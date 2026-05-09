Nhật Bản và châu Âu hợp tác trong dự án “Phòng thủ hành tinh”

Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) vừa chính thức thông báo sẽ hợp tác với Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) để đưa tàu thám hiểm không gian Ramses lên quỹ đạo vào năm 2028 bằng tên lửa đẩy H3. Đây là một phần trong dự án “Phòng thủ hành tinh” (Planetary Defense), nhằm bảo vệ trái đất trước nguy cơ va chạm từ các tiểu hành tinh, sao chổi và những thiên thể ở gần trái đất.

Đường màu vàng là quỹ đạo bay của Apophis và xu hướng tiếp cận trái đất còn các chấm xanh là quần thể các vệ tinh nhân tạo. Ảnh NASA

Trong bối cảnh tiểu hành tinh Apophis đang có quỹ đạo tiến gần Trái Đất, nhiệm vụ của Ramses là bám theo và nghiên cứu Apophis nhằm phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn. Theo kế hoạch, Ramses sẽ được phóng vào tháng 4/2028 và tiếp cận Apophis trước ngày 1/3/2029 để theo dõi quá trình tiểu hành tinh này bay sượt qua trái đất ở khoảng cách gần.

Tiểu hành tinh Apophis, còn được mệnh danh là “Thần hỗn loạn”, là thiên thể gần Trái Đất có đường kính khoảng 340-375 m và dự kiến bay sượt qua trái đất vào ngày 13/4/2029. Thiên thể này sẽ tiếp cận trái đất ở khoảng cách chỉ khoảng 32.000 km, đủ gần để có thể quan sát bằng mắt thường, đồng thời được giới khoa học đánh giá là cơ hội nghiên cứu hiếm có, đặc biệt trong lĩnh vực thiên văn học.

Tên lửa đẩy H3. Ảnh JAXA

Khi mới được phát hiện, Apophis từng khiến giới khoa học lo ngại về nguy cơ va chạm với Trái Đất. Tuy nhiên, các nghiên cứu sau đó cho thấy trong ít nhất hơn 100 năm tới, khả năng xảy ra va chạm gần như không đáng kể. Dù vậy, việc giám sát Apophis vẫn được coi là cần thiết nhằm phục vụ công tác quản lý rủi ro trong khuôn khổ dự án “Phòng thủ hành tinh”.

Liên quan đến tên lửa đẩy H3 được sử dụng cho sứ mệnh Ramses, đây là loại tên lửa do JAXA phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi nghiên cứu và phát triển theo tiêu chí “linh hoạt, tin cậy và chi phí thấp”, nhằm thay thế dòng H2A và nâng cao năng lực cạnh tranh của Nhật Bản trên thị trường hàng không vũ trụ quốc tế.

H3 là tên lửa hai tầng sử dụng nhiên liệu hydro lỏng và oxy lỏng, thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2023 và đã cho thấy độ tin cậy cùng mức độ an toàn cao.