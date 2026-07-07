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4 quốc gia thúc đẩy kế hoạch thành lập Cơ chế Phòng thủ đa phương (MDM)

Thứ Ba, 07:34, 07/07/2026
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VOV.VN - Các nước Anh, Hà Lan, Phần Lan và Ba Lan đặt mục tiêu chính thức đưa Cơ chế Phòng thủ đa phương (MDM) vào hoạt động trong năm 2027, nhằm tăng cường huy động nguồn lực cho quốc phòng và thúc đẩy quá trình tái vũ trang tại châu Âu. 


Ngày 6/7, Anh, Hà Lan, Phần Lan và Ba Lan cho biết, đã đạt được những bước tiến đáng kể trong quá trình xây dựng Cơ chế Phòng thủ đa phương (Multilateral Defence Mechanism - MDM). Trong một tuyên bố chung, các quốc gia gồm Anh, Hà Lan, Phần Lan và Ba Lan cho biết, các cuộc trao đổi về quá trình xây dựng Cơ chế Phòng thủ đa phương đang diễn ra tích cực và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sáng kiến này được khởi động từ tháng 3/2026, với mục tiêu hình thành một cơ chế chung để huy động nguồn lực, phối hợp tài trợ và mua sắm vũ khí, đạn dược cũng như các trang thiết bị quân sự.

Theo lộ trình, các nước sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế quản trị và phương thức gọi vốn để chính thức triển khai Cơ chế vào năm 2027. Sáng kiến này được kỳ vọng sẽ trở thành một kênh tài chính mới, khơi thông nguồn vốn tư nhân vào đầu tư quốc phòng. Từ đó, bổ sung nguồn lực cho các chương trình hiện đại hóa quân đội, trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu tiếp tục có những diễn biến phức tạp.

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Cơ chế Phòng thủ đa phương là bước đi mới nhất của các nước châu Âu, nhằm thu hút dòng vốn tư nhân vào lĩnh vực quốc phòng. Ảnh: Reuters

Theo các nước tham gia, cơ chế hợp tác mới không nhằm thay thế các chương trình hiện có của NATO hay Liên minh châu Âu, mà sẽ đóng vai trò bổ trợ, giúp tăng cường phối hợp về tài chính, mua sắm và phát triển năng lực quốc phòng. Các bên kỳ vọng việc phối hợp này sẽ rút ngắn thời gian sản xuất, bảo đảm nguồn cung vũ khí, đạn dược và các trang thiết bị quân sự thiết yếu, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp tác chiến giữa lực lượng vũ trang các nước đồng minh.

Giới quan sát nhận định, Cơ chế Phòng thủ đa phương là bước đi mới nhất của các nước châu Âu nhằm thu hút dòng vốn tư nhân vào lĩnh vực quốc phòng. Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư quân sự ngày càng gia tăng, việc mở rộng các kênh huy động tài chính mới được đánh giá là yếu tố quan trọng để giúp các nước châu Âu đáp ứng các mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng, đồng thời củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược trong dài hạn.    

Anh Tuyển/VOV-Paris
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