mỹ triển khai hơn 10.000 binh sĩ tham gia phong tỏa cảng Iran

Thứ Tư, 06:20, 15/04/2026
VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 14/4 cho biết chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran đã huy động hơn 10 nghìn binh sĩ cùng nhiều tàu chiến và máy bay.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 14/4 trong một bài đăng trên mạng xã hội X cho biết, chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran hiện có sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ, cùng với 12 tàu chiến và hàng trăm máy bay quân sự.

Theo CENTCOM, lực lượng gồm nhiều phương tiện quân sự hiện đại như tàu sân bay, tàu đổ bộ, tàu khu trục tên lửa dẫn đường, tàu tác chiến ven bờ, cùng máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, máy bay tiếp dầu và các hệ thống trinh sát, giám sát.

Mỹ triển khai hơn 10.000 binh sĩ tham gia phong tỏa cảng Iran (Ảnh minh họa: Reuters).

Theo thông báo, lực lượng này bao gồm hải quân, thủy quân lục chiến và không quân, phối hợp thực thi lệnh phong tỏa đối với tất cả các tàu thuyền ra vào các cảng của Iran. Trong 24 giờ đầu triển khai, quân đội Mỹ cho biết không có tàu nào vượt qua được vòng phong tỏa, đồng thời đã yêu cầu ít nhất 6 tàu thương mại quay trở lại cảng Iran.

CENTCOM nhấn mạnh chiến dịch được thực hiện “không phân biệt quốc tịch”, áp dụng với mọi tàu đi đến hoặc rời khỏi các cảng và khu vực ven biển của Iran. Tuy nhiên, Mỹ khẳng định vẫn đảm bảo tự do hàng hải đối với các tàu không liên quan đến Iran khi đi qua khu vực.

Trong khi đó, dữ liệu vận tải cho thấy trong ngày 14/4, ngày đầu thực thi lệnh phong tỏa của Mỹ, ít nhất 8 tàu đã đi qua eo biển Hormuz, trong đó có 3 tàu chở dầu có liên hệ với Iran. Dù vậy, lưu lượng tàu hiện chỉ còn ở mức rất thấp. Trước khi xung đột nổ ra ngày 28/2, có hơn 130 lượt tàu/ngày đi qua eo biển Hormuz, trong khi hiện nay chỉ còn dưới 10 tàu/ngày, tức giảm hơn 90% lưu lượng.

Mỹ - Iran có thể nối lại đàm phán trong vài ngày tới
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/4 cho biết các cuộc đàm phán với Iran có thể được nối lại trong vòng hai ngày tới, trong bối cảnh hai bên vẫn duy trì tiếp xúc hậu trường và thị trường dầu mỏ có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nóng thế giới ngày 15/4: Iran dọa ra đòn ngoài tưởng tượng nếu chiến sự tiếp diễn
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 15/4/2026): Iran dọa tung đòn “ngoài tưởng tượng” nếu chiến sự tiếp diễn; Mỹ bắt đầu phong tỏa tàu rời cảng Iran, Tehran cảnh báo trả đũa; Mỹ và Iran để ngỏ cánh cửa đối thoại dù đàm phán tại Pakistan thất bại;...

Pakistan đề xuất tổ chức vòng đàm phán thứ 2 giữa Mỹ - Iran
VOV.VN - Pakistan đang thúc đẩy kế hoạch tổ chức vòng đàm phán thứ hai, giữa Mỹ và Iran tại Thủ đô Islamabad có thể diễn ra sớm nhất vào cuối tuần này.

