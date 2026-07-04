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EU khởi động 5 dự án quốc phòng chung nhằm tăng cường năng lực phòng thủ

Thứ Bảy, 08:24, 04/07/2026
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VOV.VN - Ngày 3/7, Ủy ban châu Âu đã công bố 5 dự án quốc phòng chung đầu tiên nhằm thúc đẩy các quốc gia thành viên tăng cường hợp tác phát triển năng lực quốc phòng, nâng cao khả năng tự chủ chiến lược và giảm tình trạng đầu tư phân tán trong Liên minh châu Âu.

Trong một thông báo, Ủy ban châu Âu cho biết, 5 dự án quốc phòng chung đầu tiên này sẽ được triển khai trong khuôn khổ “Dự án Quốc phòng vì Lợi ích chung châu Âu” và nhắm thẳng vào các "lỗ hổng" an ninh cấp bách nhất hiện nay của lục địa già. Cụ thể, các dự án bao gồm việc phát triển hệ thống máy bay không người lái và chống máy bay không người lái, tăng cường phòng thủ sườn phía Đông, bảo vệ hạ tầng dưới biển, xây dựng mạng lưới phòng không - phòng thủ tên lửa tích hợp và nâng cao năng lực quốc phòng trong không gian.  

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Theo Ủy ban châu Âu, 18 quốc gia thành viên sẽ tham gia toàn bộ các dự án, trong khi Ukraine tham gia 4 trong số 5 dự án. Ảnh: Reuters

Theo Ủy ban châu Âu, 18 quốc gia thành viên sẽ tham gia toàn bộ các dự án, trong khi Ucraina tham gia 4 trong số 5 dự án. Trong giai đoạn đầu, EU sẽ dành 325 triệu Euro (tương đương khoảng 380 triệu USD), từ Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu (EDIP) để hỗ trợ triển khai. Riêng dự án máy bay không người lái dự kiến thu hút khoảng 3,5-5 tỷ Euro đầu tư đến năm 2033.

Ủy ban châu Âu khẳng định, bước đi này không chỉ thúc đẩy dòng vốn nghiên cứu và mua sắm quốc phòng nội khối, mà còn tương thích hoàn toàn với các mục tiêu chiến lược của NATO. Giới quan sát nhận định đây là bước đi quan trọng trong nỗ lực xây dựng nền công nghiệp quốc phòng thống nhất, tăng cường năng lực phòng thủ tập thể và giảm phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu tiếp tục diễn biến phức tạp. 

Anh Tuyển/VOV-Paris
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