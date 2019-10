5 nước châu Âu thuộc HĐBA kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân

Năm thành viên châu Âu của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 8/10 đã kêu gọi Triều Tiên tiến hành các bước cụ thể nhằm từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của mình.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: AFP).

Năm nước châu Âu là thành viên của Hội đồng Bảo an bao gồm Đức, Anh, Pháp, Bỉ và Ba Lan đã ra tuyên bố chung kêu gọi Triều Tiên giải giáp hạt nhân một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. Động thái này diễn ra sau cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an về Triều Tiên sau khi nước này tuyên bố đã thử một quả tên lửa đạn đạo mới được phóng từ tầu ngầm.



Cuộc họp được triệu tập theo yêu cầu của Đức, Anh và Pháp. Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên được cho là động thái khiêu khích nhất của nước này kể từ khi nối lại đàm phán với Mỹ trong năm 2018 và sau một loạt các vụ thử tên lửa khác trong vòng mấy tháng qua.

Năm nước thành viên châu Âu của Hội đồng Bảo an cho rằng, Bình Nhưỡng đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an cấm nước này sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo và các vụ thử tên lửa cản trở an ninh và ổn định khu vực.

Các nước này kêu gọi Hội đồng bảo an duy trì các nghị quyết trừng phạt đối với Triều Tiên. Các nước này cũng kêu gọi Triều Tiên tham gia đối thoại một cách thiện chí với Mỹ và có các bước bụ thể hướng tới từ bỏ các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Trong khi đó, Triều Tiên ngày 7/10 đã cảnh báo rằng nếu Mỹ, Anh, Pháp và Đức nêu vấn đề nước này thử tên lửa tại Hội đồng Bảo an, điều này sẽ gia tăng mong muốn của Triều Tiên trong việc bảo vệ chủ quyền của mình./.